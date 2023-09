El GP de Italia para Ferrari F1: ¿uno en un millón o progreso real?

Aunque en última instancia Carlos Sainz y Charles Leclerc no pudieron hacer nada para evitar que Red Bull se llevara un nuevo doblete, el hecho de que al menos fueran capaces de luchar rueda a rueda contra los actuales dominadores del Gran Circo era algo de lo que estaban orgullosos después de una temporada 2023 llena de frustración.

Sin embargo, mientras Ferrari ha regresado a su fábrica en Maranello tras un fin de semana en el que han sentido el aliento de sus tifosi, sigue habiendo una gran cantidad de intriga sobre lo que podría significar su actuación en el Gran Premio de Italia de cara al futuro. Y la pregunta clave es si el resultado del Cavallino Rampante en casa se debió simplemente a que pusieron toda la carne en el asador para brillar, o si marcó algo más en su intento de progresar con el SF-23.

No se puede negar que hicieran todo lo posible en Monza, pero mientras que sus rivales austriacos se abstuvieron de montar un paquete aerodinámico de baja carga, los italianos montaron un alerón a medida para las grandes rectas del trazado cercano a Milán, algo más lógico para cualquier equipo que visita el 'Templo de la Velocidad'. También introdujeron unidades de potencia frescas en sus monoplazas, siendo conscientes de que les otorgarían unos cuantos caballos de potencia extra.

Hubo incluso rumores en el paddock de que Ferrari había hecho lo equivalente a ponerlos al máximo y exprimir a fondo el propulsor, pero fue algo que el director de la escudería, Fred Vasseur, negó categóricamente a los medios de comunicación: "No hemos corrido más riesgos que en Zandvoort".

El resultado final fue la carrera más competitiva del año para el conjunto, puesto que aprovecharon las oportunidades que les brindaba un competitivo monoplaza en un circuito donde se necesita una menor carga aerodinámica. Cuando los niveles del alerón bajan, como ocurrió en Austria, Canadá o Bélgica, el SF-23 es mucho mejor en comparación con sus rivales, y eso permite a sus pilotos ganar un poco de confianza.

Así lo demuestra la montaña rusa que han sufrido en los fines de semana de Países Bajos e Italia, donde pasaron de tener un coche muy nervioso a ser capaces de pelear contra los mejores. El bajo nivel de carga aerodinámica refuerza la idea que el el éxito de Ferrari en su casa puede ser un hecho aislado, puesto que cuando regresen trazados más exigentes como los de Singapur o Japón, el equipo volverá a estar por detrás de Mercedes y Aston Martin.

No obstante, mientras que Fred Vasseur bromeaba diciendo que quizá el mejor camino a seguir era mantener esa configuración de carga aerodinámica baja en todos los circuitos, confía en que la tendencia de 2023 pueda cambiar pronto. El francés sugiere que realizaron muchos trabajos durante la cita en Zandvoort que les dio pistas sobre la dirección que deben tomar en relación a la puesta a punto del coche.

"Hicimos una buena prueba para tratar de entender la solución, pero entender es una cosa, y arreglarlo, es otra. Sin embargo, al menos hemos intentado comprender mejor la situación", respondió el galo a la pregunta de Motorsport.com sobre si sufrirían más con la alta carga aerodinámica.

De hecho, Fred Vasseur afirmó que las pruebas en la FP1 en Países Bajos fueron diferentes a lo normal, en el sentido de que se dedicaron totalmente a probar y entender el monoplaza, en lugar de centrarse específicamente a la configuración de ese fin de semana concreto: "Recordaréis bien que hicimos un par de pruebas en la FP1 y la sacrificamos".

"Nos servía para recoger datos y tener una mejor visión de la situación", explicó el francés. "También está claro que no tenemos mucho tiempo en pista para dar los pasos, pero al menos entender el problema es un paso adelante".

El conjunto de Maranello entiende los factores en el variado estado de forma del SF-23, incluso si el equipo juega a lo seguro. El entrenador de Charles Leclerc y miembro de Ferrari, Jock Clear, dijo en Monza que no revelaría ningún detalle sobre lo que está pasando, pero sugiere que el conocimiento de la escudería es bastante avanzado, y no se trata solo de que el monoplaza sea rápido en línea recta.

"Desde el punto de vista de la pista, hemos comprendido en las carreras anteriores que hay condiciones en las que este coche es tan competitivo en todo el trazado", explicó. "Incluso si nos fijamos en Austria, o en Spa-Francorchamps, no es que solo fuéramos competitivos en las rectas, o que solo fuéramos capaces de aguantar en las curvas, éramos competitivos en todas partes, y eso es lo que vimos [en Monza], fuimos competitivos en las curvas, donde normalmente nos costaría mucho, como la once, así que aquí es diferente, pienso que lo entendemos bastante bien, pero no voy a compartirlo con vosotros [los periodistas]".

Sin embargo, la clave ahora está en si todo ese conocimiento sobre lo brillante que es el SF-23 en la baja carga aerodinámica se puede aplicar para conseguir que lo haga en circuitos donde se necesita más. Jock Clear cree que hay algunas lecciones que sacaron en Italia, como la forma en la que el equipo puso en la ventana de funcionamiento correcta el coche para atacar mejor los pianos, lo que ayudará en el futuro.

"Una de las cosas que se consiguen, es un buen agarre con el equilibrio mecánico", dijo. "El manejo de los pianos ha sido realmente bueno, porque hemos trabajado en ello para esta cita, y creo que podemos llevarlo adelante, pero creo que vamos a ir carrera a carrera".

A pesar de haber dado un paso adelante en cuanto a confianza, Ferrari no se hace ilusiones sobre lo que puede pasar en Singapur debido a que es un sitio donde se necesita una buena carga aerodinámica, pero el integrante del equipo cree que ahora tienen más posibilidades de hacer un monoplazas rápido, sin olvidar que en Las Vegas tampoco necesitarán mucha carga.

"Ya conocemos bastante bien a este 'animal", comentó. "Habrá carrera más adelante en el año en las que creemos que vamos a ser mucho más competitivos, y serán aquellas en las que no vamos a correr con la máxima carga aerodinámica. Vamos a Singapur con ella, pero no es que vayamos a renunciar allí, porque hay mucho que podemos hacer aprendiendo de Zandvoort, sobre todo lo que tenemos que hacer en Singapur".

"Sin embargo, dicho esto, no va a ser una carrera a la que vayamos a buscar este nivel de rendimiento inmediato, a menos que hagamos grandes mejoras", sentenció Jock Clear.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!