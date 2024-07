La broma de Alex Márquez a Marc tras su caída: "No es como con 20 años, ¿eh?"

Los hermanos Márquez fueron dos de los grandes protagonistas del Gran Premio de Alemania de MotoGP. Los dos pilotos de Cervera hicieron historia el domingo tras subir al podio de la carrera larga de Sachsenring, Marc Márquez en segunda posición y Alex Márquez en la tercera, convirtiéndose en la primera pareja de hermanos en conseguir semejante hito desde los Aoki en el GP de Imola de 1997, hace nada menos que 27 años.

Pero lo que consiguieron va más allá del resultado, ya que ambos lo consiguieron magullados, sobre todo Marc. Si bien el pequeño de los Márquez Alentà sufrió una caída el sábado al final de la Q2, las consecuencias no fueron más que leves. Pero peores lo fueron para el ocho veces campeón del mundo.

El #93 vivió dos accidentes el sábado, el primero leve, pero un segundo más fuerte, por el que acabó con una fractura de un dedo y una fuerte contusión costal, que sí le lastró durante el resto del fin de semana, aunque no le impidió conseguir una impresionante remontada en la jornada dominical, desde la 13ª posición de la parrilla de salida.

Una vez que acabó la cita teutona, ambos pilotos hablaron con los medios, y Alex Márquez reveló que, al hilo de todo lo que había ocurrido durante el fin de semana y viendo que ambos estaban tocados físicamente en mayor o menor medida, le hizo una broma a su hermano referente a su edad, y al tema de la recuperación del cuerpo.

"Ayer [en referencia al sábado] me di el palo, pero hoy [el domingo] estaba algo mejor, por ejemplo que Marc. Él ha sufrido algo más. Ya tiene 31 años y los highsides ya se notan. Ya se lo dije yo, 'no es como cuando tenías 20, ¿eh?'", dijo entre risas el #73.

Además, el español siguió con una sonrisa en la boca y analizó el podio, un resultado que ansiaba y que antes de la carrera ni siquiera esperaba, ya que su predicción más optimista no esperaba terminar en el Top 5 en la última ronda previa al parón veraniego de MotoGP.

"Ojalá el podio hubiera llegado antes. En Jerez rozamos el palo. Pero estoy muy feliz. En parrilla he dicho que sería séptimo, pero porque era lo que teníamos hoy, y siendo optimistas. Este ritmo no lo teníamos en entrenos. Ayer no estaba mal, pero estaba tocado, y hoy me he levantado un poco mejor", finalizó el español, que posteriormente diría que cambiaría todos sus podios por ese que vivió con su hermano, en uno de los momentos de la temporada en la categoría reina.