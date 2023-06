Oliveira sigue en modo recuperación: "No estaré al 100% hasta después del verano"

El piloto portugués, tras toda una vida ligado a KTM, debuta este año con la formación malasia RNF Racing, satélite de Aprilia, el fabricante italiano que, desde su llegada a la clase reina, nunca antes había dispuesto de una estructura asociada. El acuerdo entre la casa del Grupo Piaggio y Razlan Razali propició la llegada a uno de los pilotos de mayor talento de la parrilla, que, sin embargo, no está teniendo suerte en absoluto en este inicio de curso.

En la primera carrera larga de la temporada, en Portimao, Oliveira fue embestido por Marc Márquez, sufriendo una lesión en la pierna derecha que le impidió tomar parte en el GP de Argentina. Tras reaparecer en Austin, donde logró un meritorio quinto puesto en carrera (8º en la sprint), el portugués volvió a ser protagonista involuntario de un accidente el domingo de Jerez, donde fue derribado por Fabio Quartararo en el inicio de la carrera, lesionándose el hombro, lo que le impidió tomar parte del GP de Francia.

En Mugello, la pasada semana, Miguel compitió muy mermado físicamente, y el domingo se fue al suelo, esta vez sin ayuda, a 13 vueltas del final de la carrera.

Este jueves, en la previa del Gran Premio de Alemania, el piloto de Pragal explicó a Motorsport.com su actual estado físico y expresó el objetivo de poder estar cien cien recuperado después de las cinco semanas de parón veraniego.

"Aún no estoy recuperado", dijo Miguel. "Sufrí una fractura de la cabeza del húmero y un desprendimiento de cartílagos, ahora estoy en la fase final de recuperar el movimiento y la fuerza en toda la zona del hombro".

Pese a estar en plena fase de rehabilitación, Oliveira, junto a sus médicos, ha decidido competir como parte de ese proceso.

"La recuperación se acelera, porque puedo estar encima de la moto haciendo trabajar y pidiendo al hombro utilizar los músculos que debo recuperar, algo que en el gimnasio no se consigue. Lo único que tenemos que evitar es inflamar excesivamente la zona, no me puedo caer ni crear situaciones extremas para el hombro, evitando que se tensiones, porque si pasa eso luego me cuesta mucho moverlo".

Con tres carreras consecutivas, en Mugello la pasada semana, Sachsenring y Assen, no hay tiempo para combinar el trabajo sobre la moto con el descanso, por lo que una recuperación plena de la lesión no se espera hasta después del verano.

"Estas carreras son en modo de preparación para lo que viene. Sé que para un piloto no es lo mejor estar aquí compitiendo sabiendo que no estás al cien por cien, pero es mejor que estar en casa o en el gimnasio. Prefiero seguir acumulando kilómetros encima de la moto".

