Pol Espargaró volverá a sustituir a Maverick Viñales en Misano

Pol Espargaró sustituirá por tercer gran premio consecutivo a Maverick Viñales al manillar de su KTM del equipo Tech3. El piloto de Granollers disputará así la próxima cita de MotoGP, que tendrá lugar en el Misano World Circuit Marco Simoncelli (GP de San Marino, del 11 al 13 de septiembre).

El equipo Tech3 lo ha confirmado este viernes, 4 de septiembre, a primera hora de la mañana. Viñales continúa con su recuperación, por lo que 'Polyccio' será el encargado de volver a subirse a su RC16 tras hacerlo en Silverstone (donde terminó 13º la carrera larga) y hace unos días en MotorLand Aragón (en este caso no pudo puntuar, 16º en la jornada del domingo).

Sin embargo, la escudería liderada por Günther Steiner ha explicado que Viñales trabaja para volver lo antes posible, y que intentará hacerlo en la siguiente cita de MotoGP, el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring (del 18 al 20 de septiembre, justo después de Misano).

"Después de participar en las dos rondas anteriores, Pol Espargaró regresará en Misano la próxima semana. Maverick Viñales está continuando con su recuperación, y espera volver a subirse a la moto a tiempo para el GP de Austria. Le deseamos una recuperación sin problemas y esperamos tenerlo de vuelta en el garaje pronto", explicó el equipo Tech3 en sus redes sociales.

Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3 Foto de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Nicolas Goyon, director del equipo, declaró lo siguiente: "Aunque nuestra prioridad sigue siendo apoyar a Maverick en su recuperación, nos alegra tener a Pol de nuevo con nosotros en Misano. Conoce el equipo a la perfección y ya ha demostrado su profesionalidad y compromiso en sus dos últimas participaciones esta temporada".

"Volver a MotoGP nunca es fácil, pero Pol aporta una valiosa experiencia, y estamos deseando volver a trabajar con él en San Marino. Deseamos a Maverick que siga progresando en su recuperación y esperamos verle de vuelta cuando esté listo", indicó.

Maverick Viñales sigue arrastrando sus problemas en el hombro izquierdo, que se lesionó hace ya más de un año, en el Gran Premio de Alemania de 2025, que acabaron con una temporada que estaba siendo prometedora tras un gran inicio. Después de Sachsenring, el gerundense se perdió tres citas más (República Checa, Austria y Hungría) hasta poder volver en Barcelona. Pero tras algunas carreras, volvió a bajarse de la moto en Japón, sin poder retornar ya hasta la última carrera, en Valencia.

El catalán empezó 2026 también con malas sensaciones, en Tailandia y Brasil, y no llegó a acabar el GP de Estados Unidos en Austin. Ausente en Jerez y Francia, volvió de nuevo en Montmeló. Mientras que sus resultados no terminaron de despegar y los problemas físicos continuaban, Viñales también se vio envuelto en problemas contractuales con su equipo, Tech3, acusándoles de no haber sido honestos con él y, en definitiva, de dejarle sin asiento para el próximo curso y de manera que el #12 no pudiera buscarse la vida en otro lugar de la parrilla.