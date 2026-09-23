MotoGP introduce novedades en su organigrama directivo

MGP Group, que el pasado 25 de agosto nombró a Carlos Ezpeleta Director General Adjunto (Deputy CEO), y ratificó Carmelo, su padre, en el cargo de CEO y máximo responsable del campeonato, ha anunciado este miércoles novedades en su organigrama directivo, destacando la llegada de un alto ejecutivo como nuevo director comercial (CCO) en sustitución de Dan Rossomondo, el anterior ejectuvo encargado en el puesto entre 2023 y 2025.

Concretamente, MotoGP anuncia cuatro nombramientos ejecutivos, comenzando por Ryan Norys que se incorporará como Director Comercial (CCO) procedente del Tottenham Hotspur, donde actualmente ocupa el cargo de Director de Ingresos.

Sameer Pabari asumirá el puesto de Director de Medios, tras haber desempeñado cargos directivos en la NFL, Warner Bros. Discovery y el Manchester United.

Louise Young se unirá como Directora de Operaciones tras más de ocho años en la Fórmula 1 —recientemente como Directora de Promoción de Carreras—, mientras que Denitza Batchvarova se incorporó a principios de este mes como Directora de Estrategia, aportando dos décadas de experiencia en liderazgo estratégico en los sectores de finanzas y entretenimiento deportivo, recientemente en UFC y TKO Group Holdings.

Estos nombramientos se suman al ascenso de Carlos Ezpeleta a Director Ejecutivo Adjunto en agosto y a la llegada de Vince Russell como Director Financiero en mayo, momento en el que Enrique Aldama pasó a ocupar el cargo de Director Administrativo.

"Estos nombramientos suponen un paso importante en la formación del equipo que ayudará a definir el futuro de MotoGP", explica Carlos Ezpeleta en un comunicado.

"Ryan, Sameer, Louise y Denitza aportan una experiencia de gran valor procedente de organizaciones líderes en el ámbito del deporte y el entretenimiento, lo que reforzará nuestras capacidades en las áreas comercial, de medios, operativa y estratégica. Junto con nuestro equipo actual, nos ayudarán a profundizar la conexión con nuestros aficionados, llegar a nuevas audiencias y crear nuevas oportunidades para nuestros socios comerciales —tanto actuales como nuevos—, partiendo de los sólidos cimientos de este deporte", añade.

Ryan Norys, nuevo director comercial de MotoGP sustituye a Dan Rossomondo

Como Director Comercial, Norys liderará la actividad comercial global de MotoGP en los ámbitos de asociaciones, patrocinio, licencias, hospitalidad, marketing y entorno digital. Procede del Tottenham Hotspur, donde ha dirigido el negocio comercial del club desde 2022, ocupando recientemente el cargo de Director de Ingresos. Anteriormente, desempeñó cargos comerciales de responsabilidad en la AS Roma, el Manchester City y los Miami Dolphins.

Pabari asumirá el cargo de Director de Medios tras haber ejercido como asesor de MotoGP. Aporta 20 años de experiencia en los sectores del deporte, los medios de comunicación y la tecnología, incluyendo puestos directivos en la NFL, Warner Bros. Discovery y el Manchester United. Su especialidad reside en la creación de contenidos y productos de medios digitales que generan y fidelizan a una afición global. Como Director de Medios, supervisará la producción de retransmisiones en directo, el contenido de larga duración, las alianzas de distribución de medios y el crecimiento comercial del servicio de streaming de MotoGP dirigido al consumidor final.

Como Directora de Operaciones, Young dirigirá el negocio de promoción de carreras de MotoGP, así como las áreas de eventos, operaciones y ESG (factores ambientales, sociales y de gobernanza). Proviene de la Fórmula 1, donde ocupó diversos cargos directivos en el ámbito jurídico antes de asumir la dirección del negocio de promoción de carreras en julio de 2023 y, posteriormente, el puesto de Directora de Promoción de Carreras a principios de 2025. Su experiencia trabajando con promotores, circuitos y organismos gubernamentales —adquirida durante una de las etapas de mayor crecimiento en el deporte mundial— respaldará la expansión continua de MotoGP y contribuirá a garantizar la celebración de eventos de primer nivel en todo el mundo.

Batchvarova se incorporó a MotoGP en septiembre como Directora de Estrategia y liderará el desarrollo y la ejecución de la estrategia de crecimiento global de la competición. Cuenta con 20 años de experiencia en los sectores del deporte, el entretenimiento y las finanzas. Recientemente, ocupó el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de Estrategia y Finanzas Corporativas en TKO Group Holdings tras la fusión de UFC y WWE, consolidando así la labor estratégica que ya desempeñaba en UFC. Su experiencia definiendo la dirección estratégica a largo plazo, impulsando la transformación empresarial y alineando la ejecución con objetivos de crecimiento sostenible será clave para configurar la próxima fase de desarrollo de MotoGP.