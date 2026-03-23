Horarios del GP de Estados Unidos de MotoGP 2026 en Austin y cómo verlo

El Mundial de MotoGP no descansa. Tras la primera visita a Brasil en 22 años, el campeonato continúa su periplo en América y pone rumbo a Estados Unidos, para la tercera cita de la temporada 2026, en el Circuito de las Américas de Austin, del 27 al 29 de marzo. Será un fin de semana especial, ya que será el último con MotoGP hasta finales de abril (GP de España en Jerez, del 24 al 26 de abril) por el retraso de la visita a Qatar, por el conflicto bélico en Oriente Medio. Así, apunta los horarios para Texas y cómo verlo en directo en televisión, para que no te pierdas ningún detalle.

Horarios del GP de Estados Unidos de MotoGP 2026 en Austin

Jueves 26 de marzo Rueda de prensa 18:00h Viernes 27 de marzo MotoGP FP1 16:45h - 17:30h Viernes 27 de marzo MotoGP Práctica 21:00h - 22:00h Sábado 28 de marzo MotoGP FP2 16:10h - 16:40h Sábado 28 de marzo MotoGP Q1 16:50h - 17:05h Sábado 28 de marzo MotoGP Q2 17:15h - 17:30h Sábado 28 de marzo Carrera Sprint MotoGP (10 vueltas) 21:00h Domingo 29 de marzo Warm Up MotoGP 16:40h - 16:50h Domingo 29 de marzo Carrera MotoGP (19 vueltas) 22:00h

El Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP volverá a contar con unos horarios de tarde para España, y realmente las sesiones más importantes tendrán lugar por la noche, al haber aún más diferencia horaria con el principal país de Norteamérica.

El sábado 28 de marzo se disputarán la clasificación (16:50h de la tarde) y la carrera al sprint, a 10 vueltas, desde las 21:00 horas de la noche. De cara al domingo 29, recuerda que en la madrugada se cambiará la hora en España, se adelantará: a las 2 serán las 3. Por consiguiente, MotoGP será aún más tarde: la tercera carrera larga del curso 2026, en el Circuito de las Américas de Austin, a 19 vueltas, tendrá lugar a las 22:00h de la noche para España.

Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Estados Unidos 2026 para España

Además de los de la categoría reina, mira también los horarios que tendrá cada sesión de Moto2 y Moto3 en el GP de Estados Unidos en Austin.

Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Austin: viernes 27, de 15:00h a 15:35h

Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Austin: viernes 27, de 15:50h a 16:30h

Práctica de Moto3 en Austin: viernes 20, de 19:15 a 19:50h

Práctica de Moto2 en Austin: viernes 20, de 20:05h a 20:45h

Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Austin: sábado 21, de 14:40h a 15:10h

Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Austin: sábado 21, de 15:25h a 15:55h

Clasificación de Moto3 en Austin: sábado 21, Q1 a las 18:45h y Q2 a las 19:10h

Clasificación de Moto2 en Austin: sábado 21, Q1 a las 19:40h y Q2 a las 20:05h

Carrera de Moto3 en Austin: domingo 22 a las 19:00h (14 vueltas)

Carrera de Moto2 en Austin: domingo 22 a las 20:15h (16 vueltas)

Horarios del GP de Estados Unidos de MotoGP 2026 para Latinoamérica

Sesión México Colombia, Perú, Ecuador y Panamá Venezuela y Bolivia Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay FP1 Viernes 09:45h - 10:30h Viernes 10:45h - 11:30h Viernes 11:45h - 12:30h Viernes 12:45h - 13:30h Práctica Viernes 14:00h - 15:00h Viernes 15:00h - 16:00h Viernes 16:00h - 17:00h Viernes 17:00h - 18:00h FP2 Sábado 09:10h - 09:40h Sábado 10:10h - 10:40h Sábado 11:10h - 11:40h Sábado 12:10h - 12:40h Q1 Viernes 09:50h Viernes 10:50h Viernes 11:50h Sábado 12:50h Q2 Viernes 10:15h Viernes 11:15h Sábado 12:15h Sábado 13:15h Carrera sprint Sábado 14:00h Sábado 15:00h Sábado 16:00h Sábado 17:00h Warm Up Domingo 08:40h Sábado 09:40h Sábado 10:40h Domingo 11:40h Carrera Domingo 14:00h Domingo 15:00h Domingo 16:00h Domingo 17:00h

Así es el circuito de Austin, sede del GP de Estados Unidos de MotoGP

El Circuito de las Américas es uno de los más largos del calendario, con 5.5 kilómetros. Se terminó de construir en 2012 y MotoGP lo visitó por primera vez en 2013. Una de sus principales características es la larga subida de la recta principal, además de sus enlazadas, entre otros puntos, que recuerdan a otras pistas. El trazado fue ideado por Hermann Tilke. La pista discurre en dirección opuesta a las agujas del reloj, y tiene más curvas de izquierdas, lo cual lo convierte en uno de los favoritos de Marc Márquez: ganó ininterrumpidamente entre 2013 y 2018, aunque en los dos últimos años no ha podido terminar la carrera.

Longitud del circuito de Austin 5.5 km Anchura del circuito de Austin 15 metros Curvas del circuito de Austin 20 curvas (9 de derechas y 11 de izquierdas) Recta más larga de Austin 1.200 metros (Recta de atrás)

¿A cuántas vueltas se disputan las carreras de MotoGP 2026 en Austin?

El Circuito de las Américas de Austin es, a diferencia de Goiania, una de las pistas más largas de todo el calendario del Mundial de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de Estados Unidos en la categoría reina serán a 19 vueltas, la larga del domingo, y a 10, la sprint del sábado. Además, en Moto2 se completarán 16 giros, y 14 en Moto3.

Cómo ver por televisión el GP de Estados Unidos de MotoGP en España

El Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana, en el circuito de Austin, se podrá ver en directo desde España a través de DAZN, como el resto de la temporada 2026. Se podrá seguir desde el jueves hasta el domingo en la plataforma, en sus propias aplicaciones (para todos los dispositivos), o en el canal lineal DAZN MotoGP, disponible en Movistar+ y Orange TV.

Además, para ver MotoGP desde España en esta tercera cita del curso también tendrás otra opción de televisión de pago, el VideoPass, la plataforma del propio campeonato, con comentarios en inglés y que cuesta 139.99 euros para toda la temporada.

De igual manera, nuestra web, Motorsport.com, será tu mejor opción si no quieres perderte ni un solo detalle de lo que ocurra dentro y fuera de la pista, ya que contaremos con periodistas desplazados a Austin para seguir toda la acción y contarte la última hora desde allí.

Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de Estados Unidos 2026

Este fin de semana, en el circuito de Austin, toda la parrilla del Mundial de MotoGP estará disponible para el Gran Premio de Estados Unidos, tras el regreso a la acción de Fermín Aldeguer el pasado fin de semana en Brasil.

Así llega el Mundial de MotoGP 2026 al Gran Premio de Estados Unidos