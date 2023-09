Wolff destaca la sinceridad de Hamilton para disculparse en F1

El piloto británico cometió un error poco habitual en la carrera del Gran Premio de Italia 2023 de Fórmula 1, cuando accidentalmente se tocó con Oscar Piastri en la segunda chicane mientras luchaban por posición. El incidente dañó el alerón delantero del australiano, lo que le obligó a entrar en boxes para repararlo, y a Lewis Hamilton le endosaron una penalización de cinco segundos por provocar una colisión.

El siete veces campeón del mundo explicó por la radio que su rival estaba en un ángulo muerto en la aproximación a la curva, después de no tener claro en un principio cómo se había producido el choque. Sin embargo, tras ver lo sucedido después de la prueba, el de Mercedes no tardó en pedir disculpas al de McLaren cuando se dio cuenta de que había sido un fallo propio.

Para el director del conjunto germano, Toto Wolff, la madurez de su piloto al ser capaz de levantar la mano ante los errores fue una cualidad que destacó entre la parrilla: "Es muy deportivo con esas cosas, y es el único al que veo ahí fuera admitiendo y diciendo que se equivocó".

"Acabamos de tener una charla, y [dijo] que no lo vio a la derecha y que fue a por él. Creo que ese tipo de deportividad es lo que hay que admirar en él, ya que casi todo el mundo se queja y se lamenta para intentar no ganarse una penalización", explicó el máximo responsable de los de Brackley.

Con Lewis Hamilton siendo el culpable de lo sucedido, Toto Wolff dijo que no tenía reparos con la sanción que le impusieron: "Fue un error. Creo que una penalización de cinco segundo por eso es lo que dicen las reglas, esas cosas pasan, es una carrera dura si quieres adelantar aquí [en Monza], y hemos visto unos cuantos de esos, así que está justificado".

El propio británico explicó que no se pensó dos veces en pedir perdón cuando se dio cuenta de que había cometido un fallo: "Me disculpé porque fue mi culpa. Naturalmente, no fue intencionado, me puse a su lado y calculé mal el hueco que tenía a la derecha y le golpeé. Podía ocurrir en cualquier momento, pero poco después supe que fue mi culpa, quería asegurarme de que sabía que no fue intencionado, eso es lo que hacen los caballeros, ¿no?".

Por su parte, Oscar Piastri dijo después de la carrera en Monza que aceptaba las disculpas: "Creo que se movió demasiado a la derecha, pero pienso que es muy fácil hacerlo en esa curva, es muy estrecha, vino y se disculpó, así que no creo que haya mucho más que eso".

