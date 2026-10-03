Bezzecchi: "Está claro que la elección de la goma media no era la buena"

Marco Bezzecchi emprendió este sábado una apuesta arriesgada para la carrera al sprint del Gran Premio de Japón de MotoGP. Y por desgracia para él, le salió mal. El tercer clasificado de la general fue el único, además de un Jack Miller que salía antepenúltimo, que colocó el neumático trasero medio de Michelin para la prueba corta, programada a 12 vueltas.

El reasfaltado del circuito de Motegi hizo que no estuviera tan clara la elección de la goma blanda trasera, y al final varios pilotos, sobre todo Jorge Martín y Pecco Bagnaia, acabaron sufriendo un enorme desgaste por la agresividad del nuevo pavimento. El italiano incluso tuvo que retirarse.

Sin embargo, tampoco fue lo mejor para Bezzecchi. El de Rimini no encontró el extra de ritmo deseado en los primeros compases, y solamente pudo limitarse a ir perdiendo posiciones con el paso de las vueltas, por más que llegó a ponerse tercero sobre Pedro Acosta antes de que el murciano fuera embestido por Alex Márquez. El #72 fue rebasado por Diogo Moreira, Enea Bastianini y Ai Ogura, finalizando en una sexta posición que le deja a 45 puntos de su compañero, tercero por una sanción en la sprint, en la tabla general.

"Ahora está claro que la dirección de ir con la goma media no era la buena", empezó diciendo Bezzecchi a los medios, entre los que estaba Motorsport.com. "Pero, con la información de esta mañana [FP2], inicialmente elegimos eso porque pensamos que iba a favor".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Y es que Bezzecchi mostró un gran ritmo con el compuesto medio en los Libres 2, mientras que con el blando no lo tenía tan claro: "La goma media la he elegido porque ayer, con la blanda, era rápido pero iba un poco justo con la temperatura. Lo que pasa es que no me ha salido todo lo bien que esperaba. Era una estrategia para hoy".

Bezzecchi sí indicó que el neumático le funcionó claramente mejor en los entrenos que en la Sprint, sin querer hacer referencia que pudiera tratarse de una goma defectuosa: "Esta mañana, con la media, fui un segundo más rápido que en la carrera. No quiero decir nada precipitado, primero quiero que analicemos los datos. Cuento con el trabajo que hemos hecho esta mañana. Espero que mañana vaya mejor que hoy", cerró, pensando en un domingo en el que el desgaste será clave, y el neumático blando trasero no se utilizará.