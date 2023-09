Marko atiza a Mercedes: "No nos preocupamos hasta que sean serios"

Durante el Gran Premio de Italia 2023 de Fórmula 1 se volvió a una época pasada en la que hubo comentarios de un lado y otro entre Red Bull y Mercedes, recordando esa lucha encarnizada hasta el final de la temporada 2021. En aquella ocasión, Max Verstappen se hizo con su primer título mundial al adelantar en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi a Lewis Hamilton, algo que dolió mucho al piloto británico y en el conjunto alemán.

Ahora que el neerlandés batió el récord de más triunfos consecutivos en la máxima categoría del automovilismo, el heptacampeón del mundo vio la ocasión perfecta para destacar que él siempre tuvo compañeros más fuertes. Eso no gustó en el lado de los de las bebidas energéticas, y Max Verstappen aseguró que estaba "celoso" por sus éxitos actuales, pero no se quedó ahí, puesto que el director de Mercedes, Toto Wolff, indicó que las victorias del holandés sólo servían para "Wikipedia".

Tras eso, era el turno de Red Bull para responder, y lo hizo a través de unas declaraciones de su asesor, Helmut Marko, quien tras la carrera en Monza dijo que no se preocupaban por los de Brackley porque todavía no eran unos competidores "serios": "Esa es la diferencia [entre Mercedes y nosotros]. Nos fijamos en nuestro equipo para obtener el mejor rendimiento de nuestro propia escudería, y no nos preocupamos por Mercedes mientras no sean un rival serio para nosotros".

"Así que sólo nos ocupamos de lo nuestro, lo hacemos lo mejor que podemos y no nos inventamos todo ese tipo de historias como hacen ellos", comentó uno de los responsables más importantes del conjunto de Milton Keynes antes de dar valor a lo que había logrado su piloto. "Para Max [Verstappen], esta racha de triunfos significa mucho. Para mí personalmente, conseguir la victoria número 100 como equipo fue incluso más especial que esto, pero es fantástico para Max".

"Él también estaba un poco nervioso por conseguirlo aquí. Creo que para él era muy importante batir ese récord, ahora lo tiene, así que creo que está un poco más relajado para las próximas carreras", sentenció el asesor del equipo que se acerca peligrosamente a Williams para ser el cuarto más laureado de todos los tiempos.

