Horarios del GP de Estados Unidos de MotoGP 2026 en Austin y cómo verlo
Tras el GP de Brasil, el Mundial de MotoGP continúa con una visita al Circuito de las Américas, en Estados Unidos, del 27 al 29 de marzo. Apunta los horarios, cómo verlo por la tele y más.
Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: MotoGP
El Mundial de MotoGP no descansa. Tras la primera visita a Brasil en 22 años, el campeonato continúa su periplo en América y pone rumbo a Estados Unidos, para la tercera cita de la temporada 2026, en el Circuito de las Américas de Austin, del 27 al 29 de marzo. Será un fin de semana especial, ya que será el último con MotoGP hasta finales de abril (GP de España en Jerez, del 24 al 26 de abril) por el retraso de la visita a Qatar, por el conflicto bélico en Oriente Medio. Así, apunta los horarios para Texas y cómo verlo en directo en televisión, para que no te pierdas ningún detalle.
Horarios del GP de Estados Unidos de MotoGP 2026 en Austin
|Jueves 26 de marzo
|
Rueda de prensa
|18:00h
|Viernes 27 de marzo
|
MotoGP FP1
|16:45h - 17:30h
|Viernes 27 de marzo
|
MotoGP Práctica
|21:00h - 22:00h
|Sábado 28 de marzo
|
MotoGP FP2
|16:10h - 16:40h
|Sábado 28 de marzo
|MotoGP Q1
|16:50h - 17:05h
|Sábado 28 de marzo
|MotoGP Q2
|17:15h - 17:30h
|Sábado 28 de marzo
|Carrera Sprint MotoGP (10 vueltas)
|21:00h
|
Domingo 29 de marzo
|Warm Up MotoGP
|16:40h - 16:50h
|Domingo 29 de marzo
|
Carrera MotoGP (19 vueltas)
|
22:00h
El Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP volverá a contar con unos horarios de tarde para España, y realmente las sesiones más importantes tendrán lugar por la noche, al haber aún más diferencia horaria con el principal país de Norteamérica.
El sábado 28 de marzo se disputarán la clasificación (16:50h de la tarde) y la carrera al sprint, a 10 vueltas, desde las 21:00 horas de la noche. De cara al domingo 29, recuerda que en la madrugada se cambiará la hora en España, se adelantará: a las 2 serán las 3. Por consiguiente, MotoGP será aún más tarde: la tercera carrera larga del curso 2026, en el Circuito de las Américas de Austin, a 19 vueltas, tendrá lugar a las 22:00h de la noche para España.
Horarios de Moto2 y Moto3 en el GP de Estados Unidos 2026 para España
Además de los de la categoría reina, mira también los horarios que tendrá cada sesión de Moto2 y Moto3 en el GP de Estados Unidos en Austin.
- Entrenamientos Libres 1 de Moto3 en Austin: viernes 27, de 15:00h a 15:35h
- Entrenamientos Libres 1 de Moto2 en Austin: viernes 27, de 15:50h a 16:30h
- Práctica de Moto3 en Austin: viernes 20, de 19:15 a 19:50h
- Práctica de Moto2 en Austin: viernes 20, de 20:05h a 20:45h
- Entrenamientos Libres 2 de Moto3 en Austin: sábado 21, de 14:40h a 15:10h
- Entrenamientos Libres 2 de Moto2 en Austin: sábado 21, de 15:25h a 15:55h
- Clasificación de Moto3 en Austin: sábado 21, Q1 a las 18:45h y Q2 a las 19:10h
- Clasificación de Moto2 en Austin: sábado 21, Q1 a las 19:40h y Q2 a las 20:05h
- Carrera de Moto3 en Austin: domingo 22 a las 19:00h (14 vueltas)
- Carrera de Moto2 en Austin: domingo 22 a las 20:15h (16 vueltas)
Horarios del GP de Estados Unidos de MotoGP 2026 para Latinoamérica
|Sesión
|México
|
Colombia,
Perú, Ecuador
y Panamá
|Venezuela y Bolivia
|Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay
|
FP1
|
Viernes
09:45h - 10:30h
|
Viernes
10:45h - 11:30h
|
Viernes
11:45h - 12:30h
|
Viernes
12:45h - 13:30h
|
Práctica
|
Viernes
14:00h - 15:00h
|
Viernes
15:00h - 16:00h
|
Viernes
16:00h - 17:00h
|
