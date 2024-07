Márquez: "En 2021 conseguí ganar aquí; el año pasado, destrozarme"

Marc Márquez acumula un récord de 11 triunfos en el trazado alemán, ocho de ellos en MotoGP y tres, en las categorías inferiores. Desde que compite en la clase reina, cada vez que ha salido a correr el domingo, ha cruzado la meta el primero. En 2022 se perdió la cita por la que fue su cuarta operación en el brazo y, si bien es cierto que el año pasado no ganó, tampoco formó en la parrilla de salida: se retiró de la prueba tras caerse en el warm up, en el que fue su quinto accidente en dos días y medio. Todo ese historial le ha llevado a recibir el apodo del Rey del Ring.

Hace un año, el catalán vivió, precisamente en su circuito fetiche, uno de los episodios más tristes de su trayectoria. La película ha cambiado mucho desde entonces, y ahora, sobre una Ducati, vuelve a estar en las quinielas que le colocan como candidato al triunfo. Él rebaja la euforia y pasa la pelota a Pecco Bagnaia y Jorge Martín, de quien dice están un paso por delante todavía en velocidad y consistencia.

"Llegamos a un circuito bueno para mi estilo de pilotaje. Haciendo un fin de semana como toca, clavando las salidas, podemos optar a ponerles las cosas difíciles a Pecco y a Martín. Pero, en las últimas carreras, están un poco por delante", convino Márquez, que tratará de sacar partido a la habilidad que demuestra en los trazados que presentan un recorrido con la mayoría de curvas a la izquierda.

Márquez ganó del tirón en Alemania desde 2013 y hasta 2019, para volver a hacerlo después, en 2021, en la que fue su primera victoria tras el accidente en el que se partió el brazo (Jerez 2020). Después llegó la ausencia de 2022 y el vía crucis del año pasado, un fin de semana horrible del que, sin embargo, sacó una lección muy relevante.

"En 2021 conseguí ganar aquí; el año pasado conseguí destrozarme. Para nada puedo arrasar; esto me lo tengo que sacar de la cabeza, si no acabaré como el año pasado. Entonces aprendí a ponerme objetivos realistas, no inalcanzables", insistió el de Gresini, antes de hacer referencia a las voces que le daban ganador en Austin, y que siguen a la espera de que se estrene con una de las motos de Borgo Panigale: "Aquí puedo ganar, pero también tuve una oportunidad en Austin y no lo conseguí".

Se da la circunstancia de que este gran premio es la última oportunidad que tiene Pedro Acosta para arrebatarle el récord de precocidad de un ganador en MotoGP. Sobre ello, Márquez prefiere restarle importancia y presión, dado que, según su perspectiva, se trata de una simple estadística. "¿Si Acosta bate mi récord será mejor piloto? No. Independientemente de eso, hará cosas muy buenas en el futuro", concluyó el #93.