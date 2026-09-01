Espargaró advierte: "El cambio de los neumáticos de 2027 en MotoGP va a ser salvaje"

Por segundo gran premio consecutivo tras el parón del verano, Pol Espargaró ha sido reclamado por KTM para reemplazar a Maverick Viñales, el piloto del equipo Tech3 que no se sube a una MotoGP desde el pasado GP de Alemania, el 12 de julio.

En la previa del GP de Aragón, Espargaró explicó que no sabe cuántas carreras más deberá sustituir a Maverick. "No hay un plan establecido, normalmente recibo una llamada el viernes de la semana anterior a los grandes premios en la que me informan que voy a correr, no es lo mejor pero es mi trabajo. No te permite prepararte mucho pero no me quejo", dijo.

La situación lleva a Polyccio a tener que pilotar motos muy diferentes en este tramo clave del desarrollo del prototipo de 2027, cuando cambia por completo el reglamento técnico. "Ahora esa es mi vida, un día estoy pilotando la moto actual y al otro me subo a la nueva 850cc".

Una de las grandes novedades de la nueva era que llega a MotoGP en 2027 es el cambio de suministrador de neumáticos, con la llegada de Pirelli en sustitución de Michelin, que ha sido el proveedor único desde 2016.

"Son unos neumáticos muy distintos. Y tengo la sensación de que los pilotos no son muy conscientes del cambio que va a haber", advirtió.

Los neumáticos Pirelli llegan a MotoGP en 2027 Foto de: Motorsport.com

"He escuchado muchas veces a Toprak (Razgatlioglu) comparar los actuales neumáticos y los Pirelli (que utilizaba en SBK), y decir que no es capaz de pilotar con estos Michelin, y que no se siente cómodo. Yo he vivido el paso de Bridgestone a Michelin y ahora el de Michelin a Pirelli, y el cambio es salvaje, mucho mayor de lo que se vivió con aquel cambio en 2016. Entonces cada proveedor tenía unos puntos mejores y otros peores, pero la forma de pilotas era muy parecida. En cambio, ahora, con los Pirelli cambia completamente, la moto es otro mundo".

Espargaró recordó el cambio que vivió la categoría intermedia en 2024, cuando Pirelli reemplazó a Dunlop. "En Moto2, cuando se cambio de neumático, pudimos ver que pilotos que no iban empezaron a ir, y otros competitivos, desaparecieron. Y no tengo ninguna duda de que esto va a pasar en MotoGP", vaticinó.

"Otra duda que tengo es qué motos van a ser competitivas. Ya sabemos que la Ducati va a ser muy rápida, porque será una SBK un poquito más grande, y ellos tienen esa categoría muy por la mano. Las fábricas que vengan de SBK tendrán un poquito de ventaja", valoró.

Pero no solo los constructores, también los pilotos que han estado en SBK, como es el caso de Toprak, y el próximo año Nicolò Bulega, pueden empezar con algún beneficio.

Nicolo Bulega, Ducati, va a ser rápido desde el principio, cree Espargaró Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Van a tener muchísima ventaja, no solo los que vengan de SBK, también los de Moto2. Y eso yo creo que es algo de lo que no son conscientes los actuales pilotos de MotoGP".

En ese punto, Pol dio algunas claves de test privados en los que no hay acceso a lo que sucede.

"Creo que los jóvenes que suben de Moto2 van a tener una ventaja muy, muy grande, y el piloto que viene de SBK, en este caso, Bulega, va a ser muy rápido, mucho. Ya está siendo rápido en los test, pero lo va a ser desde el inicio de la temporada".

Los pilotos de MotoGP van a tener muy poco tiempo para conocer los Pirelli, solo algunos en los dos test de la temporada, y el entrenamiento de diciembre en Valencia. De ahí las quejas de corredores como Fabio Quartararo o Jorge Martín, que no podrán probar los nuevos neumáticos hasta el 1 de diciembre, en unas condiciones que, seguramente, harán el test de Valencia inservible. "Los pilotos de MotoGP van a tener muy poco tiempo, mientras que los de Moto2 y SBK van a llegar conociendo muy bien los neumáticos".

Fabio Quartararo se ha quejado de que Yamaha no le deje probar los Pirelli, sí lo hará Toprak Razgatlioglu, de Pramac Racing, Foto de: Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

Sobre si el cambio de Michelin a Pirelli es para bien o para mal, Espargaró se mostró diplomático.

"Será para distinto. Para unos bien y para otros mal. Es una categoría en la que las motos van a correr menos, pero no van a tener menos aceleración. Eso no quiere decir que sean más lentas en el tiempo por vuelta, creo que serán muy parecidas pese a tener menos potencia porque son más ligeras, y eso hace que las motos sean muy rápidas. Pero al ser menos pesadas y con menos punta les va a restar peligrosidad", lo que permitirá a los pilotos ser más atrevidos.

"Creo que la primera parte de temporada no, pero a partir de mitad de año, cuando las fábricas empiecen ya a tener un buen nivel, se igualará mucho más la categoría y con menos velocidad punta será mucho más competida", pronosticó.

"Va a ser una categoría muy divertida y menos peligrosa, y eso es bueno para el campeonato", resumió el chico de Granollers.