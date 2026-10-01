Viñales: "No entiendo qué quiere de mí KTM"

Motegi (Enviado Especial).- Maverick Viñales no se fía ni un pelo de la marca austríaca y menos de Guenther Steiner, la cabeza visible del grupo de inversores que el año pasado completaron la adquisición de la estructura Tech 3. El pasado invierno, los ejecutivos del constructor de las motos naranjas le hicieron saber que tenía un puesto reservado en el garaje del equipo oficial con vistas a 2027.

Sin embargo, la falta de consistencia demostrada por el español en el primer tramo de este curso, a raíz de los problemas físicos que arrastra en su hombro derecho, llevaron a KTM a dar un volantazo y a dejarle fuera de la ecuación. No solo de la estructura de fábrica, sino también de la satélite. Y lo que peor sentó al corredor fue que el constructor de Mattighofen no le dijo nada oficialmente hasta el 30 de junio, cuando ya no quedaba ningún hueco disponible en la parrilla del año que viene.

Desde entonces, Viñales no ha vuelto a disputar un gran premio por culpa de ese hombro que le lleva por el camino de la amargura –tiene el tendón infraespinoso dañado–, y que ha intentado sanar con múltiples tratamientos, con tal de evitar otra cirugía. El último de estos protocolos consiste en inyectarle plasma rico en plaquetas, con el que, según dice, mejora en una proporción de un 10% mensual.

El sábado del Gran Premio de Alemania, el catalán se fue para casa por las limitaciones que sentía en su brazo, y a partir de ese momento comenzó a pensar que su etapa en MotoGP, al menos por el momento, había terminado.

Las relaciones con KTM estaban igual de rotas que con Steiner, y por eso le llamó tanto la atención que el ex director de Haas le llamara hace diez días, para que participara en la jornada de ensayos que se celebró en el Red Bull Ring el lunes después del Gran Premio de Austria. Las conclusiones de ese entrenamiento fueron positivas, de modo que Viñales saltará a la pista en Motegi, donde este jueves no ocultó su sorpresa por la concatenación de cosas que le han pasado en los últimos meses.

"Yo pensaba que este año no iba a correr más. Me sorprendió mucho que me llamaran para que hiciera el test, y más, que me dejaran probar la moto del año que viene", resumió Viñales, en una charla con Motorsport.com.

"La verdad es que no le pillo el rollo a los de KTM. Es que no entiendo qué quieren de mí. Muchas veces he intentado encontrar una lógica a todo lo que me ha pasado en estos cuatro últimos meses, y no la veo por ningún lado", añadió el todavía piloto de Tech 3.

Por primera vez en muchos años, el #12 se ha pasado la mayor parte del verano en su casa de veraneo, en Roses (Girona), de donde es originario –desde hace años vive en Girona–, junto a su mujer y sus dos hijas.

Motorsport.com entiende que Viñales solicitó a KTM volver a correr en Austria, una petición que fue desestimada por los riesgos que suponía conseguir un mal resultado en una cita tan importante para la marca.

No obstante, Viñales recibió después la luz verde para desplazarse hasta Spielberg, donde llegó el domingo por la tarde, y donde el lunes alcanzó a culminar una simulación de sprint que le validó para viajar hasta Japón, donde su objetivo será ir completando etapas del fin de semana, hasta cruzar la meta en la carrera del domingo.

Esa es la primera parada del recorrido que quiere que lleve de vuelta a la parrilla de MotoGP lo antes posible. ¿Cómo? Pues en alguno de los papeles secundarios, de probador, que puede utilizar como estación de enlace.

"Mi historia en MotoGP no creo que haya terminado. No estoy listo para rendirme. Tengo que encontrar la forma de volver. Prefiero quedarme en casa y esperar que surja una oportunidad, que ir a WorldSBK. Mi hombro no será el mismo que antes, pero está lo suficiente bien para conducir. Más aún las motos del año que viene, que son como Moto2, pero con un motor mucho más potente", zanjó Viñales.