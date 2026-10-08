Márquez cree que los pilotos de MotoGP se acabarán uniendo, como ocurre en la Fórmula 1

La organización del campeonato, de la mano de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), confirmó este miércoles el cambio de formato en el programa del fin de semana de los grandes premios de MotoGP, con vistas al curso que viene.

El aspecto más relevante del nuevo modelo pasa por la introducción de una sesión de clasificación específica para las carreras al sprint; una variación que ha causado evidentes discrepancias entre aquellos pilotos que lo ven "interesante" y con buenos ojos, como, por ejemplo, Pecco Bagnaia o Luca Marini; y quienes creen que la agenda que se implementará supondrá un estrés y un riesgo extra para los corredores, que ya están bastante al límite en esos parámetros entre el jueves y el domingo de carreras.

En ese sentido, Marc Márquez se cuenta entre el grupo de los segundos –"lo interesante es saber cuál es el objetivo de este cambio, porque, para los pilotos, simplemente será más exigente", opinó–, aunque tampoco fue demasiado beligerante, puesto que no estuvo presente en la reunión de la Comisión de Seguridad celebrada en Motegi, donde Carlos Ezpeleta, el director adjunto del Mundial, informó de ello a los allí presentes (cuatro).

Al valorar el nuevo formato hay dos posturas claramente enfrentadas. En cambio, hay un elemento en el que la unanimidad en la parrilla es total: los pilotos no se hacen escuchar lo suficiente y, principalmente, es por su propia irresponsabilidad al no haber sido capaces de organizarse en un colectivo que les represente, como, por ejemplo, sí hace en la Fórmula 1 la Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), fundada en 1961, y que vela por los intereses colectivos de los corredores. El presidente actual es el expiloto austríaco Alexander Wurz, y cuenta con Carlos Sainz y George Russell como directores.

En los últimos tres, en MotoGP ha habido amagos de crear una organización similar, y hasta se eligió como cabeza visible a Sylvain Guintoli. A finales de 2023, el francés llegó incluso a comenzar a trabajar en los trámites para formalizar la constitución de la asociación, que finalmente quedó en nada. En aquella ocasión, varios pilotos no consideraron que los eventuales gastos operativos de la sociedad estuvieran justificados, de modo que el proceso se puso en pausa.

Con el decreto que comprimirá un poco más el fin de semana a partir del ejercicio que viene, la falta de voz de los principales protagonistas del certamen volvió a ser un asunto recurrente en el paddock del circuito de Mandalika.

"Da igual lo que opinamos nosotros, no nos han dado opción", soltó Pedro Acosta. "La decisión se ha tomado entre el campeonato y los equipos; los pilotos no hemos pintado nada. Lo aceptas porque es lo que hay", coincidió Alex Márquez, que en ese aspecto se alineó completamente con su hermano mayor. "Los equipos y la organización deciden; o lo aceptas o te vas. Se ha cambiado el formato, se ha hecho oficial, y los pilotos hemos tenido poca información sobre el tema. Pero yo tampoco puedo decir mucho, porque he estado más pendiente de mi temporada, que de otras cosas", reconoció el actual campeón.

El #93 es uno de los miembros más veteranos de la parrilla, y el que más ascendente de todos tiene. Si hay alguien a quien la organización tiene en cuenta, es a él. Por eso hay quien lo ve como el candidato ideal a liderar esa eventual asociación de pilotos, aunque él no se vea en condiciones de asumir ese papel, al menos ahora que todavía compite.

"Estando en activo es imposible liderar una comisión de pilotos", dijo el de Ducati, que dio una idea de los motivos que llevaron a colapsar el último intento de unificación. "El problema de MotoGP es que la media de edad es muy joven. Cada uno mira sus intereses, somos egoístas y es difícil entrar en razón", desgranó el multicampeón. "Pero", reflexionó; "si miras a largo plazo, todos queremos lo mismo: estar aquí, ir rápido, ganar, y tener la seguridad necesaria como para poder gestionar una carrera deportiva lo más larga posible. Yo, esto lo he terminado viendo con los años".

Llegados a este punto la solución es una, aunque probablemente haya que esperar un poco antes de que unos y otros pilotos, los más jóvenes y los que lo son menos, converjan: "Tarde o temprano se acabará formando la asociación, como ocurre en la Fórmula 1".