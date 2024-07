Alex Márquez: "Gresini salvó mi carrera hace dos años, me siento muy apreciado"

Una de las noticias de los últimos días en el Mundial de MotoGP ha sido la renovación de Alex Márquez por el equipo Gresini Racing para las dos próximas temporadas. El acuerdo fue adelantado por Motorsport.com a falta del anuncio oficial, que llegó posteriormente, lo que mantendrá al corredor de Cervera en la parrilla de la categoría reina hasta 2026 y le dará tranquilidad.

Este jueves en Sachsenring, en la segunda rueda de prensa oficial de pilotos del Gran Premio de Alemania, el español analizó su continuidad con los de Faenza, algo que era su único plan, viendo lo cómodo y bien tratado que se siente en la estructura que antaño fue de Fausto Gresini.

"Me siento muy contento de renovar mi contrato por dos años más. Tenía en mente ese plan solamente, porque me salvaron la carrera en MotoGP hace dos años, y me siento muy apreciado y muy cómodo en este equipo, tanto con Nadia Padovani [dueña y viuda de Fausto Gresini] como con el resto. Estaba claro para mí. Después de todo, tenía claro que mi objetivo era continuar aquí", empezó diciendo el pequeño de los Márquez Alentà.

"Lo hemos conseguido, ya sabemos dónde tenemos que llegar y cómo. Nos está costando un poco más este año, pero yo creo que con pequeños cambios, y si seguimos trabajando en esta línea, van a ir llegando los resultados que considero que estamos en disposición de conseguir", siguió.

Como objetivo y tarea pendiente, el #73 señala ser más constante: "Hemos mostrado en muchas ocasiones la velocidad que tenemos. Debemos conseguir mayor constancia a nivel de velocidad, porque en distintas situaciones con esta moto, no sé exactamente por qué, me está costando un poco más de lo normal. Pero tenemos que encontrar ese pequeño paso que nos falta para poder estar siempre ahí. Con neumáticos nuevos, o a una vuelta, podemos conseguirlo. Pero a nivel de ritmo de carrera nos cuesta un poco más. Este fin de semana vamos a hacer cambios, esperamos encontrar algo".

Además, el catalán explicó cómo cambia la película teniendo un contrato por dos temporadas, y no teniendo que renovar año a año: "Cambia bastante, porque empiezas la temporada con mucha motivación, pero no pensando solamente en tratar de sacar puntos para el campeonato, sino que tratas de mantenerte relajado sobre la moto, y sentirte libre, porque la motivación teniendo contrato o no será la misma para mí, pero es verdad que tienes esa seguridad en ti mismo. Contar con dos años de contrato te permite trabajar desde el principio, buscar los límites...".

De cara a si tendrá una moto oficial en 2025, y sobre quién será su compañero, Márquez no quiso mojarse, aunque quiere a alguien fuerte al lado: "Sobre la moto, es algo que podrá responder mejor el equipo que yo. Y sobre mi compañero, ya he oído bastantes nombres. El que consideren que puede ser el más rápido en nuestra moto es el que yo quiero tener como compañero, porque eso le ayudará al otro a empujar más y estar ahí. Para mí, no va a cambiar mucho quién venga. Yo tengo un objetivo en mente, y voy a trabajar en mí mismo para conseguirlo".

Finalmente, Alex se refirió al tema de las presiones del neumático delantero que le valieron a su hermano Marc una penalización en Assen: "Tenemos que ser algo de ser capaces de gestionarlo, desde el box y todo el equipo, tenemos que decidir si tomamos riesgos o no y controlarlos. Yo iba bastante al límite, pero iba dentro de él. Era distinto con respecto a Marc. Iba al límite pero siempre tienes que ir así, porque si estás a rebufo al principio de la carrera, la presión te puede subir. Es algo que tienes que ir controlando", finalizó.