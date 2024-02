Bezzecchi: "Debo encontrar la manera de adaptar mi estilo a la Ducati GP23"

El músculo exhibido por Ducati en los primeros test de pretemporada 2024 quedó plasmado en la clasificación final de la hoja de tiempos, donde hasta seis Ducati aparecieron entre los ocho pilotos más rápidos. Solo uno, Marco Bezzecchi, quedó fuera de la foto.

Con la baja por lesión de Franco Morbidelli, el nuevo piloto de Pramac, que tampoco estará en los ensayos de Qatar (19-20 de febrero), fueron siete, de los ocho pilotos titulares de los equipos Ducati, los que tomaron parte en estas tres jornadas de ensayos de pretemporada.

Una primera toma de contacto que no decide nada en absoluto, pero que ha tenido un denominador común bastante claro: las Ducati, tanto la versión 2024, como la 2023, funciona y domina. Solo la Aprilia de Aleix Espargaró (5º) y la KTM de Brad Binder (que terminó 7º en un tiempo conseguido a ultimísima hora), lograron meterse en el ecosistema de las máquinas de Borgo Panigale.

La nota discordante la tocó Bezzecchi, que solo pudo marcar el 15º mejor tiempo, a casi 1.2 segundos de la mejor marca, la dejada por Pecco Bagnaia.

Además, Bezzecchi fue el único piloto de los 23 que había en pista, que el último día no fue capaz de mejorar el tiempo conseguido en la jornada anterior. El chico de Rimini, sufrió también, dos caídas, una el miércoles y otra el jueves, ambas a última hora de la tarde buscando mejorar sus tiempos, algo que no consiguió. La conclusión desde el garaje del Pertamina VR46 es que el corredor de 25 años no encuentra el setting de la nueva moto, la Desmosedici GP23 que este año utilizará el equipo de Valentino Rossi.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

De las cinco primeras carreras del pasado curso, Bezzecchi logró ganar dos (Argentina y Francia), llegando a liderar el campeonato. En las ocho siguientes, logró subir cuatro veces al podio, logrando un tercer triunfo en la India, y manteniéndose en la lucha por el título junto a Pecco y Jorge Martín.

Sin embargo, una inoportuna caída entrenando en el Ranch VR46 el 7 de octubre obligó al italiano a pasar por el quirófano, y aunque reapareció en la carrera de Indonesia una semana después (5º), ya no pudo volver a luchar por victorias ni pisar el podio.

Antes, a finales de agosto, Bezzecchi volvió a ser protagonista, aunque esta vez por tomar una decisión absolutamente contra la lógica. Con una oferta encima de la mesa para firmar como piloto de Ducati y obtener una moto oficial de fábrica en el equipo Pramac para 2024, Bez apostó por renovar con VR46, donde no iba a contar con el mismo material.

La decisión se enmarcó dentro del apartado más sentimental y humano, pero visto ahora el potencial de la GP24, queda claro que podría tratarse de un error, y más con la actual situación de pilotos llamando a la puerta del equipo oficial Ducati para 2025.

Bezzecchi no se arrepiente de su decisión, asegura, y trata de olvidarse de que lleva dos placas en el hombro desde octubre que le van a acompañar todo este año. Pero su primer test de pretemporada no fue, ni mucho menos, lo que esperaba.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"No estoy nada satisfecho con estos test", afirma el italiano el jueves por la tarde.

"Lo hemos intentado todo aquí en Sepang, pero no me siento tan cómodo encima de la moto como me gustaría. Estoy teniendo más problemas de los esperados", admitía algo desesperado el corredor.

Bezzecchi dispuso el año pasado de una moto versión 2022, mientras que este año tiene una 23.

"Básicamente, la diferencia reside en el par", explica. "Todavía tengo problemas para adaptar mi estilo de conducción. La fase de frenado también es diferente. Tampoco puedo sentir la rueda delantera como me gustaría", amplía las diferencias.

"Tampoco puedo llevar la potencia al suelo porque, como decía, el motor es diferente. Desafortunadamente, tengo dificultades para entrar y salir de las curvas", seguía enumerando.

"En cualquier caso, espero poder encontrar mi camino, porque solo fue el primer test, la primera toma de contacto", intenta quitar hierro a la situación.

No existe duda de que la versión del año pasado de la moto italiana es competitiva. Así lo atestigua el tiempo conseguido por Alex Márquez (1.56.938) o el propio compañero de Bez, Fabio Di Giannantonio, que acabo 8º en los tiempos, pero que fue el más rápido en el simulacro de sprint race (una tanda de 10 vueltas seguidas en modo carrera) que hicieron la mayoría de pilotos.

Bezzecchi quedó al margen de todo eso, pese a que en el test de Valencia, con esta misma moto, hizo el segundo mejor tiempo.

"La verdad es que han sido tres días complicados. Tan pronto como atacaba, no podía pilotar con tanta eficacia. Me caí dos veces en el intento de clasificación", en referencia a buscar una vuelta rápida.

"La Ducati tiene muchos puntos fuertes y es competitiva. Por eso tengo que adaptar mi estilo a la GP23 e intentar encontrar una base sólida. La moto es fuerte, como puedes ver por otros pilotos. Por eso tengo que adaptarme a ella", dice sin buscar excusas el alumno de la Academy VR46.