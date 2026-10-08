Espargaró: "Volver a competir en MotoGP es como intentar subir a un tren en marcha"
Aleix Espargaró volverá, por primera vez esta temporada, a ponerse a los mandos de una MotoGP en el GP de Indonesia, sustituyendo a Joan Mir, que sigue de baja médica.
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
El veterano piloto de pruebas y desarrollo de Honda se lesionó de gravedad el pasado mes de abril, durante un test en Sepang, lo que le obligó a pasar por el quirófano y afrontar un proceso de rehabilitación lento y doloroso, al fracturarse cuatro vértebras, sin que, afortunadamente, le afectara a la médula espinal.
Este fin de semana, por primera vez esta temporada, podrá tomar parte en un gran premio, concretamente en Mandalika, reemplazando a un Joan Mir del que se desconoce cuándo podrá reaparecer, tras afrontar una baja médica por enfermedad.
Aleix habló este jueves con Motorsport.com, admitiendo que tenía muchas ganas de volver a los circuitos. "Muchas, más de las que nunca hubiera imaginado. Cuando paré (a final de 2024) mi deseo de competir había bajado mucho, pero después de esta lesión, que ha sido mucho más dura de lo que parece desde fuera, he echado bastante de menos la moto y competir, algo que no me esperaba. Tampoco es algo que decides tu, tu la cabeza hace estas cosas. Me apetece mucho estar aquí, es un lujo poder compartir y me apetece mucho hacerlo en el lado del box de Santi (Hernández, jefe técnico de Joan Mir y en el pasado de Marc Márquez), que hasta ahora no lo he podido hacer, y solo espero poder estar a la altura. Prácticamente no me subo a la moto desde el shakedown de enero, así que me siento muy afortunado", confesó.
Aleix pudo hacer un test a mediados de septiembre en Mugello, pero aún en proceso de recuperación de sus lesiones. Sin embargo, el ritmo y la velocidad de los pilotos en los grandes premios, hace que para el de Honda volver a competir sea un gran desafío.
"Es como intentar subirse a un tren en marcha, prácticamente misión imposible. Completé diez vueltas en Mugello con la 850cc, no pude rodar lo que quería para adaptarme. El plan es que Taka (Takaaki Nakagami, probador de Honda), iba a hacer el próximo test (Sepang, 14 y 15 de octubre) y yo esta carrera, pero ahora se ha lesionado y voy a tener que hacerlo todo. Así que la semana que viene hay un ensayo con la otra moto y mi papel va a cobrar importancia en este tramo de la temporada, así que intentaré estar a la altura. Pero es dificil ser competitivo después de tanto tiempo parado y con un campeonato tan dinámico como el que tenemos ahora. Pero soy piloto de pruebas de HRC y tendré que intentar estar a la altura".
A Aleix ya no le afecta tanto, pero MotoGP abraza un nuevo formato en 2027 y como dice Pedro Acosta, a mayor exigencia, la vida deportiva de los pilotos se va acortando.
"Creo que está pasando en todos los deportes. Cada vez hay más exigencia, mas competitividad, más igualdad. Todo el mundo conoce la forma de prepararse, hay mucha información, y en el deporte de elite al haber tantísima igualdad estás más cerca del limite y hay más riesgo. En MotoGP eso es inevitable, y en el deporte en general".
Aleix Espargaró, Honda HRC
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
"Lo poco que te puedo decir del nuevo MotoGP del año que viene es que los neumáticos van a jugar un papel importante en cuanto a seguridad, son más blandos, la moto corre un poco menos y eso va a ayudar a los pilotos en tema de lesiones y me alegra mucho".
"El nuevo formato, lo entiendo, tendrá más ataque al tiempo y es donde hay más riesgo y será más difícil, lo bueno es que limitaran el número de neumáticos para que se esté menos tiempo al máximo. Siempre que hay algo nuevo, se debate, se dice y se opina, pero el tiempo nos dirá si es bueno o malo. Recuerdo que cuando se introdujo la sprint de los sábados, yo fui de los más críticos, pero tengo que reconocer que para los fan se mejoró mucho es espectáculo".
El futuro de Maverick
Aleix Espargaró se retiró estando en la cresta de la ola por decisión propia, una situación que contrasta con la de otros pilotos como Maverick Viñales, que queriendo seguir, no tiene asiento para 2027. La frase de Mack este jueves fue impactante: "No estoy preparado para dejar de ser piloto".
"Le entiendo y le honra mucho ser tan sincero. En esta vida hay muchas cosas que tu puedes controlar o planificar, y otras que no. Personalmente, yo estaba en un punto muy bueno con Aprilia, haciendo podios y ganando carreras. Pero dentro de mi no tenia la fuerza, la energía y las ganas de seguir. Pensaba que tenia un buen contrato, la energía y la velocidad y que debía seguir un año más. Pero no podía. Mi cuerpo, mi mente, dijo basta. Debía parar y estar con mi familia. A Maverick no le ha llegado ese momento. A Pol, mi hermano, le pasó lo mismo, tuvo que dejarlo por una lesión cuando aún no había decidido dejar de ser piloto. Y eso es algo muy duro, porque Maverick es un talento, tiene un corazón enorme y la manera en la que está acabando su carrera me sabe muy mal. Espero que encuentre la manera de despedirse como a él le gustaría".
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