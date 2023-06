Bagnaia apunta a Márquez como el favorito en Sachsenring

Pecco Bagnaia llega pletórico al Gran Premio de Alemania. El piloto de Ducati vivió en Italia, su carrera de casa y primera parada del actual triplete, uno de los fines de semana más dorados de su trayectoria deportiva, haciendo la pole y ganando tanto la carrera al sprint como la carrera principal. Así, el italiano aumentó su ventaja en la general del Mundial de MotoGP, con 131 puntos, 21 más que Marco Bezzecchi.

Su situación es muy distinta a la que tenía el año pasado cuando encaró Sachsenring. Cabe recordar que el transalpino sufrió una caída -dentro de una larga lista de accidentes- en la cita teutona del año pasado, lo que le dejó a 91 puntos del entonces líder de la tabla, Fabio Quartararo. La remontada por el título parecía imposible, aunque pudo levantarse para acabar conquistando el #1 que ahora atesora.

En la rueda de prensa de pilotos de este jueves, Bagnaia recordó aquel gran premio, en el que tenía un buen ritmo que espera tener de nuevo este año, aunque es consciente de que no será sencillo repetir un dominio como el que se vio en Mugello.

"Sachsenring es un circuito donde el año pasado el rendimiento estaba ahí", dijo Pecco. "El viernes éramos competitivos, con la pole, y luego en la carrera todo el mundo sabe lo que pasó, me caí. Lo importante es partir de la misma manera que finalizamos en Mugello, con las mismas sensaciones que tuve también aquí en 2022. Así que vamos a intentarlo [luchar por la victoria], no será fácil. Parece que las condiciones pueden ser cambiantes, pero confío en poder tener un buen rendimiento y ser competitivos".

Sin embargo, al hablar de favoritos, Bagnaia apuntó a Marc Márquez, ganador de ocho carreras en el circuito alemán, como el hombre a batir, aunque su situación con Honda no sea la ideal: "Considerando el historial en este circuito, Marc sin duda tiene más posibilidades que otros. Cuando volvió en 2021 ganó aquí. Fue una carrera en la que demostró que era competitivo. Así que para mí el principal contendiente en este circuito será Marc", comentó.

Preguntado por qué le enseñó la carrera del año pasado, el transalpino fue claro: "Me enseñó a creer siempre. Lo que sucedió fue difícil, porque era la primera vez que era competitivo, y lo perdí todo. Traté de entender qué había ocurrido y el potencial. La reunión después de la carrera fue muy importante para mí y para el equipo, y a partir de ese momento todo cambió. Siempre luchamos por la victoria y fue una remontada muy buena. Aún, a veces, me encuentro pensando en Sachsenring 2022 y lo utilizo para concentrarme".

Además, Bagnaia también habló de su estilo de conducción, que en Italia fue destacado ya que en algunas curvas fue capaz de sacar bastante tiempo a otros pilotos de Borgo Panigale: "Siempre es difícil explicar tu estilo de pilotaje. En todas las categorías siempre he trazado la última curva de Mugello igual. En Moto3 y en Moto2 no era la mejor línea, pero en MotoGP sí que puedo marcar la diferencia porque puedo girar mejor con el tren trasero, que me permitió no desgastar mucho la goma".

"Aquí predominan las curvas de izquierdas. Normalmente se me dan mejor las de derechas, porque lo prefiero con la posición de mi cuerpo. Pero en este circuito lo que más marca la diferencia es la constancia y el consumo del neumático trasero, así que es completamente distinto en comparación a Mugello", añadió para finalizar.