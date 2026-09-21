Lorenzo y Pedrosa se rinden a Acosta: "Solo los extraterrestres pueden ganar como él"

Pedro Acosta ya tiene su primera victoria en el Mundial de MotoGP. La categoría reina parece ahora un poco más justa, después de que uno de los mayores de la parrilla haya logrado al fin romper su sequía, con una impresionante victoria en el Gran Premio de Austria, vistiendo por última vez el naranja en casa de KTM.

El 'Tiburón de Mazarrón' cometió un grave error en la Sprint del sábado, cayéndose en la chicane de la curva 2 a tres vueltas del final cuando ya tenía la victoria en su mano. Los nervios no le faltaron el domingo, yéndose al suelo también en el Warm Up. Pero el bicampeón del mundo supo controlarse a sí mismo para salir a carrera tranquilo, imponer su ritmo y acabar venciendo a Jorge Martín.

Así, Acosta consiguió el resultado que tanto ansiaba antes de dar el salto a Ducati para la temporada 2027. Se convirtió en el 17º piloto español en ganar una carrera en toda la historia de la categoría reina. Pero, siendo un piloto llamado a hacer historia en el campeonato, sin ir más lejos a partir del próximo curso, lo más llamativo es que haya conseguido vencer con la RC16.

La casa de Mattighofen no vencía desde que Miguel Oliveira ganó el Gran Premio de Tailandia de 2022. Desde entonces, el fabricante ha pasado una severa crisis económica, que incluso amenazó con detener en seco el proyecto de MotoGP. KTM ha conseguido sobrevivir, pero claramente como la tercera fuerza de la parrilla, lejos de Aprilia y Ducati, y sostenida ante todo por Acosta, que está con regularidad muy por delante de sus compañeros de marca, Brad Binder, Enea Bastianini y Maverick Viñales o Pol Espargaró.

Por eso, el éxito en el Red Bull Ring levantó los elogios de rivales y de todo el paddock. Alguien que se pronunció al respecto de la victoria fue Jorge Lorenzo, leyenda del Mundial de MotoGP, que este fin de semana actuaba como comentarista de DAZN en España.

Jorge Lorenzo y Pit Beirer, director de KTM motorsport Foto de: Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

El cinco veces campeón del mundo se deshizo en elogios hacia el corredor murciano en cuanto cruzó la línea de meta, ya como vencedor del GP de Austria: "Solamente los súper cracks, los extraterrestres, pueden lograr ganar con clara inferioridad mecánica, como ha conseguido Pedro, como hizo Marc Márquez con Honda, o Casey Stoner con Ducati. Es como un milagro, realmente. Esa moto no está para ganar", valoró.

Pedrosa: "Los pilotos que tienen un punto extra son capaces de solventar dificultades"

Otro de los comentaristas de DAZN, Dani Pedrosa, también habló de la victoria de Acosta. El 'Samurái' es uno de los corredores míticos más venerados por el murciano, y siempre valora positivamente los consejos del catalán cuando coinciden en su labor como probador de KTM.

El #26 consideraba antes de la carrera que Acosta necesitaría tranquilizarse tras lo ocurrido en la Sprint y en el Warm Up. Tras la carrera, estalló de la alegría por el éxito: "Estamos súper contentos por él, por fin ha llegado la victoria, que tanto ha buscado y ha perseguido. Creo que lo ha hecho en un momento ideal, no solamente para él sino para el equipo, en la carrera de casa. Ha sido magistral, sobre todo después del error de ayer. Así que estamos todos muy contentos por él".

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing, Giorgio Barbier Foto de: Pirelli

"Lo he visto bien. Habíamos hablado antes de la carrera de esa posible incertidumbre después de sus dos caídas. Se lo ha tomado con calma al principio, no se ha puesto nervioso al no hacer una buena salida, y poco a poco ha implementado su ritmo. Al final, ha hecho mucha gestión de carrera también, porque Jorge Martín estaba todo el rato a unas décimas, y Pedro lo ha podido controlar muy bien. Eso te demuestra el nivel al que está ahora".

Para Pedrosa, que Acosta haya ganado con la RC16 dice mucho: "Esto es lo que hemos visto en toda la historia de las carreras de motos: que los pilotos que tienen un punto extra son capaces de solventar dificultades que pueden tener sus motos en ciertos momentos. Pedro lo ha demostrado, no solo hoy, sino en todo el año", cerró.