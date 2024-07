Morbidelli: "Le debo mucho al VR46, correr con ellos sería cerrar un círculo"

Franco Morbidelli está tratando de levantar cabeza en el Mundial de MotoGP. A excepción del primer año que pasó en la categoría, el piloto italiano estuvo siempre ligado a Yamaha, llegando a pelear por el título en la temporada 2020. Pero después, ya como piloto del equipo oficial, fue presa de la crisis de resultados de la casa de Iwata y tampoco encontró las mejores sensaciones personalmente, por lo que acabó cambiando de aires y puso rumbo al Pramac para esta campaña 2024.

La perspectiva de correr con una Ducati este año, la mejor moto de la parrilla, y además con una moto oficial, una GP24, era demasiado tentadora, pero las cosas se torcieron en invierno, con el accidente que sufrió en un test privado y que le dejó primero sin pretemporada y después recuperando su feeling hasta estas carreras mas recientes. Un ejemplo fue el pasado Gran Premio de Alemania en Sachsenring, en el que logró su mejor resultado tras nueve fines de semana, una quinta posición el domingo.

Pero, más allá del presente, el piloto nacido en Roma tiene que empezar a pensar en el futuro, ya que su actual estructura vivirá un cambio clave cuando finalice 2024. Por todos es sabido que Pramac abandonará Ducati para ser el nuevo equipo satélite de Yamaha, aunque realmente tendrá un carácter aún más de fábrica del que tiene ahora: con motos oficiales o pilotos contratados por Iwata. Y parece improbable que Morbidelli mantenga su asiento, ya que eso supondría volver a la marca que abandonó en 2023.

Mucho se ha hablado de cuál puede ser su destino, y las miradas apuntan al Pertamina Enduro VR46. Es de lógica, ya que 'Franky' es piloto de la Academia de Valentino Rossi y uno de los hombres más cercanos al nueve veces campeón del mundo. El equipo dirigido por Uccio Salucci se encuentra en estos momentos cerrando su futuro con Ducati, y también en cuanto a pilotos: el primer paso será cerrar la renovación de Fabio Di Giannantonio por dos temporadas.

Para el segundo asiento, Morbidelli apunta a ser uno de los principales candidatos, y al italo-brasileño le preguntaron el domingo tras el GP de Alemania sobre cómo su preferencia por recalar en el VR46. Lo vería bien, ya que sostiene que le debe "mucho" al proyecto creado por 'Il Dottore', y también que correr con ellos sería como cerrar el círculo que empezó con su unión a la Academy.

"Seguro que me gustaría [correr con ellos], sería cerrar un círculo", explicó. "Correr para Valentino sería una historia fantástica. Ellos son los que me han convertido en el piloto y en la persona que soy hoy. Le debo mucho a todo el grupo VR, no sólo a Vale. Prácticamente todo. Poder volver [de la lesión] y ganar ya este año con Pramac sería fantástico, y hacerlo con el VR46... ¡no quiero ni pensarlo todavía!".

En una entrevista reciente con la edición italiana de Motorsport.com, el propio Uccio Salucci se refirió a la posibilidad de que 'Morbi' llegue al equipo, y no le cerró la puerta: "¡Me encantaría tenerle en el equipo! Le quiero mucho, así que me encantaría trabajar con él, y llevo mucho tiempo diciéndolo. Quizá el año que viene pueda ser cuando se materialice. Sería darle una oportunidad a otro chico de la Academy, pero aún falta, porque hay muchas piezas que encajar. Me encantaría, pero esperemos unas semanas más", comentó al respecto el italiano.