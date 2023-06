La crisis de Honda en el Mundial de MotoGP coincidió, absolutamente, con la lesión de Marc Márquez en julio de 2020, de eso no hay duda. Pero en el tiempo, también es cierto que la mayor implicación de Honda en la Fórmula 1 ha sido contemporánea con ese derrumbe del proyecto dos ruedas.

La situación ha llegado a tal punto que las divisiones de coches y motos se han unido bajo el mismo paraguas el pasado año, con las siglas HRC que siempre definieron a las motos de carreras de Tokio.

Este jueves, Motorsport.com le preguntó a Marc si la evidente mayor implicación e interés de Honda en la F1 estaba dejando un poco de lado el proyecto dos ruedas.

"No he sentido nunca que no hayan apostado por las motos, de hecho el proyecto es el mismo ahora que cuando entré hace diez o once años, el compromiso de la marca, los veo volcados y van llegando cositas, a veces funcionan y otras no, pero los veo con interés, si no lo tuvieran no vendrían los jefes", explicó Marc.

"También es cierto que tienen mucho potencial, es difícil saber lo que pasa aquí, lo que pasa en Japón, la filosofía es diferente. Ahora, desde el año pasado, han unido fuerzas el departamento de coches y motos y ojalá eso nos pueda ayudar en el proyecto MotoGP", añadió el catalán, que confirmó la cumbre que sostuvo en Mugello con los máximos gerifaltes de la marca, adelantada por Motorsport.com.

"Tuvimos una reunión importante de cara a futuro, no presente inmediato, un futuro a corto plazo, no lejano, para trabajar de cara al año que viene, el nuevo proyecto 2024. La reunión fue productiva, yo agradecido de que un jefazo de Honda y de HRC se sienten contigo, propongan la reunión y se interesen de como se puede mejorar el proyecto. La reunión fue muy bien, ahora falta la práctica", dijo.

Por si te lo perdiste: Cumbre en Mugello entre Márquez y el número 2 de Honda en el mundo

Marc quiere ver frutos, no quiere que Honda deje de intentar traer alguna cosa para mejorar la moto 2023, pero sobre todo hay que centrarse en la 2024.

"Estamos intentando trabajar en eso, el año que viene no se crea de un día para otro, el año que viene se hace ahora y ellos saben que estoy dispuesto a probar cosas durante un fin de semana, aunque sea difícil y no la mejor manera con este nuevo formato, pero estoy dispuesto. Sobre todo va bien que el presidente y el vicepresidente vean de primera mano lo que está pasando en los circuitos y se interesen, porque a veces es como el juego del teléfono, que sabes lo que sale de aquí pero no lo que llega allá. Agradecido de la reunión y encantado de contarles todo lo que yo creía. Ellos son ahora los que tienen que decidir, que para eso tienen el cargo".

En el encuentro, le preguntaron a Márquez si los responsables de Honda le habían pedido disculpas, como en el pasado hizo Yamaha con Valentino Rossi.

"No me han pedido disculpas ni tampoco las espero. En un proyecto nadie quiere hacerlo mal, todo el mundo quiere sumar, unas veces sale mejor y otras peor, pero sí que es cierto que llevamos unos años bastante estancados, con pilotos que van pasando por el equipo y que no acaban de funcionar, es ahí donde ellos son conscientes de que hay algo que no acaba de funcionar, que hay un problema y ojalá se pueda solucionar lo antes posible".

Otro tema que está surgiendo de forma recurrente es la cantinela de los jefes de Ducati y KTM que, supuestamente, no estarían interesados en fichar a Marc, ya que, sostienen, si lo hacen ganará el piloto. Pero si pierde, lo hará la moto porque el español es el más fuerte.

"El piloto más fuerte es el que gana y yo ahora no estoy ganando. Me siento con velocidad, me siento fuerte, me siento competitivo, pero no estoy ganando. Está claro que estoy cien por cien comprometido con el proyecto actual y de cara a un futuro trataré de encontrar el mejor proyecto deportivo, que es el de intentar ganar y tener un proyectos ganador. Ojalá sea con Honda".

Y volviendo al GP de Alemania, una carrera que ha ganado 11 veces… "Favorito no soy, no llego en el mejor momento, pero sí tengo buenos recuerdos en este trazado y el domingo intentaremos estar en el podio, este es el objetivo. Un buen resultado aquí será una buena noticia moral, para el equipo, pero la situación no cambia de un día para el otro", dijo antes de acabar con un "intentaremos estar el domingo en el podio".