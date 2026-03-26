Bagnaia: "Es cierto que gané el año pasado en Austin, pero Márquez se cayó"

Austin (Enviado Especial).- Después de un 2025 para olvidar, la pretemporada de Pecco Bagnaia este año hacia albergar clara esperanzas de que el piloto italiano de Ducati estaba ante una gran oportunidad de reivindicarse como el bicampeón del mundo de MotoGP que es, pero una inicio titubeante en Tailandia y una caída en Brasil han emborronado el arranque del curso para el corredor de Turín, que apura su última temporada en la fábrica de Borgo Panigale antes de emigrar a Aprilia, la moto que hasta ahora se mostrado invencible.

El pasado año, pese a las dudas y problemas, Bagnaia llegó a Austin con dos podios, 43 puntos y tercero de la general, logrando una victoria que no fue más que un espejismo ante lo que le iba a deparar la temporada.

"Es cierto que gané el año pasado en Austin, pero Marc se cayó", recordó esta tarde, en la previa el GP de los Estados Unidos, el error de su compañero, Marc Márquez, el año pasado cuando iba liderando la carrera.

"Austin es un circuito que me gusta, creo que podemos hacerlo bien. Es algo distinto al año pasado, porque entonces me costaba ser constante todo el fin de semana", añadía.

No han pasado ni cuatro días desde la carrera del pasado domingo en Goiania, que se vio recortada en ocho vueltas por la inconsistencia del asfalto, avisando a los pilotos a cuatro minutos del inicio de la prueba en la misma parrilla.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Evaristo Sa / AFP via Getty Images

"Es evidente de que la organización hizo todo lo posible para tener un fin de semana normal, aunque la pista está claro que no estaba lista", apuntó.

Además del recorte de vueltas, las lluvias y un agujero en medio de la pista aparecido el sábado, acabaron de dejar al descubierto la precipitación y las prisas por devolver el gran premio a Brasil.

"Hay que hacer un test antes de correr en cualquier circuito nuevo", entiende Bagnaia.

"Si vas a un circuito con una moto de calle, eso no te da una prueba de los límites de la pista", expuso el corredor italiano.

"Con los pilotos de pruebas sería suficiente, aunque no todos los pilotos de pruebas encuentran los límites. Pero, sin duda, eso es mejor que no hacer ningún test", dijo para recordar que MotoGP llegó a Goiania a ciegas y sin ningún tipo de dato ni información sobre el circuito más allá de las simulaciones.

Para Bagnaia, Márquez sigue teniendo un puntito especial en este trazado de Austin, fetiche para el compañero del italiano, que ha ganado siete veces aquí.

"Marc está muy contento de estar aquí, y con muchas ganas de este fin de semana", advirtió el#63.

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