Norris, duro con McLaren: "Es uno de los coches más difíciles que he pilotado en la F1"

El resultado volvió a maquillar la realidad, pero Lando Norris no quiso esconderla. El británico salvó un valioso cuarto puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 2026 y sumó un buen botín de puntos tras el podio logrado en la carrera sprint, aunque al bajarse del McLaren realizó una de las críticas más duras de la temporada hacia su propio coche.

Para el piloto de Woking, el MCL40 fue directamente uno de los monoplazas más complicados que ha conducido desde que llegó a la Fórmula 1.

Norris aprovechó el abandono de Andrea Kimi Antonelli y el accidente de Max Verstappen en las últimas vueltas para terminar cuarto en Silverstone, un resultado que reconoció que superó con creces las prestaciones reales de McLaren durante todo el fin de semana.

"Desde el punto de vista de los puntos, este fin de semana ha sido bastante bueno. Estoy contento. Ayer con el tercer puesto y hoy con el cuarto, los resultados han sido increíbles", comenzó explicando.

Sin embargo, enseguida dejó claro que la clasificación final escondía una realidad mucho menos positiva. "El ritmo fue realmente malo. No estoy nada contento con el coche ni con cómo se comportó hoy. Eso hace que esté todavía más satisfecho con el cuarto puesto, porque simplemente evitamos los problemas. No cometimos errores y la fiabilidad fue buena. Eso fue lo importante, pero el coche fue muy difícil de conducir y tenemos muchísimo que mejorar".

La valoración fue todavía más contundente cuando analizó su carrera en profundidad. Norris reconoció que apenas entiende cómo pudo terminar tan arriba en una prueba en la que nunca tuvo velocidad para luchar con Mercedes, Ferrari o incluso con Verstappen.

"¿Todo menos el resultado? Bastante desastroso. Sinceramente, no sé cómo acabamos cuartos hoy. Una parte muy importante ahora mismo es la fiabilidad. No sé qué les pasó a Kimi o a Max, pero nosotros no cometimos errores y eso nos permitió aprovecharlo".

"Llevamos todo el año siendo lentos"

El británico no quiso atribuir el mal rendimiento a las características de Silverstone. Al contrario, cree que el problema acompaña a McLaren desde el inicio de la temporada y que sus rivales han progresado mucho más con sus paquetes de mejoras.

"Hemos sido lentos todo el año. Seguimos siendo lentos", afirmó con rotundidad.

Norris también admitió que le cuesta encontrar una explicación a la enorme diferencia entre circuitos, aunque cree que Mercedes y Ferrari han evolucionado mucho más deprisa.

"No sé por qué. Otros equipos han hecho un mejor trabajo. Han traído muchas mejoras y nosotros no hemos incorporado nada que nos haya dado un salto importante de rendimiento. Sinceramente, el coche era inconducible".

Una conclusión que resumió con una frase demoledora sobre el McLaren de 2026: "Quizá sea uno de los coches más difíciles que he pilotado en la Fórmula 1". Un mensaje que contrasta con el buen resultado final, pero que refleja a la perfección la frustración de Norris con el rendimiento real de su monoplaza.