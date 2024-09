Quartararo: "Tenía un poco más de feeling, no de rendimiento"

Las cosas no pintaban del todo bien para Fabio Quartararo en Aragón después de un viernes para olvidar. El francés estaba lejos, perdido con una Yamaha que sigue sin encontrar del todo el camino. Pero lo cierto es que la carrera al sprint fue muy distinta a lo esperado.

Y eso que, en parrilla de salida, el galo partía 17º, tras ser séptimo en la Q1, lejos de las KTM que superaron el corte. Sin embargo, se sacó de la manga una remontada prodigiosa, con una gran primera vuelta, aprovechando los errores de los pilotos que tenía delante, para finalizar en la octava posición, incluso por delante de un Pecco Bagnaia que volvió a sufrir los problemas del viernes en su Ducati.

"Estoy muy contento con nuestra salida", empezó diciendo Quartararo en 'Canal+ Francia', haciendo hincapié en la clave de su buen resultado. "Hemos hecho una gran primera vuelta. En general, se pierde mucho tiempo en los primeros giros durante la sprint. Muchos pilotos cometieron errores delante de mí, así que me las arreglé para no perder demasiado. Creo que hicimos todo lo que pudimos. Lo más importante es que me lo he pasado bien. Vamos a intentar divertirnos también mañana".

"Ni siquiera es una cuestión de posición [en la que ha acabado], sino de haber conseguido luchar, adelantar pilotos, y estar con algunos con los que solía luchar. Por eso me siento bien. En la trayectoria ideal, iba más o menos bien, pero en cuanto te salías un poco de las trazadas patinaba mucho. He conseguido hacer una buena salida, así que ha sido muy positivo", siguió.

Tan relevante fue la salida que el 'Diablo' quiso dejar claro que el resultado se debió más a eso y a una mejora de sus sensaciones con la M1 que de las prestaciones de la Yamaha como tal: "Hemos cambiado algunas cosas en la geometría de la moto, volviendo a lo que teníamos antes. Tenía un poco más de feeling, no de rendimiento. No hemos hecho ningún progreso. No hemos progresado porque hayamos hecho una buena carrera, ha sido porque hice una buena salida, una buena primera vuelta, y luego pude mantenerme con ellos".

"En las rectas, creo que todo el mundo sabe que tenemos muchos problemas. En el pasado los teníamos, pero éramos realmente rápidos en las curvas. Ahora, estamos sufriendo en todas partes, pero en cualquier caso, esta mañana, en la clasificación, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Desgraciadamente, el ritmo en carrera seguía siendo tan malo como siempre, pero al adelantar a casi siete pilotos en la primera vuelta, he logrado mantenerme en ese grupo y disfrutar de algunos buenos adelantamientos. Veremos mañana, porque el neumático delantero ha sufrido mucho durante 11 vueltas, y mañana habrá 11 mas, así que va a ser difícil", continuó explayándose.

Lo que sí valoró el #20 fue poder luchar cara a cara con otros pilotos de nuevo, sin limitarse a ser rebasado por tener un peor ritmo: "Cuando estaba detrás de Raúl Fernández y de Pecco Bagnaia, he conseguido adelantarles. Es algo que no me esperaba. Normalmente, en las sprint, aunque adelante a algunos pilotos al principio, siempre me adelantan al final. Después de tres vueltas, me vuelven a rebasar, y aquí no lo han hecho, así que creo que es satisfactorio. No es habitual adelantar a muchos pilotos aquí, porque la primera curva está muy cerca de la salida. Creo que muchos pilotos han tenido problemas con [las condiciones] de la pista", finalizó.