Tech3 confirma a Pol Espargaró para el GP de Austria en sustitución de Viñales

En un comunicado difundido este martes, el equipo Tech3, satélite de KTM, anunció que el Pol Espargaró reemplazará al lesionado Maverick Viñales, que no compite en una carrera de MotoGP desde el 12 de julio, cuando se retiró en la parte final del GP de Alemania.

"Pol Espargaró seguirá compitiendo con Tech3 en el Gran Premio de Austria de este fin de semana, sustituyendo a Maverick Viñales en el circuito Red Bull Ring", anuncia Tech3.

"Como piloto oficial de pruebas y reserva de KTM, Espargaró se unirá de nuevo a la parrilla de MotoGP con el objetivo de defender los colores de la marca ante el público austriaco, en la que será su cuarta participación consecutiva con el equipo esta temporada", sigue el comunicado.

Espargaró se ha convertido en un hombre multitarea, ya que además de competir en los grandes premios de Silverstone, Aragón, Misano y, ahora Spielberg, se encarga, junto a Dani Pedrosa, del desarrollo de la moto 850cc para 2027, y este martes y miércoles está haciendo test en Mugello.

Aunque cada vez se alarga más la recuperación de Viñales, que este año solo ha completado ocho grandes premios y ha puntuado en solo cuatro de ellos, el equipo satélite de KTM, "mantiene la esperanza de que Maverick esté recuperado para volver cuando el campeonato se traslade a Japón", tal como dijeron también antes de Misano y antes de Spielberg.

Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Significa mucho contar con Pol para la carrera de casa de nuestra fábrica en Austria", asegura Nicolas Goyon, director de Tech3. "Cada vez que se sube a la moto se le ve más cómodo y competitivo, y Misano supuso otro paso adelante positivo. Sabemos que podemos contar con su experiencia y profesionalidad, y estamos deseando verle correr ante la 'marea naranja' este fin de semana", añade en relación a un Espargaró que de las tres carreras que ha disputado, ha puntuado en dos.

"Al mismo tiempo, nuestra prioridad sigue siendo apoyar la recuperación de Maverick y esperamos tenerle de vuelta con nosotros lo antes posible", añade Goyon.

Desde que Motorsport.com informó de que KTM y Tech3 se estaban planteando la posibilidad de no brindar a Maverick la posibilidad de volver a subirse a la moto este año, tras sus criticas al fabricante por quedarse sin asiento para 2027, el español no ha vuelto a competir, enfrascado en la rehabilitación de su hombro izquierdo, lesionado hace ya más de un año.