Revelado el "código secreto" tras la llamada que decidió la victoria en Madrid F1

En la Fórmula 1, un segundo puede cambiar el rumbo de una carrera, sobre todo cuando solo hay unos instantes para reaccionar ante un 'Virtual Safety Car' en un circuito donde adelantar es casi imposible. Es en situaciones como esa cuando se necesita lucidez en toda la cadena de mando, desde el muro hasta el piloto, tal y como ocurrió en Madring en la a parada en boxes de Andrea Kimi Antonelli.

Aunque la suerte sin duda influyó, entre bastidores hay una historia mucho más interesante. Como os adelantamos en Motorsport.com hace unos días, en el momento en que el ingeniero de pista avisó a Antonelli de la bandera amarilla, el piloto italiano empezó a reducir la velocidad más que los demás en el tramo entre la curva 18 y la curva 20 para esperar la posible activación del coche de seguridad virtual.

En ese sentido, Mercedes actuó de forma extremadamente inteligente y ahora ha confirmado en su podcast Nu Silver Arrows Radio Show cómo utilizó un «código secreto» específico para avisar al italiano de que levantara el pie y ganara tiempo, reduciendo la velocidad más que el líder, Lando Norris, y que Max Verstappen, que venía detrás de él.

Comparación entre la vuelta del VSC y la anterior de Antonelli Foto de: Gianluca D'Alessandro

Eso queda patente al comparar los datos de la vuelta 14 con los de la vuelta 13, es decir, la vuelta anterior a la activación del VSC y la vuelta del VSC. Una vez ondeada la bandera amarilla, Antonelli abordó la curva 19 a una velocidad 29 km/h inferior a la de la vuelta anterior. A continuación, llegó a la zona de frenada de la curva 20, donde se había detenido el coche de Lance Stroll, a una velocidad 24 km/h inferior, tras haber levantado el pie del acelerador con amplia antelación.

En condiciones idénticas de bandera amarilla, es decir, antes de que se activara el VSC, Verstappen tomó la curva 19 a una velocidad 15 km/h superior a la de Antonelli y llegó al punto de frenada de la curva 20 con un margen de 18 km/h, tras haber levantado el pie del acelerador más tarde que el italiano.

Sin embargo, Antonelli no solo redujo la velocidad en la zona cubierta por la bandera amarilla, sino también en el tramo siguiente, donde Dirección de Carrera ya había desplegado la bandera verde, retrasando el momento de volver a acelerar. De hecho, su ingeniero de pista le había advertido de que existía la posibilidad de un VSC incluso antes de que se activara oficialmente, ya que los análisis del muro sugerían que era muy probable que se neutralizara la carrera.

Comparación entre Antonelli y Verstappen en la vuelta del VSC Foto de: Gianluca D'Alessandro

Cómo gestiona Mercedes esas situaciones

Andrew Shovlin explicó la lógica que hay detrás de esos momentos y la forma en que el equipo avisó a Antonelli mediante un código secreto, algo que, sin duda, no es inusual entre los equipos, pero que debe funcionar a la perfección en estos casos: "Utilizamos códigos secretos para dar a los pilotos una idea de que tal vez quieran entrar en boxes en caso de un VSC o de que salga el coche de seguridad durante la carrera. Pero intentamos evitar que los demás equipos descifren cuáles son esos códigos. Por eso los cambiamos cada semana", explicó el responsable de pista de la marca de la Estrella.

"Había bandera amarilla", confirmó Bono. "Kimi, de hecho, redujo un poco la velocidad y ganó un segundo más, que probablemente… le habría bastado para entrar en boxes incluso sin eso. Pero ese segundo lo hizo posible. Y si miráis las imágenes on board de su coche, veréis que a Kimi no le resultó nada fácil entrar en boxes. Y veréis que, mientras se detenía en su plaza, los neumáticos llegaban justo en ese momento. Fue una parada difícil de realizar en ese lapso de tiempo".

Antonelli estaba muy cerca de la entrada del pitlane cuando los comisarios de carrera activaron el coche de seguridad virtual y, aunque sin ese segundo extra podría haber conseguido reincorporarse en el último minuto cruzando la línea blanca, ese margen le dio más tiempo para reaccionar y permitió al equipo coordinarse, demostrando lo bien que funcionó la cadena de mando de Mercedes .

Es práctica que los equipos se reúnan el domingo por la mañana para definir la estrategia de competición, evalúen las opciones y se preparen para los posibles situaciones que pudieran requerir una reacción inmediata, como accidentes, Safety Car o Virtual Seguridad Car. Pero cuando los tiempos son tan apretados, hace falta un plan claro y una cadena de mando sólida, desde el muro de boxes al piloto.

Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Federico Basile

No se trata solo de llamar a entrar en boxes

Transcurrieron 35 segundos entre el momento en que se mostró la bandera amarilla y el momento en que se activó el VSC, mientras que otros 15 segundos pasaron entre el inicio del VSC y la llegada de Antonelli a su parada en boxes frente al garaje de Mercedes.

Es importante recordar que no se trata solo de llamar al piloto de vuelta a boxes, sino también de tener los neumáticos listos para la parada, algo que no siempre se da por sentado, sobre todo teniendo en cuenta que Mercedes decidió parar tanto a Antonelli como a Russell. Está claro que los mecánicos fueron avisados ​​con antelación, pero esto demuestra aún más la rapidez con la que se coordinó todo .

"El domingo por la mañana, nos centramos en asegurarnos de estar preparados para reaccionar ante cualquier incidente, y lo que hay que hacer es asegurarse de que en cada fase de la carrera se sepa qué hacer en caso de que se active el coche de seguridad virtual o el coche de seguridad. Es normal, todos los equipos operan así", añadió Shovlin.

"Pero incluso cuando hay un plan, pueden surgir situaciones en las que se debata un poco. Por ejemplo: ¿de verdad queremos hacer esto? Y lo bueno de ver aquí es que había un plan. Kimi sabía que estaba dentro del margen para el VSC. Bono lo confirmó en cuanto ocurrió el accidente".