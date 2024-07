Oficial: Alex Márquez renueva dos temporadas más con Gresini Racing

Tal y como adelantó Motorsport comel pasado jueves, el piloto español ha renovado su acuerdo con el equipo Gresini, que ha anunciado este lunes, a través de uno de sus particulares comunicados, el acuerdo que será por dos años.

Inicialmente todo apuntaba a que la renovación de Alex Márquez sería por un año, que es el tiempo que Gresini tiene de contrato con Ducati, hasta final de 2025. Sin embargo, una ampliación por dos cursos lleva a pensar que en Gresini tienen confianza plena en que su asociación con la fábrica de Bolonia perdurará, al menos, hasta final de 2026, que es justo el periodo de dos temporadas por las que Marc Márquez ha firmado por el equipo oficial.

Aunque no se han dado a conocer más detalles, Alex disfrutará la próxima temporada de maquinaria 2024, la misma que tiene esta temporada el equipo oficial y Pramac.

"Permanecer en Gresini era mi principal objetivo", explica Alex en el comunicado difundido.

"Desde que llegué a este equipo, mi objetivo ha sido acercarme constantemente a los mejores, y es algo que aún no he conseguido. El inicio de temporada no ha sido el esperado, pero el equipo es fuerte y sé hasta dónde podemos llegar. Así que sólo quiero dar las gracias a Nadia por la confianza, y estoy seguro de que pronto se lo devolveremos con alguna pizza de piña de celebración", bromea el español.

Nadia Padovani, la propietaria del equipo con sede en Faenza y que tras conseguir incorporar este año a un ocho veces campeón de mundo como Marc Márquez, ahora deberá buscar un compañero de equipo para Alex, se mostró encantada con la renovación

"Alex es nuestro pupilo. Desde que se incorporó hace dos años, la sinergia entre él y el equipo ha sido increíble y se ha reforzado con cada carrera", explica.

"Conocemos su potencial; ya lo ha demostrado y sólo necesita regularidad. Renovar con él era una decisión obvia para nosotros porque somos conscientes de su valor tanto dentro como fuera de la pista. Los resultados llegarán también este año, estoy absolutamente seguro de ello".

Tras un primer año 2023 en el que Alex logró dos victoria en carreras Sprint (Gran Bretaña y Malasia) y dos podios en carrera larga, el chico de Cervera, de 28 años, no está logrando esta temporada los resultados esperados, mientras su hermano, con la misma maquinaria, se ha convertido en una de las atracciones del curso.

Aunque Alex no ha podido situarse entre los tres primeros en lo que va de año con su Ducati 2023, ha estado entre los diez primeros en todos los grandes premios que ha terminado hasta ahora. Esto le ha situado en una respetable 10ª posición en la clasificación antes del Gran Premio de Alemania de este fin de semana, con 62 puntos, justo por detrás de la Aprilia de Aleix Espargaró.