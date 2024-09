Acosta: "Márquez no se merecía acabar mal su carrera deportiva"

Marc Márquez no veía el primero una bandera a cuadros desde el GP de la Emilia Romagna celebrado el 24 de octubre de 2021, hace más de mil días. Es cierto que solo es sábado, que nada más es una sprint, pero el de Gresini, en su primer año con una Ducati, está demostrando que la velocidad, poco a poco, está volviendo a su muñeca derecha.

Sobre este triunfo le preguntaron a Pedro Acosta, el joven debutante de GasGas Tech3, que también, de alguna manera, regresaba a un podio después de algunos meses de perder el rumbo tras un inicio de temporada brillante.

"Era un poco de esperar", valoró a cerca de la victoria este sábado de Marc Márquez.

"Después del fin de semana que había hecho hasta hoy, era de esperar", amplió.

"Me alegro por él, no se merecía acabar su carrera deportiva como se preveía. Esto va a ser bueno para el campeonato, va a ser bueno para la gente que estamos empezando como yo y para la gente que viene detrás, para poder ver la superación que ha demostrado, que eso es de tener un par de huevos bien gordos", dejó claro.

"Yo, de hoy (sábado), con lo que me quedo es con eso, con los huevos que le ha echado en todo. Y no solo a hoy, en todo por lo que ha tenido que pasar desde ese día hasta hoy", en referencia al fatal accidente de julio de 2020 en Jerez.

Para Acosta, que cruzó la meta tercero a más de seis segundos de Márquez, es un misterio el dominio exhibido por el de Gresini durante todo el fin de semana, en el que ha liderado todas las sesiones, logrado la pole y ganado la sprint.

"No me lo explico. Maverick Viñales era muy superior al resto también en América, y todavía no he encontrado una explicación después de cuatro meses. No creo que se la encuentre a lo de Marc", apostó el de KTM

"Es verdad que aquí en Motorland siempre ha ido bien, son circuitos como los de Austin o Sachsenring, en los que sabíamos que iba a estar ahí delante incluso si la situación no se daba. Creo que Marc es uno de esos tíos especiales que tiene más circuitos que los demás, circuitos particulares a favor suyo", zanjó el del Puerto de Mazarrón.