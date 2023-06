Marquez cree que el contrato de 4 años con Honda "no fue un error"

El ocho veces campeón del mundo todavía no ha logrado terminar ninguna carrera de domingo en esta temporada 2023, y solo ha sumado quince puntos en las seis primeras citas. Tras caerse en el Gran Premio de Italia el pasado fin de semana, Marc Márquez admitió que sus repetidas veces en el suelo por la problemática Honda eran "difíciles en el aspecto mental".

A pesar de los rumores que circulan sobre que el español se desvincule del acuerdo de cuatro campañas que firmó con los japoneses a principios de 2020 y que expira el próximo año, insiste en que no se arrepiente de haber puesto su nombre en el contrato, porque no podría haber previsto lo que sucedió después.

"En aquel momento no fue un error, y sigo creyendo que no fue un error, sobre todo porque no podía imaginar que me habría roto el brazo, que tendría cuatro operaciones en el húmero", dijo el jueves antes del Gran Premio de Alemania, una prueba en la que está imbatido. "No me imaginaba que había una pandemia, ni que eso afectaría más a Asia que a Europa. Todas esas cosas no las puedes controlar, así que, a partir de ahí, por supuesto, que el objetivo de esos cuatro años era luchar por ganar el campeonato".

"De momento, no lo hemos conseguido", reconoció Marc Márquez en el trazado de Sachsenring. "Ahora tenemos otro problema, que es intentar volver a ser competitivos e intentar ser constantes en todos los circuitos, pilotando de una forma buena y segura, eso es lo que buscamos".

Sus compañeros en Honda, Alex Rins y Joan Mir, no estarán presentes en el circuito germano tras lesionarse por sus caídas en Mugello, con el primero fuera de combate por tiempo indefinido tras fracturarse la pierna derecha. Cuando se le preguntó al de Cervera sobre si le preocupa sufrir otra grave lesión, respondió: "No me preocupa, si lo estás, no eres rápido en la pista, pero es cierto que, por el riesgo y la forma de pilotar, me siento preparado".

"Por ejemplo, el año pasado, no estaba para atacar, y ahora lo estoy, porque piloto bien", continuó el catalán. "Me siento preparado para estar ahí, pero es cierto que a veces me paso. En Le Mans era normal porque peleaba por el podio, y me excedí, pero en Mugello me sentí muy cómodo, me estaba controlando a mí mismo porque elegí una opción trasera de neumático blando, estaba controlando el gas, todo para acabar entre los seis o siete primeros, pero me caí y no me lo esperaba".

Márquez tuvo una reunión con la cúpula directiva de Honda durante el fin de semana del Gran Premio de Italia para tratar los problemas actuales de la marca, y aseguró que debe reaccionar pronto: "No es la primera reunión que tengo con HRC, pero fue una importante porque estaban [Shinji] Aoyama-san, [Koji] Watanabe-san, que son algunos de los jefes más importantes de HRC".

"La reunión fue importante, la sensación fue buena", explicó el de Honda, quien también dijo que las mejoras no estarán listas hasta pasada la pausa veraniega. "Sin embargo, ahora, por supuesto en el futuro, pero no en uno muy lejano, necesitamos alguna reacción [del fabricante]. Tenemos muy buenos pilotos en Honda, y necesitamos algo más para pelear por las primeras posiciones".

