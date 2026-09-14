Quartararo estuvo a punto de quedarse sin gasolina en Misano: "Las alertas se volvieron locas"

Fabio Quartararo no pudo luchar por el Top 10 en los dos grandes premios posteriores al parón veraniego. Este pasado fin de semana, en Misano, pudo alcanzar la décima plaza en el GP de San Marino, un día después de una sprint que terminó con una caída. Pero el francés tuvo que completar una carrera de gestión, que estuvo lejos de ser sencilla.

Tras salir duodécimo, el 'Diablo' ocupaba la undécima plaza después de la primera vuelta. Diogo Moreira le adelantó, pero se cayó acto seguido, y después la Long Lap Penalty de Franco Morbidelli y el abandono de Pecco Bagnaia le permitieron ganar dos puestos más.

Quartararo era entonces noveno, en el grupo que peleaba por la sexta plaza, pero fue superado por Enea Bastianini y tuvo que conformarse con el décimo lugar. No obstante, se mantuvo a menos de tres segundos del séptimo clasificado, Fabio Di Giannantonio.

"Estaba en una posición más que aceptable", subrayó Quartararo ante la prensa, incluidos los periodistas de Motorsport.com. "Diría que no estaba lejos de la sexta plaza, pero tuvimos muchos problemas de consumo de gasolina en esta carrera. No sé por qué".

Ese consumo excesivo fue un gran problema durante toda la prueba, y el campeón del mundo de 2021 estaba bastante preocupado: "Tenía alertas que se volvían completamente locas en el dashboard, así que estaba un poco perdido, pero creo que maximizamos las cosas. Me sentía peor que ayer [sábado], así que creo que conseguimos el mejor resultado posible".

Fabio Quartararo Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Las alertas sobre el consumo obligaron a Quartararo a limitar la potencia de su Yamaha para aguantar hasta la llegada a meta: "Hubo que jugar porque no podíamos usar toda la potencia. No sé por qué, pero hoy sufrimos mucho, estuve mucho tiempo en rojo, lo que no es bueno, desde el principio. Usaba mucha menos potencia. Me costaba, era súper lento en la recta".

"En realidad, tengo tres mapas en la moto, 1, 2 y 3", explicó. "El 1 es aquel con el que se supone que la moto es más rápida, el 2 es intermedio y el 3 es el menos rico en gasolina. Hice la mayor parte de la carrera con el mapa 3. Estaba un poco por debajo del potencial. Hice 1:31.7, 31.8, así que no era muy rápido".

Pese a llevar seleccionado el mapa más ahorrador, la alerta permaneció en el cuadro de mandos de la M1 del galo, que no estaba tranquilo: "En realidad, si está en rojo, no terminamos la carrera. Ya no tenía combustible al volver al garaje. Es muy raro. No esperaba sufrir tanto con eso aquí, porque no es una pista que plantee dificultades habitualmente, así que será realmente difícil en Austria".

Fabio Quartararo ya sufrió dos averías por falta de gasolinaen 2024, precisamente en Misano y después en Motegi. Pese a un cambio de arquitectura del motor, la Yamaha sigue consumiendo más que las máquinas de la competencia, también equipadas con unidades de potencia V4.

"Me quedé bastante impresionado porque vi a Alex Márquez y a Pecco Bagnaia en la vuelta de formación de parrilla. Ya era muy lento. Y les veía atacar, así que me quedé bastante impresionado. Hay que entender por qué nuestra moto consume tanto", cerró.