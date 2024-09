Bagnaia: "Ha pasado en la sprint lo mismo que en la FP1; no puede ser"

No le está saliendo bien, ni mucho menos, el fin de semana a Pecco Bagnaia en Aragón. Y, aparentemente, no por su propio nivel de pilotaje. Al vigente campeón del mundo siempre le ha sentado bien MotorLand -aquí consiguió su primera victoria-, pero este gran premio le está saliendo plagado de altibajos, que este sábado se han traducido en una mala carrera al sprint.

El piloto italiano sufrió problemas en los Libres 1, que no quiso explicar del todo, pero que le dejaron 21º de la tabla de tiempos. Después, logró mejorar en la Práctica, afirmando que ya sabía el camino para seguir hacia delante. Y en consecuencia, fue cuarto en la Q2 de la clasificación, aunque lejos, a 8 décimas, de un intratable Marc Márquez. Todo invitaba a cierto optimismo de cara a la sprint, pero todo lo contrario. Bagnaia perdió posiciones por una mala salida en unas condiciones de pista deslizante, logró volver a ponerse cuarto, cometió un error que le dejó sexto, y a partir de ahí se vio superado por rivales hasta finalizar noveno.

El turinés, que de esta forma ha vuelto a perder el liderato de la general frente a Jorge Martín, habló ante los medios con cierto malestar, sin querer explicar del todo, de nuevo, el por qué de los problemas. Eso sí, todo apuntó a Michelin, ya que al llegar al box de Ducati hizo un gesto al técnico de la marca francesa, señalándose que lo de este sábado era "la segunda vez" que le pasaba. De hecho, Bagnaia confirmó que el fallo de la sprint fue el mismo que el de los Libres 1, lo que puede traer de vuelta los fantasmas con los neumáticos de finales de 2023.

"No voy a decir nada de esto", empezó aseverando Bagnaia al ser cuestionado sobre si había sido un problema de gomas. "Lo mismo que pasó ayer por la mañana ha sucedido hoy en carrera. Son cosas que no puedes controlar, que pueden pasar. Lo único es que dos veces en un mismo fin de semana es algo particular. Me recuerda un poco al año pasado, que pasaba en las últimas carreras muchas veces. Espero que esta temporada mejore, y que haya sido un solo caso. No puede ser. Perder puntos así no es normal", siguió, siendo ya algo más tajante.

El #1 también comentó lo que le pasó en la carrera, explicando que la Comisión de Seguridad no cumplió con la promesa de limpiar la parrilla de salida de MotorLand, que ha sufrido un reasfaltado: "Ayer, lo primero que pedí a la Safety Comission es que limpiaran la parrilla de salida. Nos prometieron que lo harían, y al final era un desastre. Cuando he llegado a la parrilla y he visto las condiciones, sabía que podía pasar. He intentado que no soltando el embrague de manera más lenta, pero ha pasado lo mismo. Me ha patinado. La suerte es que no es como Montmeló, que la primera curva no está tan lejos. Ya ganar a Márquez hoy era muy difícil, pero si sales así y pierdes tiempo en la salida no puedes ni pensarlo".

Sin embargo, Bagnaia no pierde la cara a la carrera de mañana, aunque es consciente de que Márquez está a un nivel prácticamente inalcanzable. El transalpino detalló dónde reside la ventaja del #93 en Aragón: "Si mañana todo es normal, podremos tener una posibilidad de molestar un poco a Marc en las primeras vueltas y ver lo que se puede hacer. Pero pienso que, de momento, tiene algo más. Se ve claramente. Puede hacer cosas que a mí me faltan. Hace cosas que a mí me faltan, que yo no puedo. Lo he intentado, pero me caigo".

"Mañana tenemos que hacer algo más. Hay dos o tres curvas, la 9, la 10 y la 16, donde lo hace completamente diferente, y sólo él puede hacerlo, ningún otro piloto de Ducati puede. Ahí está marcando mucho la diferencia, en esa curva puede tumbar 4 o 5 grados más sin que le pase nada. Intentaremos hacer algo para mañana, encontrar una ayuda en esto. Ya sabemos que la carrera larga es donde me encuentro mejor. Pero tenemos que ver, porque las condiciones no son fáciles, y la goma delantera de normal se destroza. Será una carrera muy larga", finalizó.