Pol Espargaró: "Si hablo con el corazón, digo que Acosta ganará con KTM este año"

El sentimiento al término del Gran Premio de Aragón era claro en el paddock: no fue raro cruzarse a varias personas que dijeran claramente que "Pedro Acosta merece una estatua en KTM". Y no es para menos, habida cuenta de su actuación en MotorLand.

Por todo el mundo es sabido que el 'Tiburón de Mazarrón' está claramente por encima del nivel de la RC16. Lo demostró en Teruel con una brutal actuación: tras ser cuarto en la sprint del sábado, el domingo brilló en la carrera larga. Una buena salida le colocó tercero, un brutal adelantamiento a Marco Bezzecchi tras un paralelo con Marc Márquez le dejó segundo, y después plantó cara hasta donde pudo al vigente campeón del mundo.

El #93 acabó sacando el poco extra que se estaba guardando para dejar atrás al murciano, pero le hizo sudar hasta pasado el ecuador de la carrera, y solamente pudo distanciarle en la línea de meta hasta los 1.7 segundos. Ello mientras, por ejemplo, Enea Bastianini acababa octavo, a 25 segundos de la cabeza. Es decir, perdiendo un segundo por vuelta con su compañero de marca. El propio Márquez dijo tras la carrera, refiriéndose a su futuro compañero de equipo en Ducati, que hay "cambios generacionales que no se pueden parar".

Alguien que sabe de primera mano el talento que atesora Acosta es Pol Espargaró, compañero en la casa de Mattighofen como piloto probador. El catalán ha coincidido en pista en las últimas carreras con el #37, al tener que sustituir a Maverick Viñales, y en Aragón volvió a quedar maravillado por el potencial que tiene el bicampeón del mundo.

"Es bueno para todos ver lo que Pedro es capaz de hacer. Está por encima del nivel de la moto, por supuesto", empezó diciendo Espargaró, también comentarista de DAZN, tras la carrera. "Pero también Enea Bastianini y Brad Binder han hecho una buena carrera en Aragón: Brad estaba conmigo al principio y pudo llegar a 25 segundos del líder, contando con que Jorge Martín está a 12 del primero, no está mal. Y Enea ha terminado octavo, con buen ritmo al final. La moto se ha compartido bien, con neumático medio".

Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Motorsport.com le preguntó a 'Polyccio' si apostaría por una victoria de Acosta antes de final de año, cuando dejará KTM. Así contestó: "Si hablo con el corazón, digo que sí. Y espero que pronto. Porque Misano es un circuito donde lo puede hacer bien, Austria también, y en el nivel al que está él y el que nosotros tenemos ahora mismo, que estamos ajustando algunas cosas y que aún podemos mejorar para las próximas carreras, yo creo que es posible".

"Pero lo es desde principio de temporada. No ha llegado, pero está muy cerca, está chutando al palo. Pero tampoco hay que obsesionarse con ello: va a ganar carreras, mundiales, esto lo tengo clarísimo, y es cuestión de tiempo", siguió.

El #44 se explayó sobre qué es lo que más se destaca de Acosta al observar sus datos en la telemetría: "Tiene una manera de rotar la moto que es prácticamente imposible de hacer si no eres Pedro. Tiene una anatomía, los brazos muy largos, y tiende a sacar muchísimo el cuerpo. Cuando frena, levanta mucho el cuerpo y hace una especie de 'efecto vela', que le permite parar la moto antes que los demás. Y luego, cuando está en mitad de la curva, saca muchísimo el cuerpo para afuera y hace ese efecto de nuevo. Hace que la moto rote muchísimo más".

"Eso es algo que él hace de una manera física, natural, que probablemente no se dará ni cuenta, pero es que es imposible de hacer para los demás. Y luego es que frena muy tarde, es un frenador increíble, para la moto de una manera espectacular, posiciona el cuerpo muy atrás... Son todo halagos. Es un piloto extraordinario, fuera de lo normal. Y así lo disfrutaremos en los próximos años", prosiguió.

Por último, Espargaró también valoró su carrera en Aragón, que no será la última, puesto que volverá a sustituir a Viñales en Misano: "Yo me lo tomo con paciencia. Aquí me ha costado otra vez, llevo dos carreras esta temporada solamente. Voy encontrando mi posición en la moto, el set-up que me gusta... Voy sacando algunas cosas, y estoy mucho más cerca de mis compañeros de equipo, que eso es importante en cuanto a ritmo de carrera. He mejorado en comparación a Silverstone, que allí estaba muy lejos. Así que estoy contento, hay que seguir trabajando", cerró.