Hamilton y el récord de Verstappen: "Yo tenía compañeros fuertes"

Lewis Hamilton no tuvo un fin de semana fácil en el Gran Premio de Italia 2023 de la Fórmula 1, pero finalmente consiguió cruzar la línea de mete en una buena sexta posición tras dejar sin efecto una penalización de cinco segundos gracias a su 'sprint' final en las últimas vueltas de la carrera.

Sin embargo, la noticia principal de lo sucedido en Monza fue la nueva victoria de Max Verstappen, que con ella aumentó su récord de triunfos consecutivos hasta nada más y nada menos que 10.

Cuando se le preguntó a Hamilton sobre ello, el piloto británico respondió sin muchas ganas, pero con un dardo bastante claro en dirección a Sergio Pérez: "Felicidades... Yo tenía compañeros de equipo fuertes. Valtteri fue rápido muchas veces"

"Quiero decir, no me importan las estadísticas en general, pero bien por él", añadió.

Hablando sobre su carrera, que tuvo varios incidentes, Lewis Hamilton aseguró que se disculpó con Oscar Piastri por el accidente que le costó la carrera al piloto australiano. El británico adelantó a muchos coches con una estrategia de neumáticos alternativa, pero cuando le tocó atacar al de McLaren, su neumático trasero derecho hizo contacto con el alerón delantero de Piastri.

Después de que ambos pilotos tuvieran que usar la escapatoria para evitar un accidente mayor, Piastri se vio obligado a entrar en boxes para cambiar el morro, cayendo fuera del top 10.

"Me disculpé con él porque obviamente fue mi culpa", dijo. "Y, naturalmente, no fue una acción para nada intencionada. Me moví al lado y calculé mal la distancia que tenía a la derecha".

"Podría suceder en cualquier momento. Pero supe poco después, que había sido mi culpa".

"Quería asegurarme de que supiera que no fue algo intencional. Y eso es lo que hacen los caballeros, ¿verdad?", concluyó Lewis Hamilton, que tras este resultado se acerca a sólo seis unidades de los 170 puntos de la segunda plaza de Fernando Alonso en el mundial de pilotos.

Las mejores imágenes del domingo de Fórmula 1 en el GP de Italia 2023:

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, persiguen al pelotón en la salida 1 / 45 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 2 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 3 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 4 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 5 / 45 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 6 / 45 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Logan Sargeant, Williams FW45 7 / 45 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 8 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 9 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 10 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 11 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris 12 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 13 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 14 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 15 / 45 Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Liam Lawson, AlphaTauri AT04 16 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 17 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 18 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Zhou Guanyu 19 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 20 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 21 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, Esteban Ocon, Alpine A523 22 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 23 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris 24 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 25 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Oscar Piastri, McLaren MCL60 26 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Alex Albon, Williams FW45 27 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 28 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14 29 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 30 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, el resto de la parrilla. 31 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, el resto de la parrilla en la salida. 32 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 33 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 34 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 35 / 45 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23 36 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 37 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 38 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 39 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 40 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60 41 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 42 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23 43 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523, Esteban Ocon, Alpine A523 44 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 45 / 45 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

