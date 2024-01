Bezzecchi, casi seguro de que mantendrá las placas en su hombro en 2024

Marco Bezzecchi fue uno de los grandes protagonistas en la temporada 2023 de MotoGP. El italiano se alzó como un 'outsider' de lujo durante el año, en el que consiguió tres victorias en carrera larga (Argentina, Francia e India) y una en carrera corta (Assen), para estar metido en la pelea por el título junto a Pecco Bagnaia y Jorge Martín hasta el GP de Malasia, antepenúltima cita de la campaña.

Pero en esas citas finales no pudo pelear en igualdad de condiciones contra sus rivales. Y es que una lesión al comienzo de la gira asiática le lastró con claridad, una fractura de clavícula derecha entrenando en el Rancho de su mentor, Valentino Rossi, que además seguirá arrastrando en este 2024, tal y como confirmó este miércoles, en la presentación de la Ducati del Pertamina VR46 para este año.

En un encuentro con los medios previo al evento, entre los que estaba Motorsport.com, el transalpino confesó sus sensaciones con la nueva moto, comentó varios aspectos a tener en cuenta en 2024 y actualizó su estado de salud.

"Sólo tuve un día de rodaje con la nueva moto, que es bastante diferente a la que que tenía la temporada pasada", comenzó diciendo sobre el test de Valencia. "De todos modos, la GP23 es una moto muy competitiva, por supuesto. Ganó el Mundial, así que es una moto fantástica, sin duda. Sólo necesito más tiempo sobre ella para intentar entender mejor cómo pilotar y cómo utilizar el máximo potencial. Pero sí, tengo un poco más de experiencia, en comparación con el año pasado.

"Cada año intento crecer, aprender. Así que al principio de la temporada intentaré ser lo más competitivo posible, pero aún quiero esperar al test de pretemporada de Malasia para entender realmente cómo seré yo mismo sobre la moto", siguió.

Sin embargo, aún tendrá que mantener las placas de titanio y los tornillos que le tuvieron que aplicar en la clavícula derecha, aunque ahora la zona está prácticamente perfecta: "El hombro ahora está bien. Aún así, tengo las placas y los tornillos dentro, y creo que lo mantendré durante toda la temporada, porque este año no he tenido tiempo de quitármelo. Las placas y todo tiene que estar ahí por lo menos seis meses, y ese plazo [acaba] exactamente cuando empieza el campeonato, así que tendré que correr todo el año con las placas dentro. Pero aparte de esto el hombro ahora está bien. He vuelto a probar en Rancho, motocross, y está yendo bien.

Posteriormente, Bezzecchi habló de algunos aspectos por mejorar. El #72 se centró en las salidas, para lo que tratará de aprovechar el dispositivo mejorado de la GP23: "El dispositivo es un poco diferente en comparación con el que tenía el año pasado, así que seguramente será algo que dará una ventaja, pero ya sabes, no es la moto la que arranca por sí misma. Tengo que mejorar, trabajar en el embrague, intentar mejorar en la salida, porque era un punto débil que tenía el año pasado. Estoy seguro de que aprenderé a salir más rápido. Pero con este paquete seguro que estaremos un poco mejor, espero".

Tras ello, el de la Emilia Romagna no quiso ponerse un objetivo para 2024, al menos hasta Malasia: "Bueno, creo que es un poco pronto para fijar un objetivo concreto. El año pasado fue fantástico, pero cada temporada es diferente. Este año hay algunos cambios en la parrilla y ni siquiera hemos hecho el primer test, así que me gustaría esperar para ponerme un objetivo. Por supuesto, después de 2023 quiero volver a hacer buenas carreras o incluso mejores. Pero sí, de momento intento mantener la calma y centrarme en los entrenamientos. Después de Malasia, pensaré en un objetivo".

Además, Bezzecchi opinó del impacto que puede tener el nuevo sistema de concesiones en MotoGP: "En el rendimiento de mi equipo no tendrá impacto, seguro. Para Honda y Yamaha, sí. Podrán probar más la moto, tener la posibilidad de hacer más tests, y seguro que será una ventaja para ellos, pero de momento quiero pensar en mí y en mi equipo, y Ducati está trabajando muy bien, así que no tengo miedo por esto".

Finalmente, el pupilo del #46 comentó las palabras del patrón técnico de Ducati, Gigi Dall'Igna, y su creencia de que el salto entre la GP24 y la GP23 será mayor que entre la GP23 y la GP22: "En cuanto a la diferencia, estoy de acuerdo con Gigi. Por eso quiero pilotar ya, porque todavía no entiendo muy bien cómo rendir mejor. Es decir, sé lo que hay que hacer, pero en Valencia no fui capaz. Me faltaban algunos pasos. Y sobre si recibiré actualizaciones, no lo sé", finalizó.