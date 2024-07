Cómo vivió Remy Gardner su regreso a MotoGP como sustituto de Rins

Para Remy Gardner, su reaparición en MotoGP este pasado pasado fin de semana en Sachsenring fue como un salto al vacío. El australiano, que pilota una Yamaha R1 en el Mundial de Superbikes, se subió por primera vez a la M1 de Alex Rins, a quien sustituía por lesión. Su última carrera en la categoría reina se remontaba a 2022, cuando aún era piloto titular de KTM.

Sin embargo, a pesar de su largo periodo de ausencia, el hijo de Wayne Gardner no mostró ninguna debilidad y, más allá de una caída que sufrió en los entrenamientos del viernes, completó un fin de semana limpio, durante el cual recogió valiosos datos para Yamaha. Aunque cabe resaltar que sólo probó "cosas menores" y que no montó la última especificación de motor de la casa de Iwata.

El piloto oceánico comenzó el fin de semana con la puesta a punto básica, la de su compañero de equipo, Fabio Quartararo, a la que se ciñó en gran medida. Tras los dos ensayos libres del viernes, comentó las características de la moto: "Es buena en las frenadas, pero le falta agarre cuando se inclina para terminar la curva. Todavía le falta algo para poder mantener una trazada lo más cerrada posible".

Gardner terminó el viernes en 20ª posición, por delante de las Honda de Stefan Bradl y Joan Mir, con un mejor tiempo personal de 1:21.405. Quartararo se mostró satisfecho: "Remy está haciendo un trabajo realmente bueno, desde mi punto de vista". Ya el sábado, fue último en la clasificación, pero terminó 20º en la sprint, dejando atrás a Mir y Pedro Acosta.

"Hice una buena salida, pero me faltó explosividad en las cinco primeras vueltas", dijo Remy sobre la prueba corta. "Los demás ya habían abierto un pequeño hueco. Pero aprendí mucho en esta carrera, y recogí algunos datos".

Falta de experiencia en carrera larga para Gardner

Sus impresiones del viernes se confirmaron: "Los demás son mejores al cerrar [la trayectoria en] las curvas. Pueden mantener una trazada cerrada cuando aceleran. Nosotros derrapamos porque nos falta agarre, así que intentamos poner la moto a punto [preparada para levantar] un poco antes, para encontrar más agarre".

Gardner pudo mejorar su rendimiento en la carrera larga del domingo: "Ha sido una buena carrera. El ritmo fue mucho mejor que ayer, ya que cambiamos un poco la puesta a punto y las sensaciones fueron mejores. Pude mantener el ritmo de las Honda hasta la décima vuelta. Intenté perseguir a Mir, y tuve a Bradl detrás de mí durante un rato", recapituló.

Pero, tras ello, su falta de experiencia sobre la M1 y con los neumáticos Michelin se hizo notar: "No supe gestionar la degradación del neumático trasero en los últimos diez giros. Era la primera vez que pilotaba la Yamaha en carrera con estos neumáticos. Así que las últimas diez vueltas han sido duras, y me ha faltado ritmo. Pero aún así ha sido un paso adelante en comparación con la sprint".

Al final, Gardner terminó 20º y, por tanto, último. Sin embargo, debido a que Bradl recibió una penalización por no respetar la norma de presiones mínimas de los neumáticos, como le pasó a Marc Márquez en Assen, el 'aussie' subió a la P19.

Por otra parte, en cuanto a la comparación entre la Yamaha con la RC16 de KTM que pilotó en 2022, Gardner explica lo siguiente: "La parte delantera es un poco más ágil en comparación con la KTM. La sensación es un poco mejor. Cuando giras, puedes confiar un poco más en la rueda delantera. En general, es un poco más agradable para el piloto".

Sin embargo, desde su punto de vista, la máquina nipona se ha alejado de su reputación de ser una moto especialmente suave y fácil de pilotar: "Me ha parecido un poco más agresiva de lo esperado. Es bastante difícil controlar sus derrapadas. He tenido algunos [sustos] hacia el final de la carrera, e incluso en la sprint, en los que he estado a punto de derrapar, pero he conseguido salvarlo. Esperaba que fuera un poco más suave", finalizó.