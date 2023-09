Verstappen responde a Hamilton: "Está un poco celoso de mi éxito"

Max Verstappen perdió por poco la pole position en la clasificación del Gran Premio de Italia 2023 de Fórmula 1, pero eso no se traduce en un desastre para el neerlandés, puesto que con su monoplaza tendrá ritmo para intentar batir a los Ferrari. Si consigue la victoria en el circuito de Monza, alcanzará una racha nunca antes vista de diez triunfos consecutivos, pero algunos le critican.

Uno fue el director de Mercedes, Toto Wolff, quien sugirió que el RB19 estaba especialmente adaptado a su estilo de pilotaje, mientras que Lewis Hamilton indicó que tuvo compañeros de equipo más fuertes a lo largo de su trayectoria. Esas fueron unas declaraciones que se le presentaron al vigente campeón del mundo, y respondió al británico.

"Quizá esté un poco celoso de mi éxito, puede que piense que está ganando algo con esas declaraciones o que tiene que defender algo, pero no me preocupa en absoluto", afirmó Max Verstappen sobre lo que dijo su antiguo rival por el título de 2021, sin olvidarse de Toto Wolff. "Creo que les cuesta mucho asumir las pérdidas, ese es obviamente el problema cuando has ganado durante tantos años".

"Al final, también hay que saber ser realista, si no está, no está. Hay que saber apreciar lo que hacen otras escuderías, eso es lo que hicimos en los años en los que Mercedes dominaba", continuó en una charla con los medios de comunicación, entre los que se encontraba Motorsport.com. "Nos dijimos entonces, 'tenemos que trabajar más duro', porque en aquella época no éramos lo suficientemente buenos comparados con Mercedes. Después puedes seguir gritando que no es tan especial lo que estamos haciendo en este instante, pero solo debes trabajar contigo mismo, solo tú puedes influir en eso".

Dejando a un lado eso, sobre lo que fue la clasificación en Monza, en donde acabó segundo y recibió los abucheos del público, el holandés comentó: "Si estuviera en un coche rojo, saltarían las vallas. Los abucheos tampoco han sido tan malos hoy, claro que preferían ver a un Ferrari en la pole position, pero es normal, si yo hubiera estado en un monoplaza rojo, saltarían".

El vigente campeón del mundo prefiere centrarse en sí mismo y, más concretamente, en su objetivo de lograr la décima victoria consecutiva en la Fórmula 1, pero no es alguien de récords: "Muchas estadísticas son muy difíciles de comparar. Son generaciones completamente diferentes, coches distintos, y también los motores, pero, de todas formas, ganar muchas carreras seguidas siempre es complicado, incluso como equipo".

"Por supuesto, puedes estar un poco orgulloso de ello. Me esfuerzo por ser lo más regular posible, pero eso es precisamente lo que resultad muy difícil en la Fórmula 1", sentenció el piloto neerlandés.

Galería: las mejores imágenes del sábado del Gran Premio de Italia 2023 de Fórmula 1

