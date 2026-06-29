Bagnaia termina en Assen con un abandono: "Me costaba frenar la moto"

El Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP tenía un sabor especial para Pecco Bagnaia, pero sin duda no terminó de la manera que habría querido. Durante la noche, su esposa Domizia dio a luz a su primogénito, tal y como confirmó Ducati, así que la carrera del domingo en Assen era la primera para el italiano como papá.

Además, después de lo que había declarado al término de la carrera sprint del sábado, mostrándose convencido de que con una mejor salida habría podido pelear con las dos Aprilia del Trackhouse por la victoria, el listón de las expectativas estaba bastante alto en uno de sus circuitos predilectos.

También los cambios de puesta a punto para su Ducati, que había probado en el Warm Up de la mañana del domingo, habían dado los frutos esperados, como reveló el team manager del equipo oficial, Davide Tardozzi, así que parecían estar todos los ingredientes para intentar celebrar una fecha tan importante de la mejor manera.

La carrera, sin embargo, deparó una decepción al tres veces campeón del mundo, que se vio obligado a retirarse por un problema técnico en la vuelta 15 de las 26 programadas. Una lástima, porque en ese momento el piamontés ocupaba la cuarta posición, aunque bastante distanciado del trío de Aprilia que luego monopolizó las posiciones de podio.

Por tanto, el potencial de victoria del que Bagnaia había hablado el sábado no estaba ahí, pero en conjunto estaba haciendo una carrera buena, ya que hasta el momento del abandono era el mejor entre los pilotos Ducati, después de que, unas vueltas antes, hubiera conseguido superar a su compañero, Marc Márquez.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Por el momento, la casa de Borgo Panigale aún no se ha pronunciado sobre el problema que llevó al #63 a la retirada, explicando que primero deben analizar todos los datos disponibles. Entre otras cosas, ni siquiera fue posible preguntárselo al propio Bagnaia, que se saltó los encuentros con la prensa al término de la jornada para partir inmediatamente a Italia, para conocer al nuevo miembro de su familia.

Sin embargo, en el comunicado que envió Ducati al final del día, dio una pista, hablando de dificultades para detener la moto: "Desde luego no imaginaba acabar con una retirada. Después de la sprint tenía sensaciones muy positivas para la carrera larga, podíamos ser competitivos. No salí mal, intenté mantenerme en contacto con los primeros y recuperar alguna posición al final, en la pelea dentro del grupo".

"Pero no estaba pilotando como habría querido, me costaba frenar la moto y detenerla. Poco después de mitad de carrera, por desgracia, la situación se volvió difícil de gestionar como para pensar en continuar. Me apena haber cerrado el fin de semana de esta manera precisamente aquí, en Assen", concluyó Bagnaia, que ahora vuelve a retroceder en la general del Mundial, a 63 del nuevo líder, Jorge Martin.