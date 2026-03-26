Acosta: "Casi me hace más ilusión venir a Austin por ver a Schwantz, que por la carrera en sí"

Pedro Acosta ha tenido dos fines de semana muy dispares en lo que llevamos de temporada 2026 de MotoGP. Si en Tailandia brilló con luz propia, hasta el punto de salir líder del Mundial de Pilotos, en Brasil hace menos de 7 días vivió todo lo contrario.

Tras complicarse la vida en la clasificación, con una caída que le obligó a salir desde la novena posición en las dos carreras del fin de semana, en la sprint acabó en ese mismo lugar, mientras que en la prueba larga, tras una arriesgada maniobra cambiando al neumático blando trasero, finalizó séptimo. Ello en un fin de semana en el que KTM se vio muy comprometida en Goiania, con Maverick Viñales, Brad Binder y Enea Bastianini cerrando la parrilla de la categoría reina.

Al término del gran premio, el 'Tiburón de Mazarrón' ya anticipó que la visita a Estados Unidos también sería complicada. Algo que el propio Acosta ha reconfirmado este jueves, en su llegada a Austin, explicando a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, por qué las cosas fueron mal en Brasil, y destacando que no tiene especial ilusión por la competición en los próximos tres días.

"Hay que intentar no perder los papeles, y en otras circunstancias, en Brasil los habría perdido", empezó diciendo el #37, por destacar algo positivo. "Casi me hace más ilusión venir aquí por ver a Kevin Schwantz, que por la carrera en sí. El problema que tuvimos en Brasil fue que no mejoramos la moto en todo el fin de semana. Nuestro rendimiento del viernes no fue muy distinto del que hubo hasta el domingo. Seguramente, los circuitos europeos nos ayudarán algo más".

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Y es que la RC16 parece estar quedándose atrás respecto al resto, especialmente por la falta de velocidad de la unidad de potencia, que está congelada desde principios de 2025. "El tema de la congelación de los motores ha afectado más o menos en función de cada marca. Aprilia, por ejemplo, dio un paso adelante muy grande, y Ducati sigue siendo la que tiene más ventaja", explicó el bicampeón del mundo.

"No tengo expectaciones para esta carrera, dado que hay dos rectas muy largas y la velocidad punta no es un fuerte de nuestra moto", comentó a continuación, anticipando lo que puede ser el GP de los Estados Unidos para la casa de Mattighofen.

Por último, en este primer doblete del curso, el español analizó la falta de descanso y cómo afectará eso a la vida deportiva de los corredores: "El lado malo de este calendario tan cargado es que las carreras de los pilotos serán más cortas. El nivel de estrés que tenemos ahora, con tantas sesiones importantes cada día, es enorme", cerró.