Zarco cree en la remontada de Honda tras el test de Sepang

Johann Zarco terminó 16º en el Test de Sepang, a 1.2 segundos del mejor clasificado, Pecco Bagnaia con la Ducati, y cinco décimas y media por detrás de la primera Honda. Pero el francés sabe que la tabla de tiempos en días así tiene un valor limitado, sobre todo porque en el tercer día, por la mañana, no aprovechó el mejor momento de la pista para destacar.

"Estaba un poco cansado el tercer día", admitió Zarco, que participó en las dos primeras jornadas de entrenamientos durante el Shakedown para sumar hasta 138 vueltas durante la semana. "Todavía teníamos que trabajar en algunas cosas con Honda. El plan era volver a probar algunas cosas para confirmarlas y prepararnos para el test de Qatar. Así que no pude aprovechar tantos neumáticos nuevos en la primera hora [del día 3], cuando la pista estaba a la temperatura adecuada".

"Hice el trabajo lo mejor que pude y obtuvimos la buena información que queríamos. Claramente estaba un poco cansado. Creo que la mejora que he encontrado en la frenada durante estos cinco días me ha provocado un poco de tensión en el brazo izquierdo, así que no he podido encadenar muchas vueltas rápidas. Por otro lado, he intentado hacerlo lo mejor posible", siguió.

En cualquier caso, Johann Zarco valoró la situación basándose en elementos distintos a la hoja de tiempos. Desde el inicio de la semana, el nuevo piloto del LCR Honda no ha dejó de expresar su satisfacción, mostrando un estado de ánimo decididamente positivo. La Honda sigue siendo inferior a las máquinas europeas y todavía tiene problemas evidentes, pero los progresos están ahí.

"Estoy muy contento con la respuesta de la moto. Creo que puedo encontrar esa progresión que me falta como piloto y pienso que haciendo los progresos adecuados [por su parte], sumados a la mejora de la moto, nos permitirán luchar delante. Creo que es posible", insistió.

Así, para el galo "la nueva moto es totalmente diferente". El piloto de Niza se sintió inmediatamente atraído por la base de esta Honda rediseñada, y no perdió el entusiasmo en toda la semana. "He tenido muy buenas sensaciones con la moto y casi estoy disfrutando un poco más", comentó, aunque también avisó: "Está claro que todavía no estamos al nivel de velocidad de los pilotos de cabeza".

"Las Ducati están trabajando bien, Enea Bastianini y Jorge Martín marcaron tiempos increíbles, y las KTM también rodaron por debajo de 1:57, lo que es bastante impresionante. Pero tengo la sensación de que podemos hacerlo. Así que no debemos estresarnos demasiado. Ya es un gran paso tener estas sensaciones y poder 'jugar' con la moto", continuó.

"Está claro que ahora la moto puede ir bastante bien, incluso para un 'time attack'. Quizás el punto débil es cuando tienes que dar muchas vueltas. El neumático trasero sufre mucho y eso puede causar problemas en carrera. Pero la capacidad de la moto para marcar un tiempo rápido con un neumático nuevo es algo que Honda no tenía antes, y ya han preparado la moto para hacerlo, así que ese es un gran punto que han resuelto. Veremos cómo resolver el siguiente", detalló el #5.

El resto de la pretemporada tendrá lugar en Losail, con un último test los días 19 y 20 de febrero. "Está claro que va a ser interesante rodar en Qatar, en otra pista, otro trazado, para ver cómo se comporta la moto. Lo bueno es que corrimos allí a finales de año, así que las referencias están bastante frescas y será interesante comparar", finalizó Zarco.