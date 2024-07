Así está tratando Morbidelli de reencontrarse con su mejor versión

Franco Morbidelli mostró destellos de su mejor versión mientras luchaba con su compañero de equipo, Jorge Martín, y el vigente campeón del mundo, Pecco Bagnaia, por el podio de la carrera larga del Gran Premio de Alemania, durante el pasado fin de semana.

Aunque su estrategia de ser agresivo en los primeros compases de la prueba le hizo caer hasta la quinta posición, en la que acabó, el día solamente tuvo aspectos positivos para un piloto que está reconstruyendo su carrera deportiva tras pasar de luchar por el Mundial, en 2020, a entrar en el Top 10 de forma muy ocasional.

De hecho, los resultados de Morbidelli en los últimos años con Yamaha fueron tan decepcionantes que muchos se preguntaban cómo fue capaz de conseguir un asiento de primera en Pramac Racing, en una Ducati GP24 de fábrica. Las críticas no eran del todo infundadas si se tiene en cuenta la facilidad con la que fue eclipsado por su compañero de equipo y campeón de 2021, Fabio Quartararo, durante su etapa juntos en el equipo oficial de los de Iwata.

Incluso después de mostrar una importante mejora en su velocidad en 2023, con una Yamaha que no estaba a la altura, terminó tres puestos y 70 puntos por detrás del de Niza en la general, y sin un solo podio. No es de extrañar que la marca japonesa decidiera no renovar su contrato y optara por fichar a Alex Rins.

Aunque fue una pena que 'Franky' nunca fuera capaz de dar la vuelta a su rendimiento en Yamaha, a pesar de que el fabricante nipón le apoyó públicamente durante mucho tiempo, al romano se le está dando una nueva oportunidad en Pramac, y debe aprovecharla al máximo, aunque sea improbable que vaya a seguir allí tras el cambio de marca del equipo. Si la carrera de Sachsenring fue una señal, puede que se esté viendo su renacimiento tras años de capa caída.

"[Ha sido] una versión de mí que hacía tiempo que no veíamos. Estoy contento de que haya vuelto", dijo Morbidelli sobre su actuación del domingo. "Llevo unas cuantas carreras ahí, viendo el podio y acercándome, pero ésta ha sido un poco más [cerca]. En un momento dado, pensé que tenía que ganar. Así que ha ido bien. Ha sido un fin de semana positivo, que todo el mundo necesitaba".

Estaba claro que Morbidelli iba a afrontar una primera mitad de año complicada, después de que un accidente durante el invierno, en unos entrenamientos privados en Portimao, le impidiera pilotar la GP24 durante los tests oficiales de pretemporada. Pasar de la M1, con la que ha corrido desde 2018, a la Desmosedici siempre iba a resultarle difícil, pero para colmo luego ha tenido que completar la transición durante los fines de semana de carrera.

Pero, después de sobrevivir a la locura que fue la carrera al sprint del GP de España para sumar sus primeros puntos del año, ha habido claros signos de progreso. Desde entonces, Morbidelli ha sido capaz de clasificarse y de terminar entre los 10 primeros con regularidad, y ya se esperaba en él algo como lo que hizo en la ronda germana.

"Llevo tres carreras en las que siento que puedo subir al podio, desde Barcelona", explicó. "No lo he conseguido, pero seguiré trabajando para ello. Puedo conseguirlo. En Assen me quedé fuera de la lucha por el Top 5. Era un circuito difícil para nosotros, pero desde Montmeló [siento] que puedo hacerlo. Si no puedo hacerlo en la segunda mitad de año, entonces me faltará algo, pero trabajaré, lo perseguiré".

El quinto puesto de Morbidelli en Sachsenring fue su mejor resultado desde que fue cuarto en la carrera larga del GP de Argentina 2023 con Yamaha, un resultado para coger con pinzas si tenemos en cuenta que fue en mojado, y que no logró colarse entre los seis primeros en ninguna otra carrera de la pasada campaña. Pero, si nos atenemos a su estado de forma reciente, es probable que se base en este resultado en la segunda mitad de la temporada, y regrese al podio por primera vez desde el GP de España 2021, cuando todavía pilotaba para el desaparecido Petronas SRT.

"Se siente genial e increíble estar ahí en una posición tan a la ofensiva", reveló. "He estado [así] los últimos años sólo una vez. En los dos últimos años, siempre [he corrido] en modo defensivo, mientras que hoy ha sido en modo ataque. Es mucho más bonito, mucho más mi estilo".

El 2020 del italobrasileño con la Yamaha satélite, de un año de antigüedad, no fue casualidad y hay razones para creer que puede ofrecer los mismos resultados, ahora que tiene una moto competitiva y un entorno sano a su alrededor. Ya ha superado a Marco Bezzecchi en la general, y está en el Top 10. Con los rumores que le vinculan con un fichaje por el equipo de su mentor, Valentino Rossi, el Pertamina Enduro VR46, para sustituir a un 'Bez' que pondrá rumbo a Aprilia, ahora es el momento de que el piloto de 29 años mejore e intente desafiar a los otros tres pilotos que también llevan la GP24.