El punto fuerte de Bagnaia contrario a Márquez por el que brilló en Assen

La doble victoria de Pecco Bagnaia en el Gran Premio de Italia encabezó toda una cascada de noticias en el Mundial de MotoGP, que decretó la locura del mercado de pilotos de la mano de Ducati. Desde el momento en que Motorsport.com informó por primera vez de que Marc Márquez había recibido el visto bueno para ir al equipo oficial de los de Borgo Panigale, todo el debate ha girado en torno a la dinámica interna de la marca y a una decisión que no va a significar comodidad para el vigente bicampeón del mundo.

Bagnaia dio la cara en Assen y respondió a las preguntas sobre su opinión con respecto al movimiento. Y además, el Gran Premio de Países Bajos 2024 acabó siendo toda una declaración de intenciones del piloto turinés. Por primera vez en su carrera deportiva en la categoría reina, encabezó los primeros entrenamientos libres del fin de semana. Habitualmente pasa desapercibido los viernes, pero se impuso desde que arrancó la acción en pista, y en la Práctica ya estableció un nuevo récord de vuelta rápida.

El sábado por la mañana, se situó en cabeza de los Libres 2, antes de lograr la pole con otro nuevo récord de 1:30.540, una vuelta en la que estaba tan confiado que volvió a boxes a falta de varios minutos para el final de la Q2. Lideró todas las vueltas de la carrera al sprint, programada a 13, para batir a Jorge Martín por 2.355 segundos, e hizo lo mismo en la prueba larga de 26 giros para volver a superar al líder del Mundial por una diferencia de 3.6.

Bagnaia no dejó de impresionar en ningún momento en Assen. Consiguió la vuelta rápida en la sprint y marcó la mejor del domingo hasta en seis ocasiones, la última, un 1:31.866, a 12 giros del final. Fue con esta vuelta cuando Bagnaia aumentó su ventaja sobre Martin a más de un segundo, y ya no volvería a bajar de ahí. Lo único que se le escapó fue el Warm Up del domingo, de 10 minutos, en el que Fabio Di Giannantonio mandó. Pero poco importó, ya que logró su tercera victoria consecutiva en Assen, convirtiéndose en el primer piloto que lo consigue desde Mick Doohan a finales de los 90.

"Es un gran momento", dijo el #1 cuando se le preguntó si temía cometer errores en un fin de semana en el que se le consideraba el gran rival a batir. "Pero también lo era en 2021, en la última parte de la temporada, o en 2022 a mitad de año. Muchas veces me ha pasado que me sentía fantástico con la moto. En cualquier momento pienso en que conozco perfectamente nuestro potencial. Sé que si trabajamos bien, podemos luchar [siempre] por una victoria, y podemos tener algunos fines de semana como este".

"Esto me está dando mucha motivación. Cuando empiezas una carrera que todo el mundo dice que tienes que ganar, por ritmo y por lo que has hecho durante todo el fin de semana, una segunda posición ya es una [derrota]. En términos de presión, aumenta, pero no me importó y simplemente disfruté de todo. Me encanta este circuito; me encanta ir rápido, y con este tipo de sensaciones en esta pista, no fue un problema. Simplemente disfruté de todo".

Está claro que Assen es un circuito que se adapta a Bagnaia y a la Desmosedici. Pero la pregunta de por qué estuvo tan fuerte se la plantearon varios pilotos a lo largo del fin de semana. Márquez, que se cayó en la sprint y fue relegado a la 10ª posición el domingo por una penalización, señaló que Pecco se mostró especialmente fuerte en las curvas rápidas de derechas.

"Está volando por toda la pista", dijo el ocho veces campeón del mundo. "Es muy rápido aquí. Ya vi que el año pasado y hace dos también lo era, pero en esas curvas rápidas de derechas es increíblemente rápido".

Ser rápido en las curvas de derechas es un punto fuerte totalmente contrario al #93, cuya fuerza en circuitos de sentido contrario a las agujas del reloj y en curvas de izquierdas es famosa, y probablemente le convierta en el favorito de cara al GP de Alemania este fin de semana en el peculiar trazado de Sachsenring, de izquierdas y en el que tantas veces ha vencido. Si nos fijamos en los mejores tiempos por sectores en la Q2, se puede ver la fuerza de Bagnaia de la que habla Márquez.

Sector 1 (desde la recta de meta hasta la salida de la curva 5)

1. Jorge Martin - 29.828 segundos.

2. Pecco Bagnaia - 29.871 segundos.

3. Maverick Viñales - 29.909 segundos.

Sector 2 (desde la aproximación a la curva 6 hasta la entrada de la curva 8)

1. Pecco Bagnaia - 13.335 segundos

2. Jorge Martin - 13.436 segundos

3. Brad Binder - 13.444 segundos

Sector 3 (desde la curva 8 hasta la entrada de la curva 12)

1. Jorge Martin - 26.492 segundos

2. Pecco Bagnaia - 26.540 segundos

3. Alex Márquez - 26.540 segundos

Sector 4 (desde la curva 12 hasta la recta de meta)

1. Pecco Bagnaia - 20.794 segundos

2. Jorge Martin - 20.885 segundos

3. Maverick Viñales - 20.886 segundos

La mayor parte del primer parcial de Assen son curvas de derechas lentas y de velocidad media, antes de girar a la izquierda en la horquilla de la curva 5. El corto segundo sector se caracteriza por la rápida aproximación a la curva 6, de derechas, en la que los pilotos superan los 300km/h en sexta marcha antes de salirse y reducir a quinta, para tomar el vértice a unos 250km/h y luego girar a la izquierda en la 7.

El cuarto parcial presenta dos virajes a la derecha a toda velocidad, antes de girar a la izquierda y luego a una chicane derecha/izquierda/derecha para terminar la vuelta. Cabe destacar que en los sectores 2 y 4, Bagnaia destacó con claridad. Un factor que impidió a Jorge Martín luchar con Pecco por la victoria fue su falta de velocidad en las curvas 6 y 12, rápidas y de derechas. La forma en que la Ducati hace trabajar los neumáticos Michelin de 2024 también parece ser algo que dio ventaja al piamontés.

El dominio de Bagnaia en Assen le ha colocado a sólo 10 puntos del de San Sebastián de los Reyes de cara a la novena prueba de la campaña, que se disputa esta semana en Alemania. Y ahora parece que el italiano lo tiene todo mucho más de cara.

Ganador de cinco delas ocho carreras largas hasta ahora, Bagnaia no ha sido apeado de lo más alto del podio en las cuatro pruebas de junio (con las sprints), en Mugello y Assen. De las 284 vueltas de carrera disputadas en 2024, ha liderado 154 de ellas; Martín ha mandado en 95, mientras que el siguiente es Viñales con 22.

La media de puntos por cita de Martín se sitúa en 25 después de ocho grandes premios, pero Bagnaia ya está en 24. Desde Barcelona, la media de Pecco ha sido de 12 puntos por ronda, mientras que la de Martín es de 9. Desde su caída en la sprint de Montmeló, el campeón se ha recuperado con fuerza y ya ha igualado la marca de Casey Stoner de 23 victorias con la fábrica de Bolonia.

Con todos los rumores que hubo antes de Assen en torno al futuro compañero de equipo de Bagnaia, la cita de Países Bajos fue un oportuno recordatorio de por qué Ducati lo renovó hasta finales de 2026 antes de que empezara la temporada, y de por qué no será tan fácilmente desplazado cuando Márquez llegue al garaje.