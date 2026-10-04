Zarco, penalizado para la carrera de Japón por su actuación tras caerse en el Warm Up

Novedad de última hora en el Gran Premio de Japón de MotoGP. La carrera larga de este domingo, 4 de octubre, contará con una penalización, aplicada a Johann Zarco. El piloto francés deberá cumplir una doble Long Lap Penalty a causa de su actuación en el Warm Up, en el que sufrió una caída.

Apenas se habían cumplido 5 minutos del último entrenamiento previo a la carrera larga de la categoría reina, ampliado hasta los 20 minutos para que los pilotos pudieran probar el neumático duro trasero con carcasa reforzada tras los problemas en la Sprint del sábado que llevaron a quitar la goma blanda de la asignación de Michelin, cuando el corredor del LCR Honda se fue al suelo en la curva 9, punto en el que ya se había caído a lo largo del fin de semana.

El galo intentó recuperar la moto cuanto antes para seguir disputando la sesión, habida cuenta de lo importante que era el entreno de este domingo en Motegi. Sin embargo, trató de volver a arrancar una moto que se había parado, aspecto muy vigilado por los comisarios en los últimos tiempos para salvaguardar la seguridad de los 'marshals' de pista, y para colmo en el proceso llegó a ponerse en contradirección.

El Panel de Comisarios comandado por Simon Crafar valoró la acción, y decidió aplicarle una doble Long Lap Penalty para la carrera larga, que arrancará a las 7 de la mañana este domingo. El veterano piloto de Cannes partirá décimo, como segunda mejor Honda detrás de su compañero de equipo, Diogo Moreira.

"El 4 de octubre de 2026, durante el Warm Up del Gran Premio de Japón, se observó que usted [Johann Zarco] intentó volver a arrancar una moto que no funcionaba en la pista, delante de la primera línea de protección y en dirección contraria en la curva 9, lo que supuso un peligro potencial para usted y para los demás. Esto contraviene las instrucciones específicas dadas a los pilotos y equipos de MotoGP", explicó el Panel en un comunicado.

"Por lo tanto, constituye una infracción del artículo 1.21.4 del Reglamento. Por las razones expuestas, el Panel de Comisarios de la FIM de MotoGP ha impuesto una penalización de doble Long Lap Penalty para la carrera larga de Motegi".

"Durante todas las sesiones en pista, incluidas las vueltas de reconocimiento, la vuelta de calentamiento, los entrenamientos, las carreras largas y las Sprint, así como tras cualquier bandera roja, cualquier moto que no esté en marcha por cualquier motivo (por ejemplo, una caída o un problema técnico) será retirada inmediatamente por los comisarios detrás de la barrera de seguridad (la 'primera línea de protección')", detallaron la sanción.

"Tras una caída o un problema técnico, las motos que no funcionen en la pista o en las zonas de escapatoria serán retiradas inmediatamente por los comisarios detrás de la primera línea de protección, donde podrán ayudar al piloto levantando y/o sujetando la máquina mientras se realizan las reparaciones y/o ajustes. Cualquier reparación o ajuste deberá realizarse detrás de la primera línea de protección, por ejemplo, en la vía de servicio, por parte del piloto trabajando en solitario y sin ayuda externa, salvo la prestada por los comisarios".

"Los comisarios podrán ayudar al piloto a empujar la moto para que este pueda volver a arrancarla en la vía de servicio. No se permite arrancar ninguna moto empujándola en el lado de la pista de la primera línea de protección. No se permite la presencia de ninguna persona, salvo los comisarios o los pilotos, en ese lado", finalizaron sobre una sanción que es definitiva y no se puede apelar, a diferencia de otras.