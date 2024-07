Martín: "No descarto a Márquez para el título, va a estar ahí hasta el final"

Pecco Bagnaia ha dado un tirón como los grandes escaladores del ciclismo en los puertos de montaña y, de momento, solo Jorge Martín ha podido seguirle el ritmo. El madrileño llega a un circuito en el que, el año pasado, ganó las dos carreras y en el que espera mantener, si no aumentar, la distancia al frente de la general respecto al jefe de filas de Ducati.

El vídeo de la última vuelta de la carrera de 2023, con Jorge y Pecco luchando hasta la mismísima línea de meta, es la mejor motivación para el español, que sin embargo aseguro este jueves en la previa de Sachsenring no haber visto demasiadas veces las carrera.

"Pocas, la verdad, no me hace falta para motivarme, vengo con motivación de sobras", dijo.

"Creo que es una buen oportunidad, estoy con ganas de salir a pista porque creo que lo podemos hacer bien, es un circuito en la que siempre h ido rápido y se me puede dar mejor que, por ejemplo, Assen", donde hizo dos segundos puestos que, visto el nivel exhibido por Pecco Bagnaia, hay que considerar como el mejor resultado posible.

"Sí, fui consciente de que lo hecho en Assen fue muy positivo, no ganamos la carrera, pero estar a seis segundos del tercero no es algo que se suela ver en estos tiempos. Me da confianza para seguir mejorando y con ganas de enganchar a Pecco", dijo pese a que lidera aún el campeonato.

Para repetir el complicadísimo doblete que logró el pasado año, Martín debe, como dice él, 'enganchar' a Pecco, que está en un estado de forma fenomenal, y medirse con Marc Márquez, que ha sido durante año el rey de Sachsenring.

Francesco Bagnaia, Ducati, Jorge Martín, Pramac Racing, Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Eso lo veremos durante el fin de semana, ahora mismo es difícil de saber. Está claro que son grandes rivales y pilotos, ya solo el reto de pelearme con ellos es muy grande. Veremos, podré tenerlo más claro durante estos días".

Le recordaron a Martín que el líder es él. "Sí, lo sé, pero me preguntáis por los otros", soltó, y le preguntaron si se veía en una lucha de tu a tu con Pecco y Marc. "Absolutamente sí, de igual a igualísimo", subrayó.

Lo cierto es que, ahora mismo, la tendencia es de que Bagnaia y Martín están un paso por encima del resto y distanciándose, y todo apunta a que la batalla al final será entre ellos dos, mientras que a Martín, seguramente, le interesaría que haya más pilotos en la mezcla por el campeonato.

"Bastante tengo con lidiar con uno, como para lidiar por dos, que ya lo hago. Aunque digas que Marc se esté quedando fuera de la pelea por el Mundial, que eso ya lo veremos, aunque fuera así siempre va a seguir estando en la lucha de las carreras. El año pasado yo estaba a 62 y llegué en la lucha hasta al última carrera. Marc va a ser un rival que va a estar siempre ahí y que va a alterar resultados. Creo que sigue siendo una batalla a tres y será difícil ver algo diferente".

También Márquez considera que el acelerón lo han dado Pecco y Jorge, no tanto la moto.

"La moto no ha cambiado nada desde el test de Qatar, lo que sí creo que, en un momento de la temporada, Pecco ha dado un paso y yo le he ido detrás. Estoy muy cerca, en Assen creo que tenia un poco más, en Montmeló no tenía más. Pero en Assen Pecco dio un paso, nos ha forzado a llevar un ritmo más alto. Esta claro que cuando una carrera es 30 segundos más rápida que el año pasado no es solo la moto o las gomas, hay parte de pilotaje", valoró.

De cara al fin de semana, Martín se encuentra cómodo con este circuito, y en la rueda de prensa previa le recordaron, también, las 11 victorias de Marc en este trazado..

"Si, la verdad que tengo ganas de este desafío, el año pasado antes de la carrera estaba viendo los vídeos de sus victorias aquí, eso me ayudó a ganar, pero este año seguro que no me ayuda", bromeó el madrileño.