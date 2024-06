Aprilia explica por qué ha elegido a Bezzecchi pese a su difícil 2024

El CEO de Aprilia, Massimo Rivola, afirma que la marca italiana se ha basado en los resultados de Marco Bezzecchi en MotoGP antes de este 2024 para saber lo que puede ser capaz de hacer en 2025. El lunes, después de que Motorsport.com lo adelantara la semana pasada, la casa de Noale anunció que había fichado al pupilo de Valentino Rossi para su equipo de fábrica con un contrato multianual, junto a Jorge Martín.

Aprilia no ha ocultado su deseo de fichar a un piloto italiano, y en un momento dado era Enea Bastianini quien parecía ser el favorito para ello antes de firmar finalmente con KTM para correr con Tech3 el próximo año. Sin embargo, el nombre de Bezzecchi se mantuvo en las conversaciones, y cuando Maverick Viñales decidió fichar por los de Mattighofen para ser compañero de la 'Bestia', los planetas se alinearon para que el piloto del Pertamina Enduro VR46 consiguiera su deseo de ser piloto de fábrica.

El piloto de 25 años ganó tres carreras largas en 2023 en su camino hacia ser tercero de la general al manillar de una Desmosedici GP22 en el VR46, y además rechazó una oferta para tener con una Ducati de fábrica con Pramac en este 2024. Bezzecchi confiaba en disponer de una moto potente, aunque con un año de antigüedad, mientras seguía rodeado de su equipo de confianza y esperaba a que se abriera el mercado de pilotos para 2025. Eso último ha sucedido, viéndose su paciencia recompensaba aunque desde el principio era evidente que no cumpliría sus deseos en la casa de Borgo Panigale.

Después de siete grandes premios, el de Rimini sólo ha logrado un podio en 2024 y acumula 45 puntos, mientras que en 2023 ya había ganado dos veces y tenía 126 tantos en su haber, como tercero de la general. Su compañero de equipo, Fabio Di Giannantonio, suma 74 puntos, aunque sin ningún podio hasta la fecha.

A Bezzecchi le ha costado acostumbrarse a la GP23, ya que el funcionamiento de la moto en frenada va en contra de su estilo de pilotaje. El italiano es un gran frenador, pero con la GP23 tiene problemas de subviraje en las curvas. Es algo que ya le pasó a Bastianini el año pasado, cuando subió al equipo oficial.

Pero en lo que respecta a Rivola, lo que ha sucedido este año no es un fiel reflejo del talento de Bezzecchi, y no ha contado en su contra a la hora de apostar por él para la RS-GP de fábrica. "Sí, es cierto. Es un buen punto", dijo el dirigente italiano cuando se le preguntó si el estado forma del #72 en 2024 era un poco preocupante.

"Cuando un piloto un año rinde de una manera tan buena, y al año siguiente no es lo mismo, empiezas a preguntarte si eso significa que no hay suficiente talento, o si hay otros problemas que podrían venir de diferentes partes, no necesariamente de la técnica o lo que sea. Al final mi sensación es que el verdadero 'Bez' es el de 2023 y no el de 2024, y para esta temporada todavía espero que mantengamos [su estado de forma 'falso'] para conseguir mejores resultados para nosotros [Aprilia]".

"Confío mucho en su velocidad y en su talento. Me parece que tiene un carácter bastante latino, y estamos acostumbrados a eso. Aleix Espargaró, por ejemplo, es uno de esos pilotos latinos. Jorge también lo parece. Será un garaje bastante motivador, estoy deseando que llegue", siguió.

Rivola destaca la destreza del transalpino en mojado como una característica impresionante, ya que logró su primera victoria en una carrera larga en esas condiciones en el GP de Argentina 2023. También señala su aplastante triunfo en la India como prueba de su talento, destacando una capacidad de adapraciñon que sin duda le servirá cuando salte a la RS-GP en el test de postemporada de Valencia.

"Hay características que me impresionaron", añadió Rivola. "Seguro que pilotar sobre mojado es una, la otra en particular es que la primera y la única vez que hemos ido a una pista que era nueva para todos [Buddh], ganó por una gran diferencia. Así que hay señales de que son talentos, algo que realmente ves, como que este tipo es especial. Se podría argumentar que este año no está ofreciendo un buen rendimiento a pesar de que, por ejemplo, Marc Márquez tiene la misma moto y siempre está luchando en cabeza".

"Por lo tanto, creo también que, a veces, hay factores externos, no sólo técnicos, que pueden guiar el rendimiento. Y el aspecto difícil y agradable también es el de encontrar el secreto para que se alineen los planetas. A veces ves pilotos; a Maverick, por ejemplo, en Austin, y yo esperaba que se convirtiera en campeón del mundo. Pero, por desgracia, los planetas no siempre están alineados. Así que tenemos que encontrar la manera de hacerlo".

Al firmar un contrato multianual, Bezzecchi va a disponer de tiempo para intentar entender la Aprilia. Al lado, tendrá el mayor reto que ha tenido en MotoGP hasta ahora, con el subcampeón de 2023 y actual líder de MotoGP, Jorge Martín, como compañero de equipo. Basándonos sólo en este año, puede parecer una lucha desigual. Pero analizar los resultados de Bezzecchi en 2024 es difícil cuando el mejor piloto de la GP23 es un ocho veces campeón del mundo como Marc Márquez.

Di Giannantonio ha sido más regular en el VR46 que Bezzecchi, pero aún no ha subido a lo más alto del podio. Lo mismo puede decirse de Alex Márquez en la otra GP23, que se sitúa entre los dos hombres del equipo de Valentino Rossi en la clasificación.

Aprilia hace bien en tener una visión más amplia de Bezzecchi, y emparejarlo con uno de los tres mejores pilotos del mundo en este momento puede elevarlo a un nivel que tal vez no hubiera alcanzado en Ducati si hubiera seguido siendo uno de sus pilotos satélite.