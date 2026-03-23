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Horarios del GP de Estados Unidos de MotoGP 2026 en Austin y cómo verlo

Tras el GP de Brasil, el Mundial de MotoGP continúa con una visita al Circuito de las Américas, en Estados Unidos, del 27 al 29 de marzo. Apunta los horarios, cómo verlo por la tele y más.

Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: MotoGP

El Mundial de MotoGP no descansa. Tras la primera visita a Brasil en 22 años, el campeonato continúa su periplo en América y pone rumbo a Estados Unidos, para la tercera cita de la temporada 2026, en el Circuito de las Américas de Austin, del 27 al 29 de marzo. Será un fin de semana especial, ya que será el último con MotoGP hasta finales de abril (GP de España en Jerez, del 24 al 26 de abril) por el retraso de la visita a Qatar, por el conflicto bélico en Oriente Medio. Así, apunta los horarios para Texas y cómo verlo en directo en televisión, para que no te pierdas ningún detalle.

Recuerda:

United States Horarios del GP de Estados Unidos de MotoGP 2026 en Austin United States

Jueves 26 de marzo

Rueda de prensa

 18:00h
Viernes 27 de marzo

MotoGP FP1

 16:45h - 17:30h
Viernes 27 de marzo

MotoGP Práctica

 21:00h - 22:00h
Sábado 28 de marzo

MotoGP FP2

 16:10h - 16:40h
Sábado 28 de marzo MotoGP Q1 16:50h - 17:05h
Sábado 28 de marzo MotoGP Q2 17:15h - 17:30h
Sábado 28 de marzo Carrera Sprint MotoGP (10 vueltas) 21:00h

Domingo 29 de marzo

 Warm Up MotoGP 16:40h - 16:50h
Domingo 29 de marzo

Carrera MotoGP (19 vueltas)

22:00h

El Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP volverá a contar con unos horarios de tarde para España, y realmente las sesiones más importantes tendrán lugar por la noche, al haber aún más diferencia horaria con el principal país de Norteamérica.

El sábado 28 de marzo se disputarán la clasificación (16:50h de la tarde) y la carrera al sprint, a 10 vueltas, desde las 21:00 horas de la noche. De cara al domingo 29, recuerda que en la madrugada se cambiará la hora en España, se adelantará: a las 2 serán las 3. Por consiguiente, MotoGP será aún más tarde: la tercera carrera larga del curso 2026, en el Circuito de las Américas de Austin, a 19 vueltas, tendrá lugar a las 22:00h de la noche para España.

United States Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Estados Unidos 2026 para España United States

Además de los de la categoría reina, mira también los horarios que tendrá cada sesión de Moto2 y Moto3 en el GP de Estados Unidos en Austin.

  • Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Austin: viernes 27, de 15:00h a 15:35h
  • Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Austin: viernes 27, de 15:50h a 16:30h
  • Práctica de Moto3 en Austin: viernes 20, de 19:15 a 19:50h
  • Práctica de Moto2 en Austin: viernes 20, de 20:05h a 20:45h
  • Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Austin: sábado 21, de 14:40h a 15:10h
  • Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Austin: sábado 21, de 15:25h a 15:55h
  • Clasificación de Moto3 en Austin: sábado 21, Q1 a las 18:45h y Q2 a las 19:10h
  • Clasificación de Moto2 en Austin: sábado 21, Q1 a las 19:40h y Q2 a las 20:05h
  • Carrera de Moto3 en Austin: domingo 22 a las 19:00h (14 vueltas)
  • Carrera de Moto2 en Austin: domingo 22 a las 20:15h (16 vueltas)

United States Horarios del GP de Estados Unidos de MotoGP 2026 para Latinoamérica

Sesión México

Colombia,

Perú, Ecuador

y Panamá

 Venezuela y Bolivia Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay

FP1

Viernes

09:45h - 10:30h

Viernes

10:45h - 11:30h

Viernes

11:45h - 12:30h

Viernes

12:45h - 13:30h

Práctica

Viernes

14:00h - 15:00h

Viernes

15:00h - 16:00h

Viernes

16:00h - 17:00h

Viernes

17:00h - 18:00h

FP2

Sábado

09:10h - 09:40h

Sábado

10:10h - 10:40h

Sábado

11:10h - 11:40h

Sábado

12:10h - 12:40h

Q1

Viernes

09:50h

Viernes

10:50h

Viernes

11:50h

Sábado

12:50h

Q2

Viernes

10:15h

Viernes

11:15h

Sábado

12:15h

Sábado

13:15h

Carrera sprint

Sábado

14:00h

Sábado

15:00h

Sábado

16:00h

Sábado

17:00h

Warm Up

Domingo

08:40h

Sábado

09:40h

Sábado

10:40h

Domingo

11:40h

Carrera

Domingo

14:00h

Domingo

15:00h

Domingo

16:00h

Domingo

17:00h

Así es el circuito de Austin, sede del GP de Estados Unidos de MotoGP

El Circuito de las Américas es uno de los más largos del calendario, con 5.5 kilómetros. Se terminó de construir en 2012  y MotoGP lo visitó por primera vez en 2013. Una de sus principales características es la larga subida de la recta principal, además de sus enlazadas, entre otros puntos, que recuerdan a otras pistas. El trazado fue ideado por Hermann Tilke. La pista discurre en dirección opuesta a las agujas del reloj, y tiene más curvas de izquierdas, lo cual lo convierte en uno de los favoritos de Marc Márquez: ganó ininterrumpidamente entre 2013 y 2018, aunque en los dos últimos años no ha podido terminar la carrera.

Longitud del circuito de Austin 5.5 km

Anchura del circuito de Austin

 15 metros
Curvas del circuito de Austin 20 curvas (9 de derechas y 11 de izquierdas)
Recta más larga de Austin

1.200 metros (Recta de atrás)

¿A cuántas vueltas se disputan las carreras de MotoGP 2026 en Austin?

El Circuito de las Américas de Austin es, a diferencia de Goiania, una de las pistas más largas de todo el calendario del Mundial de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de Estados Unidos en la categoría reina serán a 19 vueltas, la larga del domingo, y a 10, la sprint del sábado. Además, en Moto2 se completarán 16 giros, y 14 en Moto3.

Cómo ver por televisión el GP de Estados Unidos de MotoGP en España

El Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana, en el circuito de Austin, se podrá ver en directo desde España a través de DAZN, como el resto de la temporada 2026. Se podrá seguir desde el jueves hasta el domingo en la plataforma, en sus propias aplicaciones (para todos los dispositivos), o en el canal lineal DAZN MotoGP, disponible en Movistar+ y Orange TV.

Además, para ver MotoGP desde España en esta tercera cita del curso también tendrás otra opción de televisión de pago, el VideoPass, la plataforma del propio campeonato, con comentarios en inglés y que cuesta 139.99 euros para toda la temporada.

De igual manera, nuestra web, Motorsport.com, será tu mejor opción si no quieres perderte ni un solo detalle de lo que ocurra dentro y fuera de la pista, ya que contaremos con periodistas desplazados a Austin para seguir toda la acción y contarte la última hora desde allí.

Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de Estados Unidos 2026

Este fin de semana, en el circuito de Austin, toda la parrilla del Mundial de MotoGP estará disponible para el Gran Premio de Estados Unidos, tras el regreso a la acción de Fermín Aldeguer el pasado fin de semana en Brasil.

Equipo Moto Pilotos
Ducati Desmosedici GP26

Spain Marc Márquez

Italy Pecco Bagnaia
Aprilia RS-GP 2026

Spain Jorge Martín

Italy Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026

Spain Pedro Acosta

South Africa Brad Binder
Tech3 RC16 2026

Spain Maverick Viñales

Italy Enea Bastianini
Yamaha M1 2026

France Fabio Quartararo

Spain Alex Rins
Pramac Racing M1 2026

Australia Jack Miller

Turkey Toprak Razgatlioglu
Honda RC213V 2026

Spain Joan Mir

Italy Luca Marini
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Italy Fabio Di Giannantonio

Italy Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Spain Alex Márquez

Spain Fermín Aldeguer
Trackhouse RS-GP 2026

Spain Raúl Fernández

Japan Ai Ogura
Team LCR RC213V 2026

France Johann Zarco

BrazilDiogo Moreira

Así llega el Mundial de MotoGP 2026 al Gran Premio de Estados Unidos

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