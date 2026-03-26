Dall'Igna cree que Ducati debe "perfeccionar aspectos" y "mantener la compostura"

El Mundial de MotoGP está a punto de lanzarse a la tercera cita de la temporada 2026, el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, pero, antes de hacerlo, Gigi Dall'Igna ha hecho su habitual balance del pasado fin de semana, del GP de Brasil, en su perfil de LinkedIn.

El director general de Ducati Corse ha admitido que, tras el arranque de curso en Tailandia, también la visita a Goiania estuvo por debajo de las expectativas, sobre todo en lo que respecta a la carrera del domingo, en la que Aprilia logró otro doblete con Marco Bezzecchi y Jorge Martín. Pero también ha añadido que, ahora, la clave para recuperar el brillo de los últimos años debe ser no perder la calma y no dejarse llevar por el pánico.

"Los nuevos circuitos siempre son fuente de incertidumbres, sobre todo en lo que respecta a los ajustes técnicos y a la compleja gestión de los neumáticos y los recursos, en el ritmo trepidante de una carrera, con retos que se vuelven aún más exigentes debido a unos rivales más competitivos y constantes que nunca", escribió el ingeniero italiano.

"Para nosotros, este ha sido un gran premio [refiriéndose a la carrera del domingo] por debajo de las expectativas, en contraste con una brillante sesión de clasificación —en la que conseguimos la pole— seguida de una victoria en la carrera al sprint del sábado. No obstante, es imprescindible que perfeccionemos algunos aspectos y sigamos trabajando con diligencia, manteniendo la paciencia y la compostura, sin dejarnos llevar por el pánico. Debemos centrar nuestra atención en recuperar el rendimiento que nos caracteriza, y la competitividad necesaria para 'electrizar' a todo el equipo", añadió.

La nota positiva del fin de semana fue, además de Márquez, Fabio Di Giannantonio, que conquistó la pole y disputó la victoria en la sprint al #93 hasta el final. En la carrera larga, el piloto del VR46 regaló el primer podio dominical a la casa de Borgo Panigale.

"'Diggia' ha ofrecido una actuación excelente, confirmando las promesas mostradas en la cita inaugural [Tailandia]. Su Ducati se hizo con un puesto en el podio, resultando la moto mejor clasificada en meta tras su extraordinaria pole en la parrilla de salida. Su estado de forma ha sido ejemplar, marcando un excelente comienzo de temporada para el Pertamina Enduro VR46, al que corresponde todo el mérito".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Evaristo Sa / AFP vía Getty Images

Sin embargo, a pesar de su victoria en la sprint, el vigente campeón del mundo acabó teniendo más problemas en la jornada dominical, ofreciendo una actuación menos brillante de lo que estábamos acostumbrados en 2025, antes de su lesión en el hombro derecho.

"Marc se enfrentó a dificultades inusuales, pilotando de forma defensiva, mientras luchaba con el ritmo y una sensación inestable sobre la moto. A pesar de ello, demostró una gran determinación, pilotando de forma agresiva para aprovechar cada gramo de potencial. Sin embargo, ni siquiera la tenacidad típica de un campeón fue suficiente para superar los límites de la jornada".

Por otra parte, en este primer tramo de 2026 aún no se ha visto la mejor versión de Pecco Bagnaia, quien también en Goiania complicó su fin de semana con un error en la clasificación que lo relegó al undécimo puesto en la parrilla. Tras una carrera corta en la que terminó octavo, el domingo sufrió una caída, y con ella el primer cero del año.

"Para agravar otros problemas técnicos, Bagnaia cometió un error crucial en la clasificación. En un circuito como este, donde los adelantamientos son notoriamente difíciles, remontar desde una posición de parrilla comprometida se convierte en una tarea realmente ardua".

El ingeniero veneciano también quiso recordar a Jan Thiel, mago de los motores de dos tiempos, fallecido la semana pasada: "Por último, deseo rendir homenaje a un querido amigo. La desaparición de Jan Thiel supone la pérdida de un auténtico 'mago de los motores', y de una figura de referencia en la historia del motociclismo. Ha sido un mentor para nosotros, que hemos tenido el privilegio de trabajar a su lado, rodeados de su pasión, su habilidad y su espíritu. Adiós, Jan", cerró.