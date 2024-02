Mir siente la evolución de Honda: "Hemos progresado más que los demás"

Honda parece ir por el buen camino. Johann Zarco, que se incorporó a la marca japonesa este año con el LCR, considera que la moto rinde cada vez mejor después de constatar los puntos débiles del modelo de 2023 en el test de Valencia. Y en el equipo oficial, Joan Mir reconoce que la distancia con las marcas europeas, comandadas por Ducati, sigue existiendo, pero también ve una gran evolución.

"La realidad es que somos mucho más rápidos que el año pasado, así que se nota claramente el progreso", se congratulaba el español tras el Test de Sepang, a pesar de que en la última jornada de pruebas quedó a casi 7 décimas de Pecco Bagnaia. "Hay que estar satisfechos porque hemos progresado, pero por otro lado no estamos donde queremos".

"[El jueves] pude hacer un 1:57.3, que en realidad fue un buen tiempo, y cuando intenté montar el segundo neumático me caí en la vuelta de salida, en la última curva, intentando abrir la trazada y luego cerrarla. Había algo en la pista y perdí la parte delantera. No pude hacer la segunda vuelta y quizás podría haber mejorado el tiempo un poco".

"Cuando atacas, el tiempo está ahí. No se hace un 1:57.3 todos los días, es muy rápido. Lo que pasa es que los demás también han mejorado. Hemos progresado más que los demás porque estamos más juntos. Después, hemos dado diez vueltas [tanda larga] y he podido quedarme en 1:58, que no está nada mal", siguió explicando Mir.

"Cuando veo los tiempos de Jorge Martín y de Pecco, ellos estaban en 1:58 bajos o medios, yo estaba en 1:58 altos, así que hay medio segundo de diferencia en ritmo de carrera, con unas condiciones de calor en las que tenemos que mejorar. Pero sabemos que tenemos que hacerlo. Hemos hecho algunos buenos comentarios, estoy seguro de que tendremos algo más en Qatar".

A la Honda le sigue faltando agarre en la parte trasera, un fenómeno agravado por el calor, como pasó en Sepang, y es en esta área en la que el piloto español espera progresar: "Por supuesto, las condiciones en las que peor me siento es cuando sube la temperatura, porque cuando está muy alta no tenemos agarre, por el momento. Tenemos que trabajar más con la parte delantera, la temperatura en el tren delantero sube, y entonces es más difícil frenar la moto. Es un elemento que siempre marca la diferencia y no podemos aprovecharlo".

"Estamos sufriendo por eso, pero estoy contento porque hemos progresado, también hay que decir que en Japón hicieron un muy buen trabajo. Vamos a Qatar, espero que tengamos algo extra allí. Si podemos hacer algún pequeño progreso, estaremos muy cerca", continuó.

Con respecto a la moto de 2023, Joan Mir espera "mejores sensaciones delante" y un motor más fácil de gestionar: "Para mí es más natural porque, comparado con la Suzuki, el año pasado siempre me quejaba de la conexión con el acelerador. Tenía muchos problemas porque es muy, muy diferente. Hemos progresado en este aspecto, es más directo, puedes controlarlo mejor y espero dar otro paso en esa dirección. Cuando tienes agarre, estas cosas mejoran inmediatamente porque puedes controlar mejor el efecto".

Si la valoración inicial es alentadora, las próximas semanas serán decisivas para recortar distancias, pero también para ver si el cambio en la filosofía de Honda es real. La marca está viviendo una auténtica revolución para intentar que sus motos evolucionen más rápido, y el campeón del mundo de 2020 espera que esto se materialice ya en el próximo test, en Qatar, con algunas novedades.

"No sé cómo trabajan en Japón, pero el año pasado hicieron muchos cambios en el personal y en la forma de hacer las cosas. Ahora estamos empezando a ver los resultados, así que definitivamente algo ha cambiado. Demostrarán realmente que han cambiado si aportan algo más de aquí a Losail".

"Lo entenderemos, pero desde el test de Misano del año pasado, cuando probamos el primer prototipo de 2024, hasta la moto de Valencia, han progresado mucho. Han mejorado mucho la moto, han cambiado muchas cosas. La moto es muy parecida a la de Cheste, pero el motor ha cambiado. Están trabajando duro, estoy convencido de ello", finalizó Mir.