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A qué hora es la FP1 y la Práctica de MotoGP en Indonesia y cómo ver

Apunta a qué hora son, este viernes 9 de octubre, los entrenamientos libres del GP de Indonesia, la FP1 y la Práctica de MotoGP en Mandalika, y cómo ver en TV.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Marc Márquez, Ducati

Marc Márquez, Ducati

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La gira asiática del Mundial de MotoGP 2026 sigue adelante, y este viernes, 9 de octubre, toca arrancar la segunda parada, la 17ª cita del calendario, el Gran Premio de Indonesia. El circuito de Mandalika acogerá los primeros entrenamientos en pista, los Libres 1 (FP1) y la Práctica, el entreno que determina el pase a la Q2 y que, como te contamos en Motorsport.com, desaparecerá en 2027 con el nuevo formato del fin de semana. Apunta los horarios para este viernes y cómo ver ambas sesiones en TV. Toca madrugar... ¡pero menos que en Japón!

Recuerda:

A qué hora son Libres 1 de MotoGP 2026 en Mandalika (GP de Indonesia)

  • A qué hora es la FP1 del GP de Indonesia de MotoGP 2026 (Mandalika): a las 04:45h

Los primeros entrenamientos del Gran Premio de Indonesia, los Libres 1 en el circuito de Mandalika en la isla de Lombok, serán este viernes, 9 de octubre, a las 04:45 de la madrugada en España, cuando en Indonesia sean las 10:45 horas de la mañana (6 más que en nuestro país). El entreno, como siempre, será de 45 minutos.

Antes, como es costumbre, será el turno de los FP1 de Moto3, a partir de las 3 de la madrugada, y de Moto2, a las 03:50 horas.

A qué hora es la Práctica de MotoGP 2026 en Indonesia

  • A qué hora es la Práctica del GP de Indonesia de MotoGP 2026 (Mandalika): a las 09:00h

La Práctica del Gran Premio de Indonesia en Mandalika será a primera hora de la mañana en España, concretamente este viernes, 9 de octubre, a las 09:00h (15:00h locales). Será de una hora de duración, hasta las 10:00 horas, y los 10 mejores pilotos pasarán directos a la Q2 de la clasificación del sábado.

Antes, será el turno de las Prácticas de Moto3 (07:15h) y de Moto2 (08:05h).

Horarios de Moto2 y Moto3 del viernes en Mandalika

El resto de categorías disputarán también, este viernes 9 de octubre, sus primeros entrenamientos libres en Mandalika. Primero, vendrán los Libres 1, o FP1: la sesión de Moto3 será a las 03:00h de la mañana, hasta las 03:35h, y luego será la de Moto2, a las 03:50h, hasta las 04:30h. Ambos entrenos servirán de primera toma de contacto en Lombok.

Más tarde, ya por la mañana en España, llegarán las Prácticas de Moto3, desde las 07:15h (hasta las 07:50h), y de Moto2, a las 08:05h (hasta las 08:45h). En las dos categorías, los 14 pilotos más rápidos entrarán en la Q2 de la clasificación. En Moto3, Máximo Quiles tendrá su segunda oportunidad de ganar el título este fin de semana.

Cómo ver por la tele MotoGP el viernes en Indonesia (Libres 1 y Práctica)

Para ver en directo por televisión, desde España, los primeros entrenamientos del Gran Premio de Indonesia de MotoGP en Mandalika, habrá hasta dos opciones de pago: la principal será la de DAZN, la principal plataforma para ver la categoría reina, Moto2 y Moto3 en español, tanto en sus aplicaciones (con los planes 'Motor' o 'Premium') como en plataformas como Movistar + y Orange, en el canal lineal 'DAZN MotoGP'.

También tendrás disponible el VideoPass, el servicio de streaming de MotoGP, con retransmisiones en inglés. Por último, una vez más, Motorsport.com se ha desplazado a la isla de Lombok para que tengas toda la información al alcance de tu mano.

Qué pilotos disputan el GP de Indonesia de MotoGP 2026

El Gran Premio de Indonesia de MotoGP seguirá teniendo una baja importante, la de Joan Mir por problemas físicos que le están obligando a guardar reposo absoluto. El campeón del mundo de 2020 será sustituido por Aleix Espargaródebido a que Takaaki Nakagami se lesionó en Japón y a que Somkiat Chantra se encuentra este fin de semana en Estoril con el Mundial de Superbikes.

Equipo Moto Pilotos
Ducati Desmosedici GP26

Spain Marc Márquez

Italy Pecco Bagnaia
Aprilia RS-GP 2026

Spain Jorge Martín

Italy Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026

Spain Pedro Acosta

South Africa Brad Binder
Tech3 RC16 2026

Italy Enea Bastianini

Spain Maverick Viñales
Yamaha M1 2026

France Fabio Quartararo

Spain Alex Rins
Pramac Racing M1 2026

Australia Jack Miller

Turkey Toprak Razgatlioglu
Honda

RC213V 2026

Italy Luca Marini

Spain Aleix Espargaró
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Italy Fabio Di Giannantonio

Italy Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Spain Alex Márquez

Spain Fermín Aldeguer
Trackhouse RS-GP 2026

Spain Raúl Fernández

Japan Ai Ogura
Team LCR RC213V 2026

Brazil Diogo Moreira

France Johann Zarco

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