Márquez: "Acabo satisfecho pero de momento no estoy al nivel de los rápidos"

El ocho veces campeón del mundo, en su primera temporada fuera de Honda, completó un test de Sepang que ha ido de menos a más. El primer día Marc Márquez tuvo que volver cuatro veces al box por el vial de servicio. "Hemos tenido todos los problemas que se podían tener", dijo. Pese a ello, por la tarde pudo acabar completando una jornada decente, con 47 giros y una vuelta rápida de 1.58.621 que le colocó 9º en los tiempos.

El miércoles, ya sin problemas técnicos, pudo rodar 72 giros con la Ducati GP23 de Gresini Racing, de los más trabajadores, y aunque mejoró su vuelta rápida hasta el 1.58.118, lo cierto es que la escalada de los rivales le relegó a un 14º puesto que hizo disparar alguna alarma entre los 'no creyentes'.

Este jueves, en el tercer y último día de test, Márquez ha dado un paso adelante claro. Ha completado 54 giros (173 entre los tres días) y ha detenido el crono en 1.57.270, el sexto mejor tiempo, solo superado por las Ducati oficiales de fábrica 2024 de Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Enea Bastianini, por su hermano Alex Márquez (4º) y por la Aprilia oficial de Aleix Espargaró. Algo más de medio segundo perdió el #93 respecto al mejor tiempo del día y la mejor marca jamás conseguida en este circuito de Sepang, el 1.56.682 de Bagnaia.

"Salgo satisfecho del test, porque la progresión ha sido positiva. No me he estancado en ningún momento, no ha habido pasos atrás, cada día hemos ido mejorando. El primer día fue un poco caótico por diferentes circunstancias que pasaron todas en una sola jornada. El segundo día y el tercero dentro del box ha sido todo perfecto y esto nos ha permitido trabajar", explicó Marc al final de estos test de Sepang.

"El segundo día fui dando muchas vueltas (72) y empezó a mejorar el ritmo poco a poco. Este jueves hemos mejorado. Ayer dije que tenía pendiente cómo hacer el time attack, porque es donde más estoy sufriendo, y lo hemos podido mejorar también. Así que satisfecho", dijo un Márquez que, sin embargo, quiso dejar un aviso claro.

"Veremos si soy capaz de llegar o no al nivel 'de ellos'. De momento no estoy a su altura, a la de los de delante, de los tres rápidos, o cuatro, que aquí en Malasia son Bagnaia, Martín, Bastianini y mi hermano Alex. Pero por insistencia y trabajo que no quede la duda, eso seguro".

Además de una vuelta rápida bastante decente, Márquez completó una salida larga (simulacro de carrera) y una 'sprint race', en sus propias palabras con un ritmo muy parecido al de los que él señala como pilotos rápidos.

"Eso está ahí, no se puede engañar, hemos hecho una 'long run’ y una 'sprint race', pero hay que ver a qué hora se ha hecho y las condiciones. Hay que entender cómo se ha hecho cada tirada larga, algunos lo han hecho con mucho calor, otros con menos, yo lo he hecho a las cuatro de la tarde, que era un intermedio, que no es el calor de las dos del mediodía".

"Hemos ido mejorando en todo, incluso en el ataque al tiempo que era lo que más costaba. Pero la clave será ver cuántas vueltas necesito con esta moto para estar a un buen nivel. Con la Honda salía a un gran premio y en la segunda vuelta ya estaba. Tipo lo que hizo Martín el martes, que salió y ya hizo el tiempo. Con la Honda estaba enseguida a mi máximo nivel, al límite, ya sabía que de ahí no pasaba, pero lo alcanzaba en pocas vueltas. Con esta moto (Ducati) pensé que había llegado al límite, de hecho si hubiera estado solo en la pista pensaba que no podía mejorar. Pero luego, poco a poco, he ido mejorando, mejorando cada vez más".

Como siempre dice Marc, todas las motos son buenas hasta que llegas al último medio segundo, justo lo que le ha separado hoy de los de delante.

"Sí, así es, a nivel de vuelta rápida estoy a medio segundo. Si es verdad que por lo que respecta al ritmo no estoy tan lejos. Aunque aquí puedo hacer 72 vueltas y en tres días 173, pero en un gran premio no voy a poder hacer tantas. En un fin de semana de gran premio haces 20 por la mañana y 20 por la tarde y ahí tienes que buscarte la vida y sacar el máximo partido".

Pese al escenario que pinta, Marc tiene por delante aún el test de Qatar los días 19 y 20 de febrero. "Intentaremos trabajar de la mejor manera para acortar las vueltas que necesitamos para ir rápido".

Aunque al final Márquez sale de Sepang con una sonrisa y contento, mantiene el tono respecto a las grandes expectativas que se han creado a su alrededor.

"Lo importante es que si tu te crees las expectativas que había, el primer y segundo día de test que hemos tenido entras en pánico. Tengo muy claro cuál es el objetivo este año para mi personalmente. Tengo muy claro lo que estoy buscando, quiero disfrutar en el box y en la pista, si estoy más arriba en los tiempos, mejor. Pero si no, centrarme en mi garaje y ya llegará el momento en el que podremos estar más cerca, y si no llega, que no cunda el pánico".

Además de cambiar de marca, Honda por Ducati, también estrena un nuevo equipo a su alrededor.

"Nos hemos ido conociendo estos tres días, evidentemente tengo que decir que me ha gustado, lógicamente, porque empiezas con mucha ilusión. Luego a medida que nos vayamos conociendo iremos mejorando, es imposible que toda la información fluya después de solo cuatro días como lo hacía con mi anterior equipo. Pero conocen muy bien la moto, saben los secretos y esto a un novato como yo le ayuda".

"El objetivo principal es la progresión, habrá momentos de bajón, habrá circuitos que me costarán más. Pero hay pilotos de la calidad de Jorge Lorenzo que cuando saltó a Ducati recibió muchas criticas porque decían que no se adaptaba, luego empezó a ganar carreras. Ahí es donde veremos si soy capaz de irme acercando, porque estoy cerca de los de delante, pero no estoy a su nivel. Y estoy más lejos de lo que me gustaría".

"Cuando pilotas vas al límite, y el que diga que no, miente. Lo que siento encima de la moto es que voy rígido, no soy capaz de jugar bien con el cuerpo, pero eso he hecho otro sprint race hoy por la tarde, para mejorar esos movimientos sobre la moto. En comparación con el de ayer, en el de hoy me he sentido más suelto y me he cansado menos. Mas constante, con menos fallos. Hemos visto también cosas que tengo que cambiar de mi pilotaje para adaptarme a la moto", zanjó el de Cervera.