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Márquez, sobre Acosta: "Hay cambios generacionales que no se pueden parar"

Marc Márquez sudó para vencer a Pedro Acosta en MotorLand Aragón. El vigente campeón destacó el cambio generacional que supondrá su próximo compañero en MotoGP y destaca que disfruta las victorias como si fueran a ser las últimas.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Marc Márquez, Ducati Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Marc Márquez sigue invicto como piloto de Ducati en Aragón. El vigente campeón del mundo siguió con su racha de 2024 y 2025 el pasado fin de semana, al lograr en MotorLand el doblete de victorias de sábado y domingo, los 37 puntos que perseguía con ahínco en su feudo, en un trazado para atacar. Eso sí, le costó casi como nunca.

Y es que delante se encontró, sobre todo, a un correoso Pedro Acosta, quien será su próximo compañero de equipo en MotoGP 2027. Aunque Marco Bezzecchi tomó la delantera al principio de la prueba larga en Aragón, una vez que los dos españoles rebasaron al italiano en la brutal maniobra en la última curva que se ha hecho viral, el murciano de KTM imprimió un ritmo fortísimo en carrera, ello mientras sus compañeros de marca ocupaban la parte baja de la clasificación.

Acosta sacó todo su arsenal y estuvo pegado durante buena parte de la carrera al #93, que tuvo que sudar para despegarle definitivamente en las vueltas finales, sacando lo poquito que se había guardado.

Analizando la victoria tras la jornada dominical, el multicampeón de Cervera celebró, ante todo, sacar los 37 puntos de un gran premio que tenía marcado en rojo, aunque también dejó claro que no tuvo un día perfecto, ya que falló en la salida, lo que provocó que no le saliera su táctica de la Sprint de tratar de ponerse primero en el viraje inicial.

"Se puede fallar, porque somos humanos. Y en esta carrera casi fallo, porque he cometido un error grave en las primeras curvas, dejándome activado el dispositivo trasero de altura. He hecho todo el primer parcial bajo de atrás, y hemos perdido posiciones. Se ha complicado un poco la carrera. Pero lo dije el jueves, que si queríamos tener la mínima posibilidad de luchar por este Mundial, la opción se basará en sacar el máximo en los circuitos favorables, o estar cerca de ese máximo. Y este fin de semana hemos podido lograr esos 37 puntos", empezó diciendo a los medios, entre los que estaba Motorsport.com.

"Cuando he visto que Pedro Acosta estaba detrás prácticamente en la segunda vuelta, sabía que era el piloto a batir este domingo. En la sprint acabó siendo el más rápido, y también en el Warm Up, con neumático usado. Así que sabía que sería el piloto que estaría enganchado a mi rueda en prácticamente toda la carrera. Pero me estaba guardando tres o cuatro décimas para final de carrera", siguió.

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cuestionado sobre cómo celebra triunfos como el de Aragón, Márquez reconoció que de manera distinta a otros, sobre todo porque ahora se pregunta si una victoria será la final. De hecho, habló de manera más clara que otras veces de la importancia de saborear los momentos de gloria: "Celebro estas victorias de manera diferente. Porque cuando son las primeras, las celebras así por eso, porque son las primeras. En medio [de tu carrera], hay un momento en que no las disfrutas tanto. Y ahora, siempre pienso en si será la última victoria. Es así. Tenemos que disfrutar estos momentos, vivirlos, porque algún día los echaremos de menos".

El duelo con Acosta en la pista turolense fue visto por muchos como un primer aperitivo para la temporada 2027, cuando compartirán garaje. Cuestionado sobre el 'Tiburón de Mazarrón', Márquez indicó: "Ya llegará ese momento [en que seamos compañeros] para hablar de ello. Pero hay cambios generacionales que no se pueden parar".

Márquez también detalló, por último, qué se piensa en momentos como el tremendo paralelo en la recta trasera con Marco Bezzecchi: "En ese momento, a 300 kilómetros por hora, no piensas ni en tu madre, ni en tu padre, ni en tu novia ni en tu perro. En lo único que piensas es en ver quién corta más tarde. Es un momento de adrenalina, y uno en el que el piloto debe tener locura, pero controlada", cerró.

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