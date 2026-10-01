Bezzecchi: "Mi objetivo es recuperar la velocidad de antes del accidente"

Pocos habrían pensado que Marco Bezzecchi se presentaría en la gira asiática de MotoGP como el tercero en discordia de la lucha por el título, cuando salió del Gran Premio de Italia con una ventaja de más de 100 puntos sobre el vigente campeón del mundo, Marc Márquez. Pero mucho ha pasado desde entonces.

Una serie de errores antes del parón veraniego, que culminaron con una lesión en Sachsenring que afectó a su hombro pero sobre todo a su rodilla, dolencia de la que aún se sigue recuperando, han variado por completo la situación del italiano. El corredor de Rimini se presenta este fin de semana en Motegi como el tercer clasificado del Mundial de Pilotos, con 264 puntos, a 30 de Márquez y a 42 de su compañero de garaje, Jorge Martín. Esto es, a más de un GP de distancia de la cabeza.

Así, Bezzecchi espera que sus sensaciones cambien en las carreras transoceánicas, que arrancan este fin de semana en el país nipón, en un circuito de Motegi que ha sido reasfaltado y donde Aprilia, hasta la fecha, aún no ha subido al podio en la categoría reina, algo que podría cambiar en este 2026.

"Este es un circuito que me encanta, igual que el país. El reasfaltado hará que sea un salto a lo desconocido para todos", empezó diciendo Bezzecchi este jueves a los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com, sobre un reasfaltado que hará que Michelin vuelva a llevar el neumático trasero con carcasa reforzada que ya se usó en Austria. Una goma con las que las RS-GP siempre han sacado un buen partido (aunque, en principio, será una opción de reserva para condiciones que el fabricante de neumáticos denomina "extremas").

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Joe Klamar / AFP via Getty Images

Históricamente, el GP de Japón ha sido bueno para Ducati y para Márquez, pero Bezzecchi espera que la situación ayude a la casa de Noale a darle la vuelta a la tortilla: "En el pasado, esto era un circuito de Ducati, pero ahora hay que reajustar todo eso. Espero que podamos encontrar el camino pronto y seamos competitivos".

Algo que tranquiliza al transalpino es que, pese a la lesión, está consiguiendo buenos resultados con la moto, como demostró en el Red Bull Ring con dos terceras posiciones en carrera: "Me siento muy bien en frenada con la Aprilia, y eso es importante. Austria fue un buen fin de semana", comentó.

Sin embargo, el #72 es consciente de que no está demostrando el mismo potencial que tienen sus rivales en la lucha por el título: "Es un momento importante del campeonato; yo estoy un poco más lejos de Marc y Jorge. Mi objetivo es recuperar la velocidad de antes del accidente", cerró, haciendo referencia a su lesión en Alemania.