Viernes
17:00h - 18:00h
|
FP2
|
Sábado
09:10h - 09:40h
|
Sábado
10:10h - 10:40h
|
Sábado
11:10h - 11:40h
|
Sábado
12:10h - 12:40h
|
Q1
|
Viernes
09:50h
|
Viernes
10:50h
|
Viernes
11:50h
|
Sábado
12:50h
|
Q2
|
Viernes
10:15h
|
Viernes
11:15h
|
Sábado
12:15h
|
Sábado
13:15h
|
Carrera sprint
|
Sábado
14:00h
|
Sábado
15:00h
|
Sábado
16:00h
|
Sábado
17:00h
|
Warm Up
|
Domingo
08:40h
|
Sábado
09:40h
|
Sábado
10:40h
|
Domingo
11:40h
|
Carrera
|
Domingo
14:00h
|
Domingo
15:00h
|
Domingo
16:00h
|
Domingo
17:00h
Así es el circuito de Austin, sede del GP de Estados Unidos de MotoGP
El Circuito de las Américas es uno de los más largos del calendario, con 5.5 kilómetros. Se terminó de construir en 2012 y MotoGP lo visitó por primera vez en 2013. Una de sus principales características es la larga subida de la recta principal, además de sus enlazadas, entre otros puntos, que recuerdan a otras pistas. El trazado fue ideado por Hermann Tilke. La pista discurre en dirección opuesta a las agujas del reloj, y tiene más curvas de izquierdas, lo cual lo convierte en uno de los favoritos de Marc Márquez: ganó ininterrumpidamente entre 2013 y 2018, aunque en los dos últimos años no ha podido terminar la carrera.
|Longitud del circuito de Austin
|5.5 km
|
Anchura del circuito de Austin
|15 metros
|Curvas del circuito de Austin
|20 curvas (9 de derechas y 11 de izquierdas)
|Recta más larga de Austin
|
1.200 metros (Recta de atrás)
¿A cuántas vueltas se disputan las carreras de MotoGP 2026 en Austin?
El Circuito de las Américas de Austin es, a diferencia de Goiania, una de las pistas más largas de todo el calendario del Mundial de MotoGP. Las carreras del Gran Premio de Estados Unidos en la categoría reina serán a 19 vueltas, la larga del domingo, y a 10, la sprint del sábado. Además, en Moto2 se completarán 16 giros, y 14 en Moto3.
Cómo ver por televisión el GP de Estados Unidos de MotoGP en España
El Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana, en el circuito de Austin, se podrá ver en directo desde España a través de DAZN, como el resto de la temporada 2026. Se podrá seguir desde el jueves hasta el domingo en la plataforma, en sus propias aplicaciones (para todos los dispositivos), o en el canal lineal DAZN MotoGP, disponible en Movistar+ y Orange TV.
Además, para ver MotoGP desde España en esta tercera cita del curso también tendrás otra opción de televisión de pago, el VideoPass, la plataforma del propio campeonato, con comentarios en inglés y que cuesta 139.99 euros para toda la temporada.
De igual manera, nuestra web, Motorsport.com, será tu mejor opción si no quieres perderte ni un solo detalle de lo que ocurra dentro y fuera de la pista, ya que contaremos con periodistas desplazados a Austin para seguir toda la acción y contarte la última hora desde allí.
Qué pilotos de MotoGP disputarán el GP de Estados Unidos 2026
Este fin de semana, en el circuito de Austin, toda la parrilla del Mundial de MotoGP estará disponible para el Gran Premio de Estados Unidos, tras el regreso a la acción de Fermín Aldeguer el pasado fin de semana en Brasil.
|Equipo
|Moto
|Pilotos
|Ducati
|Desmosedici GP26
|Aprilia
|RS-GP 2026
|KTM
|RC16 2026
|Tech3
|RC16 2026
|Yamaha
|M1 2026
|Pramac Racing
|M1 2026
|Honda
|RC213V 2026
|Team VR46
|Desmosedici GP26 / GP25
|Gresini
|Desmosedici GP26 / GP25
|Fermín Aldeguer
|Trackhouse
|RS-GP 2026
|Team LCR
|RC213V 2026
Así llega el Mundial de MotoGP 2026 al Gran Premio de Estados Unidos
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