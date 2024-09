Espargaró: "Las condiciones de la pista son inaceptables; esto es Europa"

La lluvia que cayó durante la noche del viernes al sábado y que ensució un asfalto colocado hace unos días comprometió mucho más a Aprilia que al resto de marcas. La casa de Noale se despeñó, tanto en la cronometrada como en la prueba corta. De los dos corredores del fabricante italiano solo pudo terminar Maverick Viñales, el último. El de Roses (Girona) cruzó la meta 37 segundos más tarde que Marc Márquez, el ganador, que le sacó más de tres segundos por vuelta, una auténtica bestialidad.

Espargaró, por su parte, se fue al suelo al encarar la primera curva, después de derrapar en el momento de soltar el embrague, de perder el tren delantero de su prototipo al trincar los frenos y de darle un topetazo, por detrás, a la Ducati de Fabio Di Giannantonio, que por suerte pudo seguir su curso y concluir el 15º.

Para el catalán, los encargados de supervisar el estado del circuito deberían haber hecho algo para limpiar la superficie del circuito, más aún después de que varios pilotos acudieran a ellos y les advirtieran de las complicaciones que podía provocar tanta suciedad. Según el #41, a sus interlocutores esos ruegos les entraron por una oreja y les salieron por la otra.

"“Cuando llegamos a la parrilla, tanto Maverick como yo les hicimos saber a los chicos de Dorna que nuestro lado de la parrilla, el izquierdo, estaba completamente marrón. Y nos dijeron que ya lo sabían", destacó el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona). "Las condiciones de la pista son inaceptables. La mitad de la parrilla, después de las cinco primeras vueltas, rodó en tiempos de Moto2. Estamos en Europa, tenemos herramientas para limpiar el asfalto; esto no es Qatar ni Indonesia”, añadió Aleix Espargaró, antes de remachar: "Las motos han evolucionado una barbaridad en los últimos tiempos. Y Marc, que estuvo en todo momento en otro planeta, rodó dos segundos más lento que hace dos años". Tres horas después de terminar la prueba corta, dos camiones cisterna y un grupo de operarios limpiaba la zona de la recta de meta, muy probablemente en respuesta a los lamentos.

A pesar de sus quejas, tanto Espargaró como Viñales no camuflaron el declive de Aprilia en Aragón, donde la falta de agarre hizo que la moto fuera para atrás. "Todo esto no es excusa, porque Aprilia tiene que mejorar, dado que las condiciones son iguales para todos", reflexionó el veterano corredor, que se retirará a final de temporada. "Mi vuelta en la cronometrada fue cuatro segundos más lenta que ayer. No creo que haya nada que hacer", apostilló Viñales